Анализируем ситуацию на 635-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

Основной накал событий по-прежнему происходит в районе Авдеевки.

На выходных мы сообщали о том, что российские войска открыли под Авдеевкой еще один фронт - пошли в наступление с юго-востока, от Ясиноватой.

Это место известно еще с 2014 года как промзона - там находились основные укрепления украинской армии еще со времен АТО. "Промка" - это ближайшая точка Авдеевки в направлении Донецка, с нее простреливалась дорога между Донецком и Горловкой. Кроме того, "промка" находится на возвышенности и, если ее захватят россияне, то это усложнит положение украинского гарнизона в Авдеевке.

Как сообщают еще с субботы российские телеграм-каналы, а также украинские и западные военные аналитики, армия РФ "проломила" в "промке" оборону со стороны Ясиноватой и продвинулись на расстояние до полукилометра.

Также продолжаются бои на северном фланге. Российские паблики сообщили вчера о контратаке ВСУ под Степным.

При этом украинский телеграм-канал Deep State этот контрудар не подтверждает. По его данным, россияне продвинулись на севере в сторону Новокалинового (российские паблики пишут о выходе на окрестности села).

Судя по динамике карты Deep State за последние пять дней, россияне продвинулись к северо-западу от Степного, к югу от Веселого и со стороны Ясиноватой.

То есть, план по постепенному окружению Авдеевки россияне продолжают реализовывать. Остановить его ВСУ могут контрударом по флангам, как это в мае было под Бахмутом. Но россияне, очевидно, это учитывают, а по свидетельству украинских военных, укрепляют свои фланговые позиции.

В районе Купянска и Сватово, по данным украинских пабликов, россияне продвинулись у Першотравневого. Также сложная ситуация у Лимана Первого, там помимо штурмовых действуют массированно диверсионные группы противника.

Под Бахмутом россияне пытаются по посадкам продвигаться к господствующей высоте западнее Клещеевки. То есть, даже на южном фланге Бахмута, где еще недавно наступали украинские войска, теперь в атаку перешел противник.

В целом на восточном фронте ухудшилась погода и выпал снег, что скорее всего снизит интенсивность боевых действий.

На Херсонском направлении под Крынками, где у ВСУ есть плацдарм на левом берегу, по данным российских пабликов, украинские части продвинулись к западу от села, но были контратакованы. Украина этого не подтверждала.

Говоря о ситуации на фронте, западные СМИ обсуждают российские дроны "Ланцет", которые выходят уже в новой модификации. Она позволяет подрывать боеприпас на расстоянии и выпускать в сторону техники ВСУ ударное ядро, пишет Business Insider.

Это делается для того, чтобы обойти антидроновую защиту, которую крепят на танки и БМП.

Business Insider отмечает, что новые беспилотники, судя по всему, оснащены технологией, которая включает лазерный дальномер из двух оптических камер. Из-за отсутствия подрыва при касании у дрона снижается риск застрять в защите или попасть по дополнительным средствам защиты техники.

"Российские беспилотники "Ланцет" стали бичом на поле боя в Украине и постоянно совершенствуются в своем радиусе действия и возможностях", - пишет издание.

Зачем Остин приехал в Киев

Глава Пентагона Ллойд Остин сегодня неожиданно прибыл в Киев.

"Я только что приехал в Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами. Я здесь сегодня, чтобы передать важное послание: Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии, как сейчас, так и в будущем", - написал он в Х.

Министр обороны США встретился с Зеленским.

"Мы вместе с нашими союзниками и партнерами продолжим поддерживать насущные боевые потребности Украины и долгосрочные оборонные потребности", - повторил он.

Параллельно заверения в продолжении помощи делались в самих Штатах. Глава минфина Джанет Йеллен заявила: США не могут допустить, чтобы Киев проиграл "битву в тылу", поскольку "они полностью зависят от нашей помощи".

Однако пока это выглядит как попытка подбодрить Украину со стороны администрации Байдена. Поскольку в реальности новый пакет помощи основательно застрял в Конгрессе.

Напомним, Байден послал экстренный запрос по финансированию Украины на 61 миллиард ровно месяц назад - 20 октября. Но Конгресс даже не поставил этот запрос на голосование. И пока ни одного законопроекта об ассигнованиях для Киева в американском парламенте сейчас нет.

Чисто технически это связано прежде всего с тем, что Конгресс и Белый дом не согласовали в целом весь американский бюджет на будущий год и живут пока по временному финансированию своего правительства.

То есть, "украинский вопрос" скорее всего будет решаться уже в рамках более широких договоренностей по бюджету. Но конкретики ни по суммам, ни по срокам пока нет.

Политически же финансовая помощь Украине вызывает противодействие со стороны консервативно настроенных республиканцев, чей представитель, Майк Джонсон, занимает пост спикера Палаты представителей.

Республиканцы требуют выдавать помощь Украины за счет сокращения других бюджетных программ Байдена (а не допечатывать деньги на это), а также профинансировать борьбу с мигрантами (что противоречит идеологическим установкам Демпартии США). Также они хотят от Белого дома "плана победы" в Украине, которая забуксовала в своем наступлении.

А пока с украинской помощью в США ситуация развивается по наихудшему сценарию, заявил экс-посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый. По его мнению, республиканцы хотят отложить вопрос предоставления помощи, "а там неизвестно, что будет дальше".

"То, что будет уменьшение (помощи - Ред.), уже видно", - считает Чалый.

Впрочем, США даже в условиях нелояльного Конгресса смогут продолжать военные поставки Украине "по крайней мере, в течение некоторого времени", пишет The Washington Post со ссылкой на членов делегации Ллойда Остина в Киеве.

В частности, будут продолжаться поставки дальнобойного оружия (то есть ATACMS) и артиллерийских боеприпасов.

Однако представители Пентагона признали, что сейчас они "дозируют" помощь Украине, поскольку запас доступных средств истощается.

В свою очередь от властей Украины в ходе этого визита чиновники Пентагона надеются узнать больше о ее стратегии на зиму, "что означает потенциальный поворотный момент в контрнаступлении, которое не привело к ожидаемым успехам в возвращении оккупированных Россией территорий".

Военные перспективы

Украинский оптимизм "угасает" с началом очередной военной зимы, пишет газета The Guardian. Журналист издания ощутил в Киеве "тонкое, но безошибочное чувство уныния".

"Ряд внутренних и внешних факторов создали, пожалуй, самые мрачные настроения относительно перспектив быстрой и решительной победы Украины над Россией. Оптимизм полугодовой давности о том, что поражение России и возвращение Донбасса и Крыма прямо за углом, начало исчезать", - говорится в материале.

Утомление от двух лет боевых действий, отсутствие успеха контрнаступления, человеческие жертвы на фронте и разочарование медленными темпами военной помощи Запада привели к тому, что "некоторые голоса спокойно размышляют о возможности переговоров о прекращении огня".

"В западных столицах также растет "усталость от Украины", а также надвигается перспектива второго срока Дональда Трампа в США, что может подорвать поддержку крупнейшего союзника Киева", - говорится в статье.

Одновременно Зеленский, по словам одного информированного источника газеты, остро обеспокоен "феноменом Черчилля" - вероятным поражением на выборах "успешного лидера военного времени". В этом контексте издание напомнило слухи о президентских амбициях главкома Залужного (о которых тот сам никогда не говорил).

Издание пишет, что "ходят слухи о напряженности в команде Владимира Зеленского и о разногласиях между президентом и его главнокомандующим". Что, по мнению журналиста, проявилось и во вчерашнем увольнении командующего Медицинскими силами ВСУ.

Это очередная крупная отставка среди военных.

"Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко назначил новым командующим генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука – начальника Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в Киеве. Задача очевидна – нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения наших воинов", - заявил Зеленский в своем воскресном обращении.

Напомним, ранее СМИ писали, что Минобороны планирует уволить трех высокопоставленных военных. Помимо Остащенко, в сообщениях СМИ шла речь о генералах Наеве и Тарнавском. Тогда же МО Украины отрицала намерения их уволить. Но, как видим, как минимум частично эти слухи подтвердились.

Также президент сегодня прокомментировал общие настроения, которые были описаны выше в статье Guardian. По его словам, война в Украине быстро не закончится.

"Люди почему-то относятся к этому, как к кино, и ждут, что в событиях не будет длинных пауз, что картинка перед глазами будет всегда меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы. Но для нас, для наших воинов это не кино. Это наши жизни. Это ежедневный тяжелый труд. И завершится все не так быстро, как нам хотелось бы, но мы не имеем права опускать рук и не сделаем этого", – заявил президент на встрече с руководством телеканала Fox News.

Эта встреча сама по себе показательна. Fox News считается СМИ, близким к республиканцам, которые сейчас блокируют помощь Киеву.

Усиление мобилизации

Тем временем в Украине планируют ужесточить набор в армию. В Раде предлагают лишить отсрочки студентов, получающих второе и третье высшее образование. То же хотят сделать относительно супругов инвалидов и их родственников не первой степени родства.

Соответствующий законопроект уже готовят к регистрации, сообщает нардеп Марьяна Безуглая. По родственникам инвалидов - критерий, по которому многие выехали за рубеж - она пишет следующее:

"Уменьшается круг граждан, имеющих право на отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы или нуждающимся в постоянном уходе, до членов семьи первой степени родства, и устранение возможности уклонения от призыва во время мобилизации путем оформления фиктивного ухода за лицами, нуждающимися в нем.

На сегодняшний день право на отсрочку имеют лица, занятые постоянным уходом за родителями жены (супруга), а изменениями предусматривается, что право на отсрочку будут иметь лица, которые ухаживают только за своими родителями.

Военнообязанные, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью III группы, теряют право на отсрочку.

Круг лиц, имеющих право на отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы или лицом, по заключению МСЭК нуждающимся в постоянном уходе, уменьшен до членов семьи первой степени родства (родители и родители мужа (жены), дети, дети супруга (жены), в том числе усыновленные)".

По студентам формулировка у Безуглой следующая:

"Изменениями предполагается устранить возможность избежания призыва путем получения второго, третьего высшего или более высокого образования".

Напомним, поступление в ВУЗ стало одной из распространенных легальных схем уклонения от мобилизации. Как правило, люди получают второе и третье высшее образование. Для того, чтоб перекрыть эту схему и подготовлен данный законопроект.

Но в целом, очевидно, что вопрос пополнения действующей армии является одним из основных на повестке дня у военно-политического руководства Украины. Также, как следует из статьей в СМИ, он беспокоит и западных союзников. В том числе и потому, что прямо влияет на перспективы войны - будет ли у Украины достаточно бойцов, что ее продолжать длительное время.