Анализируем ситуацию на 631-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

Продолжаются жестокие бои под Авдеевкой.

Украинский паблик Deep State сообщает о продвижении россиян в районе Новокалинового к северу от Авдеевки.

Российские телеграм-каналы заявляют о боях в районе Степного на том же участке. По их данным, в селе нет никаких войск, поскольку там негде укрыться. Поэтому украинские и российские войска закрепились по лесопосадкам вокруг населенного пункта.

На южном фланге под Авдеевкой идут бои в промзоне близ Ясиноватой. Российские паблики пишут о продвижении в промзоне российских войск.

Также украинские и российские телеграм-каналы пишут, что вчера вечером ВСУ атаковали в направлении Горловки - юго-западнее Майорского бетонного завода. Сообщается о продвижении украинских сил и о контратаке россиян, которые, как утверждают российские паблики, восстановили утраченное положение.

По Горловке сейчас идут активные обстрелы, также усилились удары дронами в городской черте. В сети появилось фото машины, в которую попал беспилотник на трассе Горловка-Донецк.

Напомним, ранее издание Time сообщало о планах Банковой атаковать Горловку, против чего выступили военные, сказав, что для такого наступления нет ни сил, ни средств. Но официально таких намерений никто не подтверждал.

Обстрелы

Вчера вечером россияне нанесли не менее семи ударов по одному из сел Чугуевского района. Предварительно – ракетами С-300, сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

Ночью по Украине был новый налет "Шахидов" - украинское командование заявило о сбитии 16-ти из 18-ти беспилотников. Удары наносились по Хмельницкой области, в Староконстантинове, где россияне пытались многократно поразить военный аэродром.

Куда попали два оставшихся беспилотника - не сообщалось.

Воздушные силы заявляют, что сегодня Россия изменила тактику и вместо ночи атаковала под утро (тревога длилась до девяти часов). Это связано с тем, что ночи стали длиннее, и видимость по утрам ухудшилась.

"Сейчас ночи чуть длиннее и видимость утром зависит от погодных условий прежде всего. Поэтому тоже непросто выявлять визуально эти воздушные цели, потому что облачность и туман. Это все усложняет работу мобильным огневым группам, которым нужна крайне визуальная привязка к цели", - сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Также ночью минобороны РФ заявило о перехвате трех дронов над Черным морем в районе Крыма.

Днем Россия атаковала Херсонскую область - среди прочих пострадала Белозерка, где из-за удара по объекту критической инфраструктуры пропал свет.

Украинские власти ждут усиления обстрелов. РФ накопила в Крыму уже более 800 ракет для ударов по Украине этой зимой, сообщила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Мы говорили о том, что опираемся на данные ГУР. Знаем, что на Крымском полуострове у врага развернут мощный хаб военного ресурса, в частности, ракеты типа "Калибр" как раз там сосредоточены, ракеты типа "Оникс" также запускаются с Крымского полуострова. Потенциал враг накапливает – это очевидно. Мы говорим о готовности более 800 ракет в общем количестве к использованию врагом для этапа энергетического террора", – сказала Гуменюк в эфире телемарафона.

В то же время Украина заявляет, что готова также наносить удары по РФ и ежемесячно выпускает десятки аналогов "Шахидов" собственного производства.

"Начиная с того, что называют "украинским Шахидом", мы не говорим название этого продукта, но вышли на серийное производство его и сейчас (производим) десятки в месяц, продолжая многими другими позициями, которых мы раньше производили совсем мало, а сейчас имеем приличные цифры", – сказал министр по вопросам стратегических отраслей Александр Камышин.

Говорит, по многим направлениям достигнут "десятикратный рост и больше", а "украинский Шахид" появился именно на государственном заводе".

Военные перспективы

Владимир Зеленский считает, что Украина не может позволить себе "замороженный конфликт" с патовой ситуацией, поэтому должна его закончить.

"Если это патовая ситуация и замороженный конфликт, мы должны честно сказать, что наши дети будут воевать. Или наши внуки будут воевать. Мы уже потеряли очень многих людей. Хотим ли мы так жить, зная, что мы будем растить детей, которые точно потом будут воевать?.. Патовая ситуация - это временная слабость. Если мы хотим закончить войну, мы должны ее закончить", – сказал президент на встрече с африканскими журналистами в Киеве..

По убеждению президента, это окончание может быть разным, но оно нужно, и "зло должно пострадать".

Зеленский пояснил, что под окончанием войны понимает ситуацию, когда Россия начнет уважать территориальную целостность и устав ООН и выведет войска с территории Украины.

"Да, это еще не возвращение справедливости, потому что нужно что-то делать с тем, что они здесь натворили. Это не решит всех вопросов, но это точно уже окончание войны", – сказал Зеленский.

При этом президент не уточнил, каким образом достижим такой финал войны. И что будет, если Украина военным путем не сможет вернуть эти территории, а Россия, как сейчас очевидно, не станет уводить войска добровольно. Пойдет ли в таком случае Зеленский на перемирие по линии фронта, как предлагает, например, Арестович, либо будет воевать дальше хоть долгие годы? вопрос этот повис в воздухе.

При этом Зеленский признал, что военной помощи от Запада резко не хватает.

В этом контексте он заявил, что переданные США танки Abrams не смогли сыграть большую роль на поле боя, потому что Украина получила их слишком мало.

"К счастью или к сожалению, у нас очень много разных танков. Abrams - не исключение. Это качественный танк. У нас их не очень много, честно вам скажу. Abrams - первый пример такого танка. Я надеюсь, что мы будем развивать наши отношения, и поставок будет больше, но пока сказать, что они играют важнейшую роль на поле боя, мне сложно. Их число очень мало", – сказал Зеленский.

Далее он сказал, что прекращение финансовой помощи со стороны западных стран вызовет кризис в Украине. "Я вам скажу откровенно – без поддержки будет очень сложно. Потому что все деньги, которые Украина зарабатывает, мы отдаем нашим военным", – сказал Зеленский.

То есть на данный момент цель, которую озвучил президент - полный вывод российских войск из Украины - судя из его же слов, весьма сложна в реализации, поскольку западная помощь поступает небольшими порциями, а новые ассигнования зависли.

Как раз сегодня ночью сенат США принял законопроект о временном бюджете, где нет помощи Украине. Теперь его должен подписать Байден, что он несомненно сделает, дабы избежать остановки работы правительства - шатдауна.

Законопроект продлит финансирование по части проектов до 19 января, по остальным - до 2 февраля. Судя по всему, в этот срок республиканцы и демократы попытаются договориться о постоянном бюджете.

В рамках этого процесса скорее всего и будет обсуждаться помощь Украине - поскольку республиканцы требуют увязывать выделение денег Киеву с сокращением других статей расходов, а также с выделением средств на укрепление мексиканской границы. И простым этот диалог не будет.

Также нет гарантий, что конгрессмены уложатся в указанные сроки - с учетом того, что договориться по всем этим вопросам они не могут с сентября, когда замаячила угроза первого шатдауна.

И пока в США идут эти неторопливые дискуссии, Украине в следующем году без внешней поддержки Запада грозит дыра в бюджете на 29 млрд долларов, заявил Politico министр финансов Марченко.

Текущая помощь ЕС Киеву заканчивается в декабре. Новый пакет на 50 млрд евро блокируют Венгрия и Словакия. Штаты, как видим, также не могут согласовать помощь Украине из-за позиции республиканцев.

В Киеве уже обсуждают, как без западных денег закрывать эту дыру в бюджете.

"В месяц НБУ тратит около 3 миллиардов. Сейчас есть 38. Выход здесь единственный....повтор 2013-2014 года: девальвация, куча запретов и прочее. По факту плана толком нет, но есть стандартная схема действий в кризис", - написал блогер Евгений Истрбин.

Но считает, что со временем ситуация будет только усугубляться.

"Если и дальше поддержка будет на 1/4-1/3 от потребностей? Конечно можно начать экономить, меньше воровать (это фантастика) но это все равно не спасет. Там дальше очень плохие сценарии, я даже не хочу их расписывать", - считает Истребин.

Отметим, что "Страна" уже писала, что, в случае, если западная помощь не будет поступать в тех объемах, которые запланировало правительство, то наиболее вероятный выход, который найдет правительство - девальвация гривны. Что уменьшившаяся в объеме помощь Украине в долларах и евро после обмена превращалась в больший объем гривен и наполняла бюджет. Также нельзя исключать и сокращение госрасходов. При этом вряд ли они коснутся уже запланированных расходов в военной сфере.

Встреча Байдена и Си

Вчера в окрестностях Сан-Франциско встретились лидеры США и Китая, чьи отношения в последнее время лишь ухудшались.

Американский президент после окончания встречи заявил о достигнутых соглашениях по ограничению производства фентанила и восстановлению связей между военными. При этом он признал, что "глубокая напряженность остается".

Байден сказал, что он и Си "договорились взять трубку и поговорить в периоды разногласий". Он назвал состоявшиеся переговоры "одними из самых конструктивных и продуктивных дискуссий, которые у нас были".

Тем не менее, покидая саммит после пресс-конференции, американский президент заявил, что по-прежнему считает Си "диктатором" - несмотря на прогресс, которого они достигли в ходе встречи, передает CNN.

МИД Китая уже назвал эти слова "ошибочными и безответственными". Также в сети многие обратили внимание на реакцию Блинкена - госсекретарь после слов о "диктаторе" стал недовольно качать головой.

Правда, в релизе на сайте Белого дома данных эпитетов уже не звучало. Там заявлялось, что Соединенные Штаты и Китай договорились "ответственно управлять конкуренцией, чтобы не допустить ее скатывания к конфликту, конфронтации или новой холодной войне".

Также правительства двух стран будут вести переговоры по вопросам "повышения безопасности искусственного интеллекта".

Белый дом кратко коснулся и Украины. США намерены "гарантировать, что Украина выйдет из этой войны демократической, независимой, суверенной и процветающей страной, которая сможет сдерживать и защищать себя от будущей агрессии". Про сохранение территориальной целостности в данном контексте, что примечательно, упомянуто не было.

Кроме того, Байден "выразил обеспокоенность по поводу нарушений прав человека в КНР". По Тайваню США "выступают против любых односторонних изменений статус-кво с любой стороны".

Отдельно в США заявили, что Си в ходе разговора с Байденом пообещал не делать попыток вернуть Тайвань военным путем и "четко заявил, что они предпочитают воссоединение мирным путем", но также обозначил "условия потенциального использования силы".

Также Си Цзиньпин "с некоторой долей раздражения" прокомментировал курсирующие в США слухи о якобы планах Китая атаковать Тайвань в 2027 или 2035 году. "Он фактически сказал, что таких планов нет, никто со мной об этом не говорил", - передали слова главы Китая в американской администрации.

При этом газета Times приводит и другое заявление Си Цзиньпина. Он сказал Байдену, что поглощение Китаем Тайваня "неизбежно".

"Китай не стремится "сбросить" Соединенные Штаты как мировую сверхдержаву, но поглощение Пекином Тайваня неизбежно, и США должны прекратить вооружать этот остров", - пишет The Times.

В Китае после встречи заявили, что "провели откровенный и углубленный обмен мнениями по стратегически важным вопросам". Кроме межгосударственной повестки, они обсуждали темы, "влияющие на мир".

Си подтвердил, что было решено возобновить военные контакты на высоком уровне.

Глава КНР добавил, что "у Китая есть интересы, которые необходимо защищать, принципы, которые необходимо поддерживать, и красные линии, которые нельзя пересекать".

Он выразил желание, чтобы стороны "воздерживались от резких движений, провокационных действий и пересечения линий". Китаю и США также "следует больше общаться, больше диалогов и больше консультаций".

Си призвал Америку "предоставлять миру больше общественных благ" и усиливать гуманитарные обмены между странами в сферах туризма и обучения.

Об Украине в сообщениях Китая ничего не говорилось.

В целом, судя по заявлению Байдена о "диктаторе", и тому, что Си несколько раз затронул тему "красных линий", какого-то прорыва на этих переговорах не произошло.

И, за исключением второстепенных соглашений вроде контроля за производством наркотиков, а также возобновления коммуникаций по военной линии, стороны "договорились договариваться".

Многие обратили внимание на фразу Си Цзиньпина, что "мир достаточно велик для процветания двух стран". Что уже некоторыми наблюдателями было расценено как чуть ли не приглашение от КНР американцев к новому "разделу мира". Впрочем, у этой фразы может быть и более прикладной смысл - таким образом Си высказался против постоянных ограничений на торговлю с Китаем, которые вводят американцы (и побуждают к тому же европейцев) и предложил выработать в этом плане общие правила игры.

Однако, пока нет признаков того, что стороны близки к выработке таких правил по данному и прочим проблемным вопросам. Например, по Тайваню, как видно из цитированных выше заявлений Си Цзиньпина Байдена - здесь США и Китай вряд ли как-то сдвинули свои позиции.

Что касается темы Украины, то о ней кратко и в общих словах упомянул лишь Байден. Китай не упомянул вовсе, хотя тема была изначально заявлена, как одна из обсуждаемых на встрече.

Относительно позиции Китая по Украине в СМИ и в экспертных кругах распространены две прямо противоположные точки зрения.

По одной из них, Россия, Китай и Иран выступают единым фронтом, втягивая Запад и его союзников в серию войн для исчерпание их ресурсов. А значит, и вторжение в Украину, и начавшаяся война на Ближнем Востоке - это прелюдия, к основному акту драмы - атаке Китая на Тайвань.

Вторая версия - Китай исходит из того, что война в Украине, также как и любая другая война в незападном мире (в том числе и за Тайвань), не в его интересах, а в интересах США. Эти войны ведут к бегству инвестиций из незападного мира в мир западный, ослабляют конкурентные преимущества незападных стран, а также приводят к консолидации глобального Запада под эгидой Вашингтона и служит оправданием для ужесточения антикитайских ограничительных мер в торговле со стороны США и ЕС. В интересах Китая, наоборот, мир во всем мире и свобода торговли, что позволит КНР за счет своей промышленной мощи постепенно завоевывать рынки и затягивать в свою экономическую орбиту все большее число стран. Также в интересах Китая укрепление связей с ЕС и "оттягивание" Европы от Штатов. Война же в Украине, наоборот, толкает Евросоюз ко все более тесному союзу с США, что Китаю не нужно.

Поэтому Пекин и выступил в начале года со своими мирными инициативами, которые подразумевают прекращение огня в Украине по нынешней линии фронта, чтоб как можно скорее войну закончить. Исходя из этого уже высказываются предположения, что во время переговоров с Байденом, Си предлагал ему поспособствовать реализации этого сценария. Но пока нет никаких четких сигналов, что США готовы на такой вариант пойти. Сообщения о том, что Запад склоняется к переговорам с РФ на фоне тупика на фронте в Украине периодически появляются в СМИ, но каких-либо подтверждений не получают, а на официальном уровне опровергаются и в Киеве, и в Вашингтоне.