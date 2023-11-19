Анализируем итоги 634-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Развиваются события под Авдеевкой. На юго-востоке от города россияне прорвали оборону ВСУ, которая держалась с 2014 года. Об этом пишут как украинские и российские военные паблики, так и западные СМИ.

Речь об участке со стороны города Ясиноватая.

Обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке считает, что РФ продвинулась там на расстояние до полукилометра. Такой вывод он делает по геолокации видео и публикует карту, где отмечает новые позиции россиян в этом районе.

Украинский военный телеграм-канал Deep State уточняет, что россияне продвинулись в районе станции Ясиноватая-2 в авдеевской промзоне.

Там продолжаются тяжелые бои, противник "продолжает делать накаты, иногда даже достигает западных окраин промки".

"Ситуация тяжелая, пока удается отбиваться, но потеря промки будет вопросом времени, потому что ее уже довольно сильно разобрала артиллерия и танки", - заявляет телеграм-канал.

При штурме промзоны россияне также применяют "бронешахиды" - заминированные машины МТЛБ. Есть видео, как одна из "мотолыг" после того, как из нее выскочил экипаж, проехала еще немного и сдетонировала - судя по всему, на украинской противотанковой мине.

Ранее сообщалось, что основное продвижение у РФ идет к северо-западу от Авдеевки. Теперь к этому направлению добавилось юго-восточное - в промзоне, которая с 2014 года была фактически передним краем обороны ВСУ и мощным укрепрайоном. При этом промзона находится на возвышенности. И если россияне ее захватят, это усложнит оборону и остального города.

Под Бахмутом россияне продолжают наступать севернее Клещеевки, пишут украинские телеграм-каналы.

Российские паблики утверждают, что их войска продвинулись к северу от села и заняли одну из высот. При этом ключевая высота около Клещеевки, от которой зависит контроль над селом, находится в руках ВСУ.

Южнее Бахмута россияне пишут о своем продвижении в районе Горловки. Там, как утверждается, взят террикон у шахты Гагарина. Но подтверждений этому со стороны Украины нет.

Также активные бои ведутся под Старомайорским на Времьевском выступе. Российские и украинские военные каналы публикуют видео, как утверждается, применения армией РФ кассетных боеприпасов в этом районе.

Применяется РБК-500 - разовая бомбовая кассета с 15 кумулятивными противотанковыми элементами.

Бывший губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил о новой тенденции на фронте: россияне перебрасывают на передовую большое количество подразделений, вооруженных ПТУРами. По его словам, "это будет проблема" после наступления морозов, когда земля промерзнет и в ход пойдет тяжелая техника.

"Это довольно грозное оружие, с этим надо что-то делать", - добавил Гайдай, говоря, видимо, о комплексе "Корнет".

Также он сообщил о появлении у российских войск большого количества FPV-дронов.

"За одно наступление на один опорный пункт они могут использовать от 10 до 15 FPV. Есть у них преимущество в этом", - сказал Гайдай.

"Шахедный" уик-энд

По ночам на субботу и воскресенье Украину атаковали "Шахеды". Всего за эти выходные запустили 58 дронов, из которых сбили 44 единицы, как заявляется официально.

Из тех прилетов, о которых стало известно: вчера попали по нефтебазе под Одессой.

Также в ночь на субботу четыре дрона ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье.

В ночь на воскресенье прилет был по объекту инфраструктуры в Киевской области - в соцсетях публикуется фото мощного взрыва.

Также дроны дважды за выходные атаковали Киев, но информации о серьезном ущербе столице на данный момент нет.

Проблемы с мобилизацией

В Украине и на Западе снова говорят о трудностях с набором пополнения в украинскую армию.

Украина должна начать мобилизацию 18- и 20-летних, включая студентов. Такое мнение высказал командир 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр Петр Горбатенко ("Ролло").

"Нам нужно проводить мобилизацию более широкую и мобилизовывать не старых дедов 50-летних. Когда доходит до боевых действий, они уже похожи на стариков, у них куча хронических заболеваний. Надо мобилизовать 20-летних, 18-летних, в чем проблема? Что студенты? Ну и что? Студенты не должны воевать? Должны. Они подходят... Вопрос в подходе к подготовке", - заявил Горбатенко в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

Ранее юристы поясняли "Стране", что по закону человек до 27 лет помимо его воли мобилизован быть не может (он может только сам, добровольно подписать контракт).

Но, напомним, одним из первых тему о необходимости снятия этих ограничений затронул экс-министр обороны Британии Бен Уоллес. Он призывал брать в украинскую армию больше молодежи.

CNN сегодня вышла с большой статьей о том, что Украина сталкивается с нехваткой личного состава для продолжения войны.

"Чиновники публично признали, что уклонение от военной службы и соблюдение правил мобилизации являются проблемой", - говорится в материале.

Военные, опрошенные CNN, говорят, что все, кто хотел пойти добровольцами, уже это сделали. Поэтому, по мнению майора Виктора Кисиля из бригады "Хартия", "наблюдается нехватка военных кадров, иногда критическая".

Издание также сделало несколько мини-интервью с украинцами, одни из которых согласны пойти воевать, если призовут, другие нет. Интересно, что оба "отказника" - айтишники, которые говорят, что не подготовлены для войны и полезнее в тылу, где платят налоги и заводят в страну валюту. Один из айтишников, Виктор, заявил, что "Украина, к сожалению, не готова воевать с Россией. У нас нет для этого ни сил, ни денег, ни оружия". Для него продолжение войны - "это бессмысленное убийство наших граждан".

Второй IT-специалист Евгений спрашивает: "Что дала мне эта страна, что я ей чем-то обязан?"

"За мое обучение платили родители, хотя я был отличником и должен был учиться на бюджете. Получается, что никто не соблюдает закон, а все говорят об обязательствах", - говорит Евгений.

Также украинские военные говорят, что вопрос некомплекта личного состава не решить за счет иностранцев. Воевавший под Бахмутом лейтенант Дмитрий Костюк рассказал, что половина воевавших с ним иностранных контрактников расторгли договор досрочно.

"Почти половина людей все увидела и сказала: "Нет-нет, это уж слишком. Это не та война, на которую мы подписывались", - заявил он.

Костюк также критикует нынешние методы мобилизации.

"То, как это делается сейчас – когда пытаются кого-то заставить вступить, - то, как раздают повестки, - это очень плохо. Например, я командир взвода. Зачем мне человек, который не хочет идти в армию?" - спрашивает военный.

Тему отсутствия мотивировок воевать у многих украинских мужчин подняло и голландское издание NRC. Оно пишет о том, что за последние недели все больше украинских мужчин призывного возраста приезжают в Нидерланды. В начале ноября в Нидерландах проживали 24 450 мужчин призывного возраста из Украины (это почти четверть всех украинских беженцев в стране).

"По сравнению с началом текущего года это рост на четыре процента", - пишет NRC.

Издание публикует репортаж из лагеря украинских беженцев города Утрехта. Двое бывших жителей Мариуполя - Николай и Никита - заявляют, что не хотят возвращаться в Украину и воевать.

"Какое мне дело до этой коррумпированной банды?" - говорит Николай об украинской армии. Его друг кивает: там меня тоже не увидишь", - передает газета слова парней.

"Это странная война. Нормальных граждан убивают, но политики и бизнесмены остаются невредимыми", - говорит Николай. По его словам, его мать, брат и друзья погибли в результате взрыва российской бомбы.

Другой беженец, Андрей, считает мобилизацию в Украине "путем в один конец". "Я и мои друзья предпочли бы этого не делать", - отвечают они на вопрос о том, как бы они отреагировали на повестку. "Мужчин, которые бежали, нельзя заставить вернуться", - делает вывод издание.

То есть, как видим, западные СМИ стали активно публиковать позицию тех украинцев, кто отказывается служить в армии и аргументирует это либо коррупцией в Украине, либо бессмысленностью самой войны, которая, по их мнению, победой не закончится.

Есть вопросы и по подготовке военных, о чем говорят украинские офицеры.

Николай Мельник с позывным "Фриц", командир роты 47-й штурмовой бригады, которая шла в авангарде наступления ВСУ на юге этим летом, раскрыл интересные детали подготовки к этим боям.

Из его рассказа можно сделать вывод, что основной ставкой командования было само использование Украиной БМП "Брэдли" и танков "Леопард". Считалось, что россияне отступят при виде этой техники.

Интервью с военным опубликовало издание "Цензор.Нет".

Мельник рассказал, что подготовка 47-й бригады была "чрезмерно долгой" из-за того, что у командования все время менялись планы.

"Сначала это был, как я помню, разведбат. Затем это стал штурмовой полк, позже – механизированная бригада. Тактика штурмового полка и механизированной бригады совершенно разная. Поэтому людей пришлось переучивать", - сказал военный.

По его словам, из-за такой подготовки многие перегорали.

При этом он отмечает, что при тренировках на "Брэдли" в Германии американцы не экономили на топливе и давали осваивать БМП сколько нужно. На полигонах скопировали украинские ландшафты, включая укрепления "зубы дракона".

"Единственное, что не было предусмотрено, - это заминированные посадки", - сообщил Фриц.

То есть "Брэдли" рассматривался как один из основных инструментов взлома российской обороны в Запорожской области. Однако сам Мельник признает, что это было ошибкой командования.

"Весь план большого контрнаступления базировался на простых вещах: москаль видит "Брэдли", "Леопард" – и убегает. Все. "Пацаны, да вы их там размотаете!" Но ведь на "Брэдли" нет активной защиты! "А ты не ссы! Оно и так хорошее". А танкисты ни разу не стреляли из "Леопарда"! "Да ты не ссы, они работали на Т-72!" - передает суть своих диалогов с командирами военный.

"Фриц" говорит, что на юг Запорожской области их передислоцировали в середине мая и поставили задачу готовиться к штурму российских позиций. В первый день наступления в начале июня стояла задача взять Работино (на деле же это произошло в конце августа).

Говоря о том, почему наступление забуксовало, Мельник объяснил, что у россиян были ПТУРы "в каждой посадке", и противник знал пути выдвижения украинских механизированных колонн.

"И по этим путям летело все: и 152-е, 120-е, и "Грады", - рассказал военный.

Военные перспективы

В западных СМИ снова множатся публикации о тупике в войне.

The Economist пишет, что "факты свидетельствуют о том, что контрнаступление Украины сейчас гораздо дальше заявленной минимальной цели, и что война, возможно, действительно вошла в период военного тупика. Следующий год будет трудным и опасным периодом для Украины".

Контрнаступление ВСУ, начавшееся в июне, достигло "скромного прогресса" на флангах Бахмута. "Сочетание уставших подразделений, ограниченного количества боеприпасов и влажной погоды замедлит наступательные действия зимой, хотя отдельные атаки небольших пехотных подразделений будут продолжаться", - пишет издание.

The Economist отмечает, что зимой предположительно состоится новая интенсивная кампания дальних ударов с обеих сторон. Россия накапливает запасы ракет и, вероятно, снова атакует украинскую энергосистему. Украина накапливает беспилотники и будет продолжать наносить удары по Крыму с помощью американских ракет ATACMS.

ВСУ могут расширить свои атаки, включив в них энергосистему РФ для того, чтобы создать "определенную форму сдерживания". "Эти удары могут помочь украинскому боевому духу, но их стратегическое влияние, скорее всего, будет скромным", - говорится в статье.

"Решающий вопрос 2024 года состоит в том, какая сторона сможет быстрее восстановить более качественные силы. Частично это вопрос человеческих ресурсов. Российская армия собрала достаточное количество войск, чтобы удерживать линию фронта в течение лета. Если она захочет перейти в наступление, как это было зимой 2022-23 годов, ей, возможно, придется провести новую большую волну мобилизации. Она также имеет большой резерв призывников, хотя вовлечение их в войну связано со значительными политическими рисками", - пишет издание.

Украина также должна решить, призывать ли в армию мужчин моложе 20 лет, многие из которых до сих пор избегали призыва (эту проблему мы уже затрагивали выше).

Кроме того, военные нуждаются в оружии и боеприпасах. Россия нарастила оборонное производство в конце 2022 года, и в течение 2024 года она может произвести более 2 млн. снарядов, а также сотни новых и отремонтированных танков. Северная Корея также посылает огромное количество снарядов.

Западные правительства инвестировали меньше, поэтому Украина вряд ли будет иметь преимущество в артиллерийских боеприпасах, пишет The Economist.

Также Украина не получит еще одного массового притока техники, как это произошло весной 2023 года. Вместо этого основное внимание будет сосредоточено на помощи Запада в ремонте техники, говорится в материале.

Ключевое решение для западных правительств заключается в том, будут ли они сами производить оружие или передадут конфиденциальную интеллектуальную собственность украинским заводам.

Издание считает, что каждая сторона надеется перехватить инициативу. Украина хочет сохранить возможность весеннего наступления, но "ей будет сложно собрать для этого сухопутные силы".

Ключевой вызов на 2024 год, заключается в том, смогут ли партнеры Украины расширить и улучшить обучение украинских войск. Летнее наступление выявило множество проблем. Некоторые из них необходимо будет исправить, чтобы следующее серьезное наступление было более успешным. Например, украинским батальонам и бригадам требуется гораздо больше штабных офицеров, способных планировать и командовать сложными операциями с участием многих подразделений на широком фронте, пишет The Economist.

"Если ни одна из сторон не сможет создать значимую наступательную угрозу в 2024 году, в войне, скорее всего, будут доминировать факторы, выходящие за рамки поля боя. Черное море может стать все более центральным: Россия будет атаковать грузовые суда, а Украина нанесет удары по российскому флоту и объектам. Стратегия России проста: продолжать идти до тех пор, пока партнеры Украины не устанут. Запад намерен придерживаться выбранного курса. Оптимистичные чиновники на Западе утверждают, что война ускоряет политическое разложение России. Но пессимисты предупреждают, что Путин может продолжать в том же духе годами", - подводит итог издание.

Из тех же посылов другие эксперты делают вывод, что Украине нужно перейти в оборону и предложить России перемирие.

Об этом говорится в статье в журнале Foreign Affairs известных американских международников Ричарда Хааса и Чарльза Капчана.

"В долгосрочной перспективе этот стратегический поворот даст понять России, что она не может просто надеяться пережить Украину и готовность Запада поддержать ее. Осознание этого может в конечном итоге убедить Москву перейти с поля боя за стол переговоров – шаг, который будет в конечном счете преимуществом Украины, поскольку дипломатия предлагает наиболее реалистичный путь прекращения не только войны, но и, в долгосрочной перспективе, оккупации Россией украинской территории", – говорится в статье, опубликованной журналом Foreign Affairs.

Как полагают Хаас и Капчан, переход в оборону и тем более предложение перемирия со стороны Украины поставят Россию перед сложной дилеммой. Ей придётся либо пытаться атаковать самой, что намного сложнее, рискованнее и затратнее, чем обороняться, либо отвергнуть инициативу перемирия, утратив тем самым политическую инициативу и оказавшись в неопределённом положении, либо пойти на переговоры. Последнюю возможность авторы не исключают полностью, но считают маловероятной.

"Вашингтону необходимо взять на себя ведущую роль в плане консультаций с Украиной и западными союзниками, направленных на то, чтобы убедить Киев предложить прекращение огня, одновременно переходя от наступательной стратегии к оборонительной. Запад не должен оказывать давление на Украину, чтобы она отказалась от восстановления границы 1991 года или от возложения на Россию ответственности за смерти и разрушения, вызванные ее вторжением. Тем не менее, он должен попытаться убедить украинцев в том, что им необходимо принять новую стратегию для достижения этих целей", – пишут авторы.

Далее следует замечание о характере войны, которую ведёт Украина.

"Но реальность такова, что то, что началось как война по необходимости для Украины – борьба за само ее выживание, – превратилось в войну по выбору, борьбу за возвращение Крыма и большей части Донбасса на востоке Украины. Это война, в которой невозможно выиграть; она также рискует со временем потерять поддержку Запада", – считают международники.

Авторы считают, что при этом Запад должен предложить Украине особые отношения с НАТО и ЕС на неопределённый по времени переходный период.

"Западные союзники также должны ясно дать понять, что большинство санкций против России будут оставаться в силе до тех пор, пока российские войска не покинут Украину", – говорится в статье.

Отметим, что это один из первых призывов к Украине самой предложить России перемирие на страницах одного из авторитетных западных СМИ.

Напомним, что официальная позиция украинских властей заключается в неприемлемости любых переговоров с РФ до вывода российских войск на границы 1991 года.

И после выхода новой серии подобных статей в Офисе президента снова дали понять, что сценарий даже временного отказа от территорий рассматривать не хотят.

Аргумент следующий: если Украина подпишет мир без возвращения Крыма и других территорий, она может не сохраниться как государство. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Есть ли у нас финал, где мы не заходим в Крым, который бы четко говорил, что Украина будет иметь историческую перспективу? Есть ли хоть один финал, где мы оставили за Россией долю оккупированных территорий, и в России не прошли соответствующие политические, управленческие изменения и т.д. Есть ли у нас тогда хоть один шанс сохраниться в историческом разрезе 10-15 лет?", - заявил он в интервью "24 каналу".

Поэтому Подоляк призывает украинцев "дотерпеть" тяготы войны. "Нужно осознавать, что при всей сегодняшней тяжести, депрессии, – должны дотерпеть. Это важно для того, чтобы наши дети не терпели все это", - заявил он.

Сколько Запад еще потратит на Украину?

Но вопрос не только в том, "дотерпят" ли украинцы, но и в позиции Запада, который уже потратил на поддержку Киева совокупно 233 миллиарда долларов.

Такое подсчеты приводит сервис Visual Capitalist, обобщивший данные из разных источников.



Исследование коснулось периода с января 2022 года, когда США начали помогать Украине оружием, по июль 2023 года включительно.

На первом месте по размеру помощи - Европейский союз, он совокупно направил на нужды Украины 90 миллиардов долларов, в которых превалирует прямая финансовая помощь (81 млрд).

На втором месте - США, которые направили Украине 73 миллиарда. Из них 44 млрд на военную помощь, остальное - финансовая и гуманитарная.

Третье место у Германии с 22 миллиардами. 18 из них - военная помощь.

Британия, которая считается наиболее активным союзником Украины, заняла только четвертое место. Из 15 миллиардов помощи половина - военные поставки, что на 40% меньше, чем у Германии.

Пятое место занимает Норвегия с 8 миллиардами помощи, половина которой - военная.

Еще 26 миллиардов делят между собой другие страны. Наибольшая доля у Японии - 27% от этой суммы, далее следуют Канада (23%), Польша (19%), Нидерланды и Дания (по 15%).

То есть, суммы огромные. Но очевидно, что для нанесения России прямого военного поражения в Украине понадобится, в теории, как минимум столько же денег. Но скорее всего гораздо больше.

За 1 год и 9 месяцев этой войны Украина смогла освободить 50% захваченных Россией территорий - такую цифру привел глава Офиса президента Андрей Ермак во время визита в США.

При этом наиболее значительную часть этих территорий - в Киевской, Черниговской и Сумской областях, а также в Херсоне - россияне оставили почти без боя.

Но сейчас перспектив очередного "жеста доброй воли" не наблюдается. РФ сумела нарастить численность своей армии и решила ряд проблемных вопросов, по которым отставала от ВСУ (например, по дронам).

Кроме того, на ключевых для себя направлениях - а именно, на южном - Россия возвела мощные укрепления, которые в этом году Киеву прорвать не удалось. И не факт, что удастся в следующем, поскольку Москва наращивает военное производство и увеличивает свою армию.

То есть, дальнейшее выдавливание РФ с территории Украины может стать задачей куда более сложной, чем раньше. А значит потребует от западных партнеров значительно больших расходов, чем они уже понесли.

И вопрос тут не столько в деньгах (хотя они играют огромную роль и судьба "зависших" пакетов помощи от ЕС и США тому свидетельство), сколько в наличии военных запасов и мощностей, которые способы быстро возместить возрастающие потребности ВСУ. Мы подробно анализировали этот вопрос здесь.

К тому же стоит учесть тот фактор, что основной массив помощи Запад оказал на волне успехов ВСУ, когда россияне начали отступать по многим направлениям. То есть было реальное ожидание того, что сейчас удастся одним-двумя ударами всерьез ослабить российские силы и продиктовать Путину условия мира.

Сейчас такой уверенности очевидно уже нет в том числе у военных из Украины - судя по недавней статье Залужного. И выделят ли союзники на этом негативном фоне очередные сотни миллиардов для Украины - вопрос далеко неоднозначный.