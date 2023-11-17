Анализируем итоги 632-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

На северном фланге в Авдеевке россияне продолжают атаковать в районе Новокалинового и пытались штурмовать коксохимзавод.

К юго-востоку от Авдеевки, где расположена промзона, россияне "фактически проломили лобовую оборону, но пока артиллерия не дает им закрепиться и заставляет отходить", как пишет украинский паблик Deep State. По его мнению, "рано или поздно противник закрепится".

По словам бойцов, которых опросил телеграм-канал, помимо регулярных штурмов под прикрытием дымов, россияне "разбирают" постройки завода артиллерией, и эта активность снижается лишь во время дождей, которые мешают дронам корректировать удары.

"У Авдеевки ситуация тяжелая, динамика очень не положительная. При этом большинство штурмов удается отразить", - подводит итог Deep State.

Российские паблики также пишут о входе армии РФ в промзону на юго-востоке города - но сообщают, что ситуация для наступления там крайне сложная, поскольку объект находится на возвышении. Однако, если россияне ее возьмут, то это усложнит ситуация для всего гарнизона в Авдеевке.

Уже несколько дней российские войска активно наступают под Купянском.

Там продолжаются столкновения у Лимана Первого, Синьковки и Первомайского. "Возле Кисловки враг имеет частичный успех", - пишет Deep State, уточняя, что там ситуация сейчас тяжелая.

По данным паблика, россияне в некоторых местах имеют существенное преимущество в дронах.

Российские телеграм-каналы связывают свои продвижения также с тем, что они выбили все переправы через Оскол в районе Купянска, и теперь вся логистика ВСУ идет преимущественно через Боровую - то есть с большим объездом.

Впрочем, о том, что оборона Купянска будет осложнена именно тем, что он расположен на левом берегу реки, через которую идет снабжение ВСУ, было известно давно. И это всегда расценивалось военными аналитиками как проблема.

Видимо, из-за данной неустранимой уязвимости при обороне Купянска, россияне и решили вести последовательное наступление на этом участке. Впрочем, пока оно идет медленно, и основные укрепрайоны ВСУ вокруг Купянска далеки от падения.

Заявления о плацдарме ВСУ на левом берегу

Сегодня о создании плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра заявили сразу несколько официальных источников.

Морская пехота Украины сообщила о создании нескольких плацдармов на левом берегу Днепра.

"Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении. Украинским морским пехотинцам, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, удалось закрепиться на нескольких плацдармах", - сообщили морпехи.

Далее эту информацию озвучил Генштаб. Заявленная цель удержания плацдармов - оттеснить армию РФ как можно дальше от Днепра, чтобы снизить количество обстрелов правого берега.

Сообщается, что у РФ на левом берегу "достаточно серьезная линия укреплений", и она оказывает "мощное сопротивление". Однако ВСУ удалось провести "несколько успешных действий".

"Враг пытается выбить наших воинов с занимаемых позиций, из-за чего имеет большие потери. В частности, почти каждый день захватчики совершают от 4 до 10 таких попыток. Как следствие, в результате значительных потерь враг вынужден перебрасывать подразделения с других направлений", - сообщает Генштаб.

Вслед за этим о создании плацдарма объявил президент Владимир Зеленский, опубликовав подборку фотографий с украинскими военными на левом берегу Днепра.

Отметим, что во всех этих заявлениях главная новость - сам факт заявлений. Поскольку о плацдармах ВСУ на днепровских островах и в районе Крынок известно уже как несколько недель. Бои на них идут с середины октября, о чем "Страна" неоднократно писала.

И в последние дни никаких новых прорывов у ВСУ там, судя по поступающей информации, нет. Как и прежде удерживается плацдарм в Крынках, который практически беспрерывно атакуют россияне, пытаясь этот плацдарм ликвидировать.

При этом, военные аналитики и сами украинские военные оценивают оценивают ситуацию на данных плацдармах как неоднозначную для ВСУ. А военное значение их удержания без крупномасштабной наступательной операции через Днепр многими ставится под вопрос.

Американский телеканал CNN заявил, что "успехи Украины на левом берегу Днепра незначительны". "Проукраинский Telegram-канал, внимательно отслеживающий военные операции, сообщил в четверг, что несколько небольших плацдармов пришлось оставить", - сообщило издание.

В статье говорится, что "удержание некоторых позиций (ВСУ на левом берегу - Ред.) было слишком дорогостоящим или непрактичным".

Воюющие на левом берегу Херсонской области бойцы ВСУ также сдержанны в своих оценках.

"Мне вот эта война-онлайн лично не очень нравится. Потому что, когда это все переходит буквально в прямой эфир – это не очень хорошо отражается в том числе на действиях подразделений ВСУ. Ситуация там непростая. Я призываю всех не рисовать себе "воздушные замки". Да, ВСУ работают на Левом берегу... Однако говорить, что сейчас происходят какие-либо стратегические прорывные действия, нельзя. Идет монотонная, рутинная боевая работа, которая, я думаю, затянется не на одну неделю, а скорее всего не на один месяц. Потому что боевые порядки оккупационной армии очень хорошо подготовлены к обороне. Их глубина достаточно серьезная. Сил и средств у них достаточно", - заявил радио "Свобода" офицер 36-й отдельной бригады морской пехоты Валерий Прозапас.

Он также говорит о том, что российская армия - сильный противник.

"Я лично хотел бы видеть больше в эфире о мощи российской армии для того, чтобы украинцы осознавали, с чем мы имеем дело, что это далеко не "чмобики" и не армия, которая "вот-вот собирается сбежать", а враг, который пришел оккупировать эту территорию и не собирается ее отдавать", - говорит офицер.

Как видим, официальные заявления о создании плацдарма не увязаны с какими-то новыми подвижками на этих участках фронта или с прорывом обороны российских войск.

Поэтому скорее всего целью данных заявлений было привлечь медийное внимание к успехам ВСУ в целом (пусть и состоявшимся уже несколько недель назад и пока не получившим оперативно-значимых результатов) и добавить позитива в информполе, которое сейчас заполнено не очень духоподъемными для Украины новостями.

В этом контексте стоит отметить, что впервые о плацдарме официально заявил Ермак во время своей поездки в США, где сейчас решается вопрос о продолжении помощи Украине.

Одной из причин того, что новая помощь зависла, является, по данным западных СМИ, очевидный тупик на фронте и наступление РФ на многих участках. Видимо, на Банковой решили показать американцам, что ВСУ также наступают, поэтому нужно продолжать военные поставки.

Помощь Украине и перспективы

Возобновление прежних объемов помощи стало и главной темой общения Зеленского с западными журналистами, которое произошло вчера.

Президент прямо заявил им, что Украина может начать отступление без западной поддержки.

"Сейчас я сосредоточен на получении помощи от Запада. Их фокус смещается из-за Ближнего Востока и других причин. Без поддержки мы отступим (move backward)", - заявил президент Украины, чьи слова приводит Bloomberg.

Также Зеленский заявил, что сократились поставки ключевых 155-миллиметровых снарядов - после начала войны Израиля с ХАМАС.

"Наши поставки сократились. Они действительно замедлились. Это не то, что США сказали: мы ничего Украине не даем. Нет! Просто каждый воюет за (запасы) сам. Это жизнь. Я не говорю, что это позитивно, но это жизнь, и мы должны защищать то, что принадлежит нам", - приводит слова президента Украины AFP.

Он констатирует, что Запад не смог обеспечить достаточное количество снарядов.

"Сейчас склады пусты или есть легальный минимум, который конкретное государство вам предоставить не может. И этого недостаточно", - сказал Зеленский, хотя и похвалил усилия США по наращиванию производства.

Тем временем военная помощь продолжает "зависать". Сегодня Байден подписал закон о временном бюджете США без упоминания Украины. И на этот счет уже раздаются удрученные комментарии.

Дарья Каленюк, исполнительный директор влиятельной грантовой организации - "Центра противодействия коррупции" - заявила, что помощь Украине в США будет поддержана не раньше 17 января, "если вообще будет проголосована".

"Новый Спикер Палаты Представителей Джонсон привязал поддержку Украине и Израилю к финансированию стены на границе с Мексикой и уменьшению финансирования налоговой администрации США. Для Байдена голосование такого пакета является политическим суицидом, ведь только усугубляет его шансы переизбраться на еще один срок. Мы с вами в большой беде", - пишет Каленюк.

Она констатирует, что без прямой поддержки США экономика Украины "рассыпется как карточный домик очень быстро". А без военной помощи ВСУ останутся без оружия.

"Каков план действий у власти спасать ситуацию? Президент в курсе критической ситуации?", - задается она вопросами.

К слову, по данным СМИ, спецпредставитель президента США по Украине Пенни Прицкер уже "подводила к мысли" Зеленского, что американская помощь может прекратиться и задавала вопросы, "типа, вот представим, что американской помощи нет: что надо за следующий год сделать, чтобы ваша экономика выстояла даже в такой ситуации". "И это так всех нормально напрягло", - говорит источник.

Отметим, что о вероятных проблемах с западной помощью заявлял ранее и министр финансов Украины Марченко. Он сказал, что на данный момент разница между планируемыми в бюджете на следующий год поступлениями помощи и ее подтвержденными цифрами составляет 29 миллиардов долларов. И если финансовая помощь Запада действительно окажется меньше заложенной в бюджете, то одним из наиболее вероятным вариантом решения проблемы станет девальвация гривны - чтоб за меньшее количество поступающих долларов и евро получать больше количество гривны.

Обсуждают тему пробуксовки с западной помощью и американские СМИ.

Bloomberg заявляет, что американская помощь Украине не будет одобрена как минимум в течение ближайшего месяца.

"Это ставит под сомнение способность Вашингтона поддерживать поставки оружия, которые, по мнению как администрации Байдена, так и украинского правительства, жизненно важны", - пишет издание.

Однако Bloomberg считает, что "скорее всего" новая помощь Украине все же будет утверждена в середине декабря. "Нет никаких шансов, что помощь не будет одобрена. Это слишком важно", - заявил председатель Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.

Но это "будет политически сложно", отмечает издание.

Wall Street Journal при этом предупреждает, что если военная помощь из США остановится, Европа ее заместить не сможет.

"Высокопоставленные европейские чиновники заявляли, что помощь США жизненно необходима Украине, а в регионе (Европе) не смогут заменить американское финансирование и военную технику", - пишет издание.

Грозит ли Украине "Майдан-3"

На фоне двух взаимосвязанных проблем - тупика на фронте и сложностями с западной поддержкой - Владимир Зеленский сегодня заявил, что в Украине существует угроза нового "Майдана".

В его подготовке президент обвинил Россию. Цель РФ, по его мнению - сместить Зеленского с поста. "У нашей разведки есть информация, которая также поступила от наших партнеров", — сказал президент.

По его информации, этот план в Кремле называют "Майдан 3". Он заключается в том, чтобы посеять раскол в украинском обществе, создавая "хаос".

"Майдан для них — это переворот, поэтому операция понятна", — сказал президент.

Отметим, что ранее тему подготовки россиянами Майдана против украинской власти активно продвигал предшественник Зеленского на посту - Петр Порошенко, при котором заявлялось о разработке Москвой "плана Шатун" по свержению власти в Украине через протесты из-за роста коммунальных тарифов.

Любопытно, что сейчас основную "зраду" в обществе раскачивает как раз партия Порошенко. И теперь уже его обвиняют в том, что таким образом он работает на россиян.

Но если серьезно, то у Кремля сейчас нет практически никаких рычагов влияния на внутреннюю украинскую политику. Зато они есть у американцев. И если кто-то в Украине и захочет начать новый Майдан, то он за поддержкой должен будет ехать конечно же не в Москву, а в Вашингтон.

В связи с этим в политических кругах Украины уже в ходу конспирологическая версия, что якобы Запад решил сменить Зеленского и якобы ставит его постепенный уход (через проигрыш на выборах или же через передачу власти некой "широкой коалиции") главным условием продолжения поддержки.

Однако никаких подтверждений этой теории нет.

Зато из тех сигналов, которые идут с Запада четко вырисовывается другая проблема, крайне опасная не только для Зеленского, но и для Украины.

Ее суть, если коротко, в том, что американцы хотят, чтобы Украина уменьшала свою зависимость от внешних источников финансирования и больше рассчитывала на свои силы. В этом, в частности, был главный месседж Пенни Прицкер, о чем писалось выше.

"Образно говоря, американцы дают понять Киеву, что Украине - это не еще один штат США. И чтоб больше зарабатывали сами", - сказал "Стране" источник в дипломатических кругах.

Однако вопрос в том, что Украина даже в мирное время не могла жить лишь за счет своих ресурсов и зависела постоянно от внешней поддержки. Во время продолжающейся войны, когда экономика фактически разрушена, эта задача тем более невыполнимая. Особенно с учетом высокого уровня коррупции и крайне низкой эффективности госаппарата. И эти проблемы в обозримом будущем не решить. Особенно, пока продолжается война. Чтоб Украина перестала зависеть от внешней помощи (или хотя бы резко уменьшила эту зависимость) нужно, как минимум, чтоб закончилась война.

Но если война не закончится (а пока украинские власти продолжают заявлять, что воевать нужно до выхода на границы 1991 года), то получается замкнутый круг, который может иметь серьезные последствия и для Зеленского, и для Украины. И неизбежные экономические проблемы из-за уменьшения помощи как раз и могут вызвать острый внутренний кризис. Не исключено, что именно с учетом такой перспективы Зеленский и сделал свое заявление о грядущем Майдане, заранее записав всех критиков власти в агенты Кремля.

Блокировка границ России с ЕС

Тем временем, напряженность растет на границе РФ с Евросоюзом.

Вчера Финляндия закрыла работу четырех пунктов пропуска на границе с РФ, утверждая, что через границу россияне запускают в Финляндию нелегальных мигрантов. В Эстонии также заявили о том, что планируют перекрыть сухопутную границу с Россией. Также такое решение рассматривает Норвегия. И, если все это будет реализовано, и, с учетом того, что Латвия закрыла погранпереходы еще в октябре, на весь сухопутный кордон РФ со странами ЕС и шенгенской зоны опустится "железный занавес".

Открытыми останутся только границы российского анклава внутри ЕС - Калининградской области, которая граничит с Литвой и Польшей (хотя и их тоже могут закрыть).

В этом контексте также можно вспомнить недавные призывы Эстонии и Латвии перекрыть для России также Балтийское море. Поводом стало повреждение подводного газопровода Balticconnector, который, как выяснилось потом, повредило судно из Китая. Но страны Балтики сначала обвинили Россию.

Еще до того, как стало известно, что газопровод повредили китайцы, президент Латвии Эдгар Ринкевич в конце октября заявил, что "для защиты нашей критической инфраструктуры мы можем закрыть Балтийское море". А премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала к консультациям по этому поводу внутри НАТО.

Но по итогу версия о причастности РФ не подтвердилась.

Однако сама по себе идея очень показательна. И на днях она поучила продолжение: западные СМИ написали, что Дания планирует начать проверку судов с нефтью, которые идут из России по Балтийскому морю с перспективой блокировать проход тех из них, которые везут нефть с ценой выше установленного Западом потолка (а через Балтийское море идет 60% всего российского нефтяного экспорта морским путем). Пока это на уровне обсуждения. Но примечательно, что тема блокады западных границ России (и сухопутных, и морских), озвучивается все чаще.

И, в случае реализации, это может иметь далеко идущие последствия.

Отметим, что по международному праву морская блокада приравнивается к акту агрессии и может являться поводом для объявления войны. Ниже - статья 3 из резолюции 3314 (ХХIХ) Генеральной ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года, которым было утверждено определение агрессии.

Естественно, сейчас никто не может сказать - готова ли будет Россия объявить войну странам-членам НАТО в случае, если они заблокируют для российского судоходства Балтийское море. Но вероятность войны РФ с НАТО в таком случае будет уже не нулевой. А это - фактически прямой путь к мировой войне.

О возможности последней эксперты говорят все чаще.

США находятся в шаге от мировой войны, которую они могут проиграть, пишет американский журнал Foreign Policy. Он указывает, что в двух из трех наиболее стратегически важных регионов мира уже существуют серьезные конфликты, требующие внимания США. А если Китай решит начать нападение на Тайвань, ситуация может быстро перерасти в глобальную войну на трёх фронтах, прямо или косвенно с участием Штатов.

"В случае нападения Китая на Тайвань Соединенным Штатам будет трудно отразить нападение, продолжая при этом поток поддержки Украине и Израилю", – говорится в статье.

Потому, по мнению издания, мировая война больше не является просто теоретической чрезвычайной ситуацией, обсуждаемой политическими экспертами, и не лихорадочной мечтой ястребов и предполагаемых милитаристов. Это реальная и ожидаемая возможность, если не неизбежная.