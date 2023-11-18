В субботу, 18 ноября, в Украине идет 633-й день войны с Россией.

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18 ноября

08:03 Сегодня ночью было сбито 29 из 38 беспилотников, запущенных по Украине.

07:55 Вчера вечером силами ПВО был уничтожен БПЛА РФ над Павлоградским районом. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ночью россияне ударили из тяжелой артиллерии по Марганецкой громаде Никопольщины. Погибших и пострадавших нет.

Также сегодня утром российская армия атаковала Никополь дронами-камикадзе. Последствия уточняются.

07:40 Почти десять дронов были сбиты на подлете к Киеву, сообщили в городской военной администрации.

"Вторая атака вражеских беспилотников по Киеву за этот месяц. Дроны противника (по предварительным данным – баражирующие боеприпасы типа "Shahed") были запущены с южного направления. Чтобы добраться до столицы, БпЛА рашистов преодолели сложный маршрут протяженностью чуть ли не 1000 км. В атаку Киева беспилотники заходили с северного направления. Но сложные маневры врага не помешали нашей противовоздушной обороне. Силами и средствами ПВО все воздушные цели – почти десяток – были поражены на подступах к Киеву", - сообщил глава КГВА Сергей Попко.

По предварительным данным, в городе без жертв и разрушений.