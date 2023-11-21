Во вторник, 21 ноября, в Украине идет 636-й день войны с Россией.

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21 ноября

11.50 Контрнаступление Украины не дало ожидаемого результата, а зима для нее будет "непростой", заявил президент Чехии Петр Павел.

"Контрнаступление Украины не идет так, как ожидали сами украинцы. Время позволило России очень хорошо подготовиться к контрнаступлению. Поставки оружия, необходимые Украине, задерживаются. Украинские солдаты чувствуют себя не только уставшими, но и все больше разочаровываются в поддержке Запада и чувствуют, что мы бросаем их. Конечно, это не лучшая отправная точка для того, чтобы пережить суровую зиму", - заявил Павел на совещании высшего командного состава чешской армии в Праге, передает местное издание Blesk.

По его оценке, РФ смогла поставлять своим войскам больше оружия и боеприпасов, чем Запад Украине.

"Зима, конечно, будет непростой для Украины", - сказал Павел, обратив внимание на разрушенную энергетическую инфраструктуру страны.

11.45 В Киев прибыл президент Евросовета Шарль Мишель, о чем сообщил в Х.

11.12 Зеленский призвал Залужного не заниматься политикой.

Президент заявил, что во время войны военные не могут заниматься политикой, так как это "не ведет к единству нации". Хотя считает, что такое право они имеют.

"Тогда он должен войти в политику, и тогда он не сможет заниматься войной. Если вы управляете войной, помня о том, что завтра вы будете заниматься политикой или выборами, то на словах и на линии фронта вы ведете себя как политик, а не как военный, и я считаю, что это огромная ошибка. При всем уважении к генералу Залужному и ко всем командирам, которые находятся на поле боя, есть абсолютное понимание иерархии и все, и не может быть двух, трех, четырех, пяти", — заявил президент в интервью The Sun.

10.58 В одной из воинских частей в Черниговской области аудит Минобороны выявил нарушений почти на 40 млн гривен, сообщает ведомство.

Начато уголовное производство в отношении, в том числе, командира воинской части.

Самое масштабное из четырех нарушений – безосновательное завышение стоимости приобретенных в 2022 году генераторов - 37,1 млн гривен убытка.

10.45 В Киев приехала президент Молдовы Майя Санду, сообщает Reuters.

10.08 В Селидово Донецкой области два человека погибли в результате вечернего ракетного удара по больнице и предприятию, сообщает прокуратура.

Еще восемь человек получили ранения.

В 23:35 армия РФ ударила по больнице, вероятно, из ракетного комплекса С-300. Там в тот момент на лечении находились люди.

Также ракеты попали по предприятию на территории Новогродовской территориальной громады.

Оба здания получили значительные разрушения.

10.03 Зеленский еще раз прямо выступил против проведения выборов до конца войны.

Президент в интервью The Sun сказал, что их проведение запрещает закон. А также считает, что они могут привести к разделению страны в условиях войны с Россией.

08.55 Владимир Зеленский в интервью The Sun сказал, что Украина не будет стремиться заключить мир с Россией "любой ценой".

По его словам, начать полноценные мирные переговоры можно только после вывода российской армии с украинской территории.

"Трудно ли на поле боя? Да. Но заводить сейчас дружбу или садиться за стол переговоров с Россией? Нет", - сказал Зеленский.

Он признал, что среди союзников Украины усиливается сомнение в том, что ВСУ смогут "изгнать российские войска", но это никак не скажется на позиции Киева.

"Нам нужно добиться большего успеха на поле боя. И мы сделаем это, мы вернем свои земли, мы будем сражаться за них до конца", - заявил президент.

08.48 Ночью российские войска нанесли четыре ракетных удара по Селидово Донецкой области.

Первые две ракеты около 23:30 попали по территории больницы города Селидово. Повреждены 2 здания медучреждения, 6 гражданских людей получили ранения.

Под завалами могут быть пострадавшие, на данный момент поисковые работы продолжаются.

Через несколько минут после этого оккупанты нанесли еще два ракетных удара по шахте. Один работник предприятия погиб. Повреждены 4 здания, 19 транспортных средств, линия электропередач. 39 горняков оказались заблокированы под землей.

Все шахтеры подняты на поверхность.

08.40 Сегодня утром в результате обстрела пгт Казачья Лопань в Харьковской области был поврежден частный жилой дом, произошел пожар.

После ликвидации пожара спасатели обнаружили тело погибшего 29-летнего гражданского мужчины.

08.35 Поставки снарядов Украине сократились более чем на 30% после начала войны в секторе Газа.

Об этом телеканалу ABC News сообщил высокопоставленный украинский чиновник.

"Они (официальные лица США - Ред.) говорили нам, что это не повлияет на обязательства, но это повлияло", - сказал чиновник.

По его словам, сняряды калибром 155 мм составляют "около 60-70% общих поставок Украине".

Представитель Пентагона заявил изданию, что сокращение боеприпасов для Киева "не имеет абсолютно никакого отношения к тому, что происходит в секторе Газа".

По его словас, пакеты помощи "начинают составляться за несколько недель до этого, поэтому нет никакой связи между тем, что происходит в секторе Газа, и тем, что происходит в Украине".

Тем не менее, в Киеве очень обеспокоены. "У нас большие проблемы… основные боеприпасы не поступают". — сказал чиновник.

Собеседник предупредил, что Украина рискует потерять свои позиции на поле боя, добытые "очень дорогой ценой".

08.15 Сегодня ночью Воздушные силы сбили 9 из 10 "Шахедов", а также одну ракету "Искандер".

При этом четыре ракеты С-300 в Донецкой области сбить не удалось.

08.05 В Киев прибыл министр обороны Германии Борис Писториус.

Вчера столицу посетил глава Пентагона Ллойд Остин.

08.00 Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 4 зенитные управляемые ракеты С-300, крылатую ракету "Искандер-К" и 11 ударных БПЛА типа Shahed-136/131.

Силами и средствами ПВО была уничтожена крылатая ракета "Искандер-К" и 10 ударных БпЛА. Разрушения и повреждения получили Центральная городская больница в городе Селидово Донецкой области, здание шахты "Котляревская" и другая гражданская инфраструктура.

07.50 Поздно вечером в небе над Днепропетровской областью силы ПВО уничтожили ракету.

07.35 Ночью РФ ударила по одном из сел Марганецкой громады Днепропетровской области. Обошлось без пострадавших.