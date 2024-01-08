Анализируем итоги 684-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Под Авдеевкой активность россиян переместилась со Степного в район коксохимзавода и дач к юго-востоку от города. Как пишет военный паблик Deep State, также усилились атаки на Первомайское к югу от Авдеевки, где "враг наступает регулярно и во многих местах".

Под Марьинкой у РФ было продвижение.

"В последнее время враг активно штурмует Георгиевку – атаки удается отбивать", - сообщает паблик.

Украинские войска перешли в контратаку под Новомихайловкой и отбросили противника к югу от села, пишет телеграм-канал.

В тоже время российские военные паблики пишут о постепенном продвижении в Георгиевке и о продолжении наступления в районе Новомихайловки.

Георгиевка - это село к западу от Марьинки. Это направлении в сторону Курахово - крупного центра логистики и обороны ВСУ. Также от Георгиевки россияне могут нанести удары с южной фланга по Красногоровке - укрепрайону ВСУ к западу от Донецка.

Что касается ситуации под Бахмутом, то продвижение российских войск там подтверждают и украинские, и российские военные паблики.

По данным Deep State, россияне захватили позицию на окраине Хромово.

Западные СМИ продолжают писать о нехватке снарядов у ВСУ. России отстреливает их в Украине в пять раз больше, пишет Wall Street Journal.

РФ на сегодняшний день выстреливает в среднем по 10 тысяч снарядов, а Украина - по две тысячи, сообщает издание со ссылкой на лондонский институт RUSI.

Такова ситуация сейчас. А вот летом соотношение было в пользу ВСУ: семь тысяч снарядов против пяти тысяч у РФ. Видимо, это было связано с контрнаступлением украинских сил на юге, что требует большего расхода снарядов.

Впрочем, достоверность этих данных сомнительна. Цифры, который фигурировали в течение прошлого года были совсем иные. Западные СМИ и украинские источники показывали на то, что ВСУ используется до 8 тысяч снарядов в сутки, а Россия - 15-20 тысяч.

Поэтому, не исключено, что эти графики являются частью кампании по побуждению Конгресса как можно быстрее проголосовать за выделение помощи Украине.

Впрочем, в любом случае сейчас на фронте украинские военные отмечают значительное превосходство в числе выпускаемых снарядов у России и нарастающий снарядный голод у ВСУ.

Есть новости и по дронам.

На фронте российские военные начали использовать FPV-дроны с машинным зрением и автозахватом цели. Об этом сообщил специалист в области связи и РЭР Сергей "Флэш" Бескрестнов.

"Первый раз воочию увидел перехваченное видео с российского FPV с машинным зрением и автозахватом цели. Более того, в режиме тепловизора", - написал Бескрестнов.

По его словам, хоть технология пока и "сырая", но уже используется на поле боя.

Специалист отмечает, что с такими обновлениями пилоту FPV достаточно лишь долететь до цели на относительно большой высоте и обозначить ее, а дальше дрон уже самостоятельно может поразить цель без вмешательства оператора. Прежде всего, использование таких "модернизированных" дронов нивелирует эффективность систем РЭБ, потому что FPV идет на цель автономно.

"Страна" уже рассказывала о том, что обе стороны стараются сейчас наращивать производство дронов - в том числе Украина, которая делает на них основную ставку в связи с нехваткой артиллерийских боеприпасов.

Украинские политики стали все чаще говорить о высоких потерях на фронте. ВСУ теряют убитыми и тяжелоранеными на войне 30 тысяч человек в месяц, заявил экс-генпрокурор Юрий Луценко.

Из его цитаты следует, что это не инсайдерская информация, а личные подсчеты экс-министра - исходя из планов властей мобилизовать полмиллиона человек. Луценко предполагает, что примерно столько и потеряла Украина.

"Нужно честно сказать: 500 тысяч, о которых сейчас говорят, если поделить на месяцы - это по 30 тысяч в месяц. И тогда мы приблизительно поймем, что происходит на фронте, с убитыми и тяжелоранеными", - сказал он в ответ на вопрос, как, по его мнению, должна проводиться мобилизация на Украине.

Отметим, что украинское командование данные о потерях ВСУ официально не объявляет.

Обстрел Украины 8 января

Сегодня по Украине была третья за последнее время массированная ракетная атака.

Причем удалось сбить только 18 ракет из 51. Главным образом под огонь украинской ПВО попали крылатые ракеты, запущенные со стратегических бомбардировщиков.

Не удалось сбить:

- ни одной из 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400;

- ни одного "Кинжала" из четырех;

- ни одной крылатой ракеты Х-22 из 8;

- ни одного "Искандера-М" из 6;

- и ни одной управляемой авиационной ракеты Х-31П из двух.

Атакованы, по данным ВСУ, были объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях.

По данным украинских властей в результате обстрела ранено 45 человек, четверо погибло.

Минобороны РФ заявило, что удар был по объектам военно-промышленного комплекса Украины и по командному пункту одной из бригад.

Заметно, что на этот раз процент сбитых ракет, который был назвал в сводке украинского командования, значительно ниже, чем называется обычно. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объясняет это большим количеством баллистических ракет, для перехвата которых нужен "Пэтриот".

Впрочем, очевидно, что никто не может проверить то, насколько достоверны данные ВС ВСУ по проценту сбития ракет. Поэтому цифры могут называться любые, в зависимости от потребностей информационной повестки. И то, что сейчас процент сбития назван значительно ниже, чем обычно, может быть вызвано тем, что украинские власти сейчас активно работают с западными партнерами над увеличением поставок средств ПВО и средств к ним. И озвученные официальные цифры по ракетному обстрелу дополнительно показывают критическую необходимость срочного увеличения поставок.

Тема нехватки противоракет могла подниматься во время вчерашнего визита в Киев министра иностранных дел Японии (хотя официально это и не афишировалось).

Недавно Япония приняла решение о поставках США ракет для установок ПРО Patriot, о дефиците которых в Украине в последнее время часто пишут СМИ. Япония является их производителем по американской лицензии.

Поставки из Японии пополнят запасы на американских складах и позволят взять Вашингтону активнее передавать такие ракеты Украине. Либо напрямую, либо через третьи страны.

Кроме того, Япония является крупным производителем э 155-миллиметровых снарядов, которые Токио уже согласился поставить Британии. Они также могут затем быть переданы ВСУ.

Отметим, что западные СМИ в последнее время стали говорить о дефиците ракет для "Пэтриотов" и о том, что Украине придется выбирать, какие цели защищать, а какие нет (а в Белом доме заявили, что поставки ПВО становятся главным приоритетом военной помощи Киеву. При этом у самих США скоро закончатся возможности для поставок ракет для систем ПВО.

Поэтому нельзя исключать, что на встрече Зеленского и главы МИД Японии Йоко Камикавы этот вопрос действительно поднимался.

Важность темы поставок систем ПВО действительно сложно переоценить - поскольку, как уже анализировала "Страна", Россия сейчас ставит своей целью полную дезорганизацию системы противовоздушной обороны в Украине, а также нанесение массированных ударов по военным производствам в тылу.

Помощь США Украине

Вчера и сегодня шли заявления о том, что американская помощь Украине может быть разморожена - поскольку Белый дом и республиканцы начали достигать каких-то компромиссов.

Вчера стало известно, что Конгресс США достиг соглашения о дальнейшем финансировании правительства. Утверждены ключевые параметры бюджета, заявил президент Джо Байден.

Теперь Конгрессу предстоит успеть согласовать конкретные статьи расходов до 20 января - даты возможного шатдауна (прекращения финансирования правительства).

В тоже время, это не касается вопроса помощи Украине - он будет рассмотрен отдельно.

И сегодня поступило сообщение, что вопрос может решиться уже на этой неделе.

Как заявил главный переговорщик от Республиканской партии, сенатор Джеймс Лэнкфорд, стороны близки к соглашению об ужесточении миграционной политики, чего требуют республиканцы в обмен на помощь Киеву. Предполагается, что новое соглашение "повысит стандарты подачи заявлений о предоставлении убежища", предоставит администрации новые полномочия по депортации мигрантов, значительные ресурсы для вынесения решений и набора пограничников.

При этом спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что его не проинформировали о деталях обсуждений сенаторов и отказался поставить на голосование любое потенциальное соглашение, назвав его "гипотетическим вопросом". Напомним, что без утверждения в нижней палате сделка в действие не вступит.

Тем более, что Джонсон вчера сделал ряд заявлений, судя по которым республиканцы Палаты представителей пока не готовы разблокировать помощь Украине.

Он сказал, что республиканцы ждут от Байдена не только компромисса по границе, но и ответа на вопрос, какова стратегия по Украине. Без этого выделить деньги на ВСУ Конгрессу будет "очень трудно".

"Какой финал в Украине? Какова наша стратегия? Какова цель? Как мы будем осуществлять надлежащий надзор за этими драгоценными долларами налогоплательщиков?", - спросил спикер.

По его словам, эти вопросы неоднократно доносились до Белого дома, но ответа на них не было.

"Белый дом не предоставил подобных ответов. Я умолял их письменно, публично, в частном порядке всеми способами дать нам эти ответы, но они этого не сделали. И поэтому без этих ответов нам очень трудно получить необходимое финансирование, чтобы сделать то, что необходимо сделать, чтобы остановить Владимира Путина", - добавил Джонсон.

На вопрос, удастся ли к февралю выделить деньги Украине, Джонсон конкретно не ответил.

"Я думаю, если Белый дом и Сенат серьезно относятся к этому (вопросу границы - Ред.) и прислушается к американскому народу... А также, если мы получим необходимую информацию и необходимые ответы относительно того, каков будет финал в Украине", - сказал спикер Палаты представителей.

То есть, если в Сенате США сосредоточились на конкретной сделке по границе, то в Палате представителей говорят и о втором условии - хотят видеть от Байдена стратегию по Украине.

Отметим, что в том же интервью Майк Джонсон заявил, что победителем президентских выборов, которые пройдут в США в ноябре, станет Дональд Трамп, с которым он недавно имел личную встречу. Поэтому заявления спикера по Украине можно рассматривать и в контексте того, что трамписты в Палате представителей могут противодействовать продвигаемой Сенатом сделке.

В общем, пока еще рано говорить о том, когда и в каком виде будет достигнута сделка по Украине между республиканцами и демократами.

Концепция по Путину поменялась

Власти Украины поменяли риторику о планах России. Если раньше они говорили, что Москва хочет переговоров и заморозки конфликта, то теперь идут заявления, что РФ этого не желает и намерена воевать дальше.

"Путин не хочет ни замороженного конфликта, ни мира", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете El Pais. Он считает, что Россия сможет прорвать оборону Украины на фронте, если Запад не предоставит помощь.

Отметим, что такое заявление прозвучало на фоне публикаций в западных СМИ (официально, впрочем, не подтверждаемых) о том, что в США и ЕС усиливаются позиции тех, кто выступает за перемирие по нынешней линии фронта и переговоры с Россией. Также New York Times писала о том, что не против таких переговоров и Путин.

А на выходных британская пресса активно заговорила о том, что достижение военной победы Украины скорее всего невозможно, и нужно прорабатывать варианты заморозки войны.

Историк и публицист Оуэн Мэтьюз, написавший книгу о Путине и Украине, на страницах журнала Spectator заявил, что мир путем отказа от захваченных территорий "остается единственным возможным решением".

"Даже если бы отвоевание Херсона, Запорожья, Донбасса и Крыма было возможным в военном отношении, сделало бы их повторное включение в состав Украины страну более безопасной и стабильной – или совсем наоборот?", - задается вопросом автор.

Он пишет, что до 130 000 мобилизованных мужчин из Донбасса воюют против Украины в составе российской армии. "Эти бывшие украинцы вряд ли массово сложат оружие и будут приветствовать врагов, с которыми они борются с 2014 года", - говорится в статье.

Мэтьюз, ссылаясь на собеседников, живущих в неподконтрольных районах Донбасса, пишет, что в "ДНР" и "ЛНР" можно говорить о "сильном неприятии освобождения украинскими силами".

Далее Spectator пишет, что для отвоевания территорий Украине нужно значительное увеличение поддержки со стороны США.

"Однако жестокая реальность такова, что политический вектор в США движется в противоположном направлении. Даже сохранение существующего уровня помощи, не говоря уже о ее увеличении, уже представляет собой серьезную проблему для Байдена", - пишет журнал.

"Байдену не удалось мобилизовать политическую волю, чтобы превратить Украину в глобальную войну за демократию – и сделать Запад своим арсеналом", - констатирует автор.

"Поэтому, как это ни прискорбно, принятие реалий на местах – фактического раздела вдоль линии контроля, подкрепленного гарантиями безопасности для Киева, за исключением полноправного членства в НАТО – остается единственным возможным решением", - делает вывод Spectator.

Еще один эксперт - британский полковник в отставке Ричард Кемп, написал статью под названием "Уставший Зеленский выглядит слишком слабым, чтобы добиться победы".

На страницах газеты Telegrph он говорит, что Украина не выдвинула новой стратегии после неудачи контрнаступления.

"У Украины нет четкой стратегии будущего ведения конфликта. Зеленский продолжает настаивать на том, что Украина вернет всю свою территорию, захваченную Россией; хотя, после явно завышенных обещаний по поводу летнего наступления, он, похоже, больше не говорит о сроках", - пишет Кемп.

Он считает, что заявлений Зеленского о смещении центра тяжести войны на Крым и Черное море недостаточно для того, чтобы Запад перестал "держать руки в карманах" (то есть предоставлять дозированную помощь).

Автор, побывавший в Киеве, рассказал, что "некоторые политические лидеры" в Киеве обсуждают идею мирного соглашения, "в котором Россия приняла бы членство Украины в НАТО в обмен на гарантии того, что не будет никаких попыток Украины вернуть себе оккупированную территорию".

По мнению Кемпа, Байден и европейские лидеры "не хотят ничего, кроме такого мирного соглашения, и как можно скорее". Они не верят словам Украины о том, что ВСУ сражаются за всю Европу, которую Россия, по словам Зеленского, атакует в случае победы над Украиной.

"Нет никаких признаков того, что президент США или лидеры Западной Европы действительно в это верят. Если бы они верили, они бы давно сделали все возможное, чтобы сдержать Путина и снабдить Украину огромным количеством оружия, необходимого ей для победы над Россией", - пишет аналитик.

Отметим, что все это пока не является официальной позицией западных властей. Однако со страниц прессы призывы к перемирию звучат все чаще.