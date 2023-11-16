В четверг, 16 ноября, в Украине идет 631-й день войны с Россией.

Ниже новостная лента за сегодня. Онлайн обновляется.

16 ноября

9.41 РФ накопила в Крыму уже более 800 ракет для ударов по украинской энергетике зимой, сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Мы говорили о том, что опираемся на данные ГУР. Знаем, что на Крымском полуострове у врага развернут мощный хаб военного ресурса, в частности, ракеты типа "Калибр" как раз там сосредоточены, ракеты типа "Оникс" тоже запускаются с Крымского полуострова. Потенциал враг накапливает, это очевидно. Мы говорим о готовности более 800 ракет в общем количестве к использованию врагом для этапа энергетического террора", – сказала Гуменюк в эфире телемарафона.

9.31 ГУР показало видео подготовки бойцов к одному из рейдов в Крым на гидроциклах и моторных лодках. Кадры начала какой именно операции приведены, не уточняется.

Бойцы ГУР уже несколько раз атаковали оккупированный полуостров, вывешивали флаг Украины на прибрежных зданиях и устраивали перестрелки с россиянами.

9.15 В Хмельницком районе снова слышны взрывы, передают местные паблики.

9.13 РФ обычно атакует Украину дронами ночью, а сегодня сделала это утром. В такое время сбивать их тоже сложно из-за густого тумана.

На это обратил внимание спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"На этот раз противник несколько сместил временные рамки нанесения ударов. Сейчас половина девятого, но тревоги еще продолжаются. Обычно в это время мы даем статистику сбития, сколько летело, куда и что удалось уничтожить в воздушном пространстве. На этот раз около 10 БПЛА атаковали Украину", - сказал он в эфире телемарафона.

Обычно атаки дронами проходят в период от 22:00 до 04:00. Россияне пробовали запускать дроны и днем, но поняли, что так их Украине проще сбивать.

"Сейчас ночи чуть длиннее и видимость утром зависит от погодных условий прежде всего. Поэтому тоже непросто выявлять визуально эти воздушные цели, потому что облачность и туман. Это все усложняет работу мобильным огневым группам, которым нужна крайне визуальная привязка к цели", - сказал Игнат.

8.04 Новые взрывы в Хмельницкой области.

7.56 ВСУ подтвердили удары по Станоконстантинову в Хмельницкой области. Воздушные силы призывают местное население оставаться в укрытиях.

7.46 В Хмельницкой области работает ПВО, подтвердил заместитель губернатора Сергей Тюрин.

7.38 В районе Староконстантинова Хмельницкой области слышны взрывы.

Ранее Воздушные силы сообщали о пролете туда группы российских беспилотников.

7.36 Паблики РФ пишут о взрывах и пожаре на территории воинской части в Волгоградской области. Речь идет о расположении российских войск вблизи поселка Котлубань. Сообщается, что пожар уже потушен.

"Пострадавших и повреждений гражданских объектов нет. Обстоятельства возгорания выясняются", - заявил местный губернатор Андрей Бочаров.

7.34 Сообщают о взрывах в Севастополе. Накануне Минобороны РФ заявляло о перехвате трех дронов над Черным морем в районе Крыма.

7.27 Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Как сказано в сводке, сегодня ночью россияне нанесли очередные ракетно-авиационные удары по Украине.

Под авиаударами оказались Красный Хутор Черниговской области, Серебрянское лесничество Луганской области, Спорное, Клещеевка, Александрополь, Новомихайловка и Угледар Донецкой области.

6.56 Губернатор Курской области Роман Старовойт заявляет об обстрелах со стороны Украины реактивными снарядами Суджанского района. Прилеты зафиксированы вблизи села Мартыновка. В Мартыновке и соседних селах Черкасское Поречное и Казачья Локня отсутствует электроснабжение.

6.50 О 7 ударах россиян в ночь на 16 ноября по населенному пункту Чугуевского района Харьковской области сообщает глава Харьковской ОВА Синегубов.

Предварительно удары наносились ракетами С-300. Последствия попаданий устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.