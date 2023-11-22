В среду, 22 ноября, в Украине идет 637-й день войны с Россией.

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22 ноября

08.45 В Крыму объявили ракетную опасность, пишут местные паблики.

08.12 Во Львове очередной инцидент с работниками военкомата.

Они затолкали мужчину в автомобиль, а у его спутницы выбили из рук телефон.

08.01 Минобороны РФ заявляет об уничтожении четырех безэкипажных катеров "на пути к Крыму", а также о сбитии над Крымом трех беспилотников.

При этом местные паблики сообщают, что в Севастополе с утра остановлено движение морского пассажирского транспорта.

07.50 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро

В ночь на 22 ноября противник нанес очередной авиационный удар, применив 14 БпЛА типа "Shahed-136/131". Все вражеские дроны уничтожены. Также захватчики атаковали ракетами Х-31П припортовую инфраструктуру города Одессы и Белгород-Днестровский район Одесской области, а ракетой Х-22 - город Запорожье. Крылатая ракета Х-22 не достигла своей цели, упала в Запорожской области на открытой местности, взрывной волной повреждены частные дома граждан.

За прошедшие сутки произошло 48 боевых столкновений.

Всего враг нанес 5 ракетных и 61 авиационный удар, совершил более 60 обстрелов из РСЗО.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбиты 3 атаки.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия у Северского Донецкой области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 5 атак противника вблизи Клещиевки и восточнее Южного Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 13 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши воины отразили 18 атак.

На Шахтерском направлении оккупанты вели штурмовые действия неподалеку от Старомайорского Донецкой области, успеха не имели.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Работино и Каменского Запорожской области.

07.38 Ночью Воздушные силы сбили все 14 дронов "Шахид", которые летели со стороны Азовского моря.

Также была выпущена крылатая ракета Х-22, которая "не достигла своей цели, упала в Запорожской области на открытой местности".

Взрывной волной повреждены частные дома. Предварительно без пострадавших.