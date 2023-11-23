Анализируем итоги 638 дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ начала третью волну штурма под Авдеевкой, сообщил украинский командующий направлением Александр Тарнавский. По его словам, ВСУ "стойко удерживают оборону", а РФ несет большие потери в живой силе и технике.

Судя по публикуемым видео, россияне наносят массированные удары кассетными авиабомбами РФ по Авдеевке.

Украинский военный ресурс DeepState показывает небольшое продвижение россиян в наступлении на город с юго-востока.

Паблик пишет, что там у РФ продвижение в районе садового товарищества "Виноградники". Также наступление противника идет на северном фланге, у Степного, где у россиян, как пишет телеграм-канал, пятикратное преимущество в живой силе.

Российские источники также пишут о новой атаке со стороны Ясиноватой и продвижении по промзоне на южном фланге - но ожидают украинских контратак, поскольку местность после мощных ударов артиллерии с авиацией сложно удерживать.

Украинские военные, которые находятся в Авдеевке, рассказывают о тяжелой ситуации в городе, о продвижении россиян и призывают снять "розовые очки". По словам одного из военных, который выложил видео в ТикТок, преимущество России в том, что экономика РФ работает на войну, а в Украине такого нет.

Он сказал, что у ВСУ не хватает снарядов и дронов, в результате чего в подразделениях много погибших и раненых.

Также украинские военные выложили видео тяжелого боя под Авдеевкой. Говорят, что их окружили и атакуют российские танки.

Россияне продолжают наступать под Купянском (украинские паблики пишут о продвижении к югу от Лимана Первого) и под Бахмутом (сообщается о частичном успехе россиян в районе Андреевки, где они пытаются перейти железную дорогу к востоку от села).

К ситуации на юге. Украинские телеграм-каналы вчера массово публиковали видео якобы из освобожденого села на левом берегу Херсонской области.

Военный ресурс DeepState сообщает, что это видео прошлогоднее. Оно было снято в селе Солдатское на границе Херсонской и Николаевской областей (правый берег Днепра).

"Подобные заигрывания с обществом оказывают крайне негативный эффект и лишь увеличивают разочарование из-за завышенных надежд", - комментирует DeepState.

Он сообщает, что на самом деле на левом берегу морская пехота все ещё продолжает "тяжелые бои" за удержание плацдарма в Крынках.

"Говорить о каких-то освобожденных населенных пунктах еще рано. Тем более что россияне подтянули резервы. А российские КАБы и ФАБы будут и дальше создавать кучу проблем, пока не прибудут долгожданные F-16", - пишет DeepState.

К обстрелам. В Кривом Роге вчера в полночь был прилет по объекту инфраструктуры. Пострадавших нет, сообщили власти Днепропетровской области.

Днем под обстрел попала Чернобаевка Херсонской области. Погибли три человека, ранены пять. Предварительно, атаковали кассетными боеприпасами.

Мониторинговые паблики связывали обстрел с анонсом от Херсонской ОВА и местного сельсовета, что в селе сегодня будут хоронить военного (при этом сельсовет указал даже точное время похорон, которые, однако, как сообщается, прошли чуть раньше).

"Связывают этот массированный обстрел... с АНОНСОМ похорон военнослужащего, сделанным местными властями. Видимо кое-кто забыл, что они подпадают под категорию "прифронтовые населенные пункты". Видимо кое-кто забыл Чернигов, Грозу и другие подобные случаи", - пишет известный телеграм-канал "Николаевский Ванек".

Сегодня стало известно, что фронте погиб чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк. Он воевал за ВСУ и подорвался на мине на Донбассе.

В Запорожской области вчера был ранен и погиб корреспондент "России 24" Борис Максудов. Предварительно, Максудов попал под удар беспилотника.

Также сегодня в России подтвердили гибель командира катера Черноморского флота Дениса Никитина - в результате атаки украинских морских дронов.

Сообщается, что атака была на корабль проекта "Серна". Отметим, что украинское ГУР 10 ноября сообщало о поражении такого судна в Крыму, наряду с катером "Акула".

"В результате атаки оба корабля россиян пошли ко дну: "Акула" – сразу, "Серна" – еще безуспешно поборолась за живучесть, но тоже затонула", - сообщала тогда разведка. По данным ГУР, на судах в тот момент находился экипаж и была загружена бронированная техника, в частности БТР-82. В России этого не подтверждали.

Помощь Запада и победа правых в Нидерландах

Вчера в онлайн-формате прошла встреча контактной группы "Рамштайн" по Украине. Там, к слову, впервые принял участие главком Залужный, который сидел рядом с министром обороны Умеровым.

Появление там Залужного, видимо, связано со слухами о разногласиях между военными и Офисом президента (к данному вопросу мы вернемся ниже).

Основные договоренности, судя по всему, касались ПВО накануне зимы.

Умеров заявил, что сформирована новая "коалиция наземных средств противовоздушной обороны" (Ground-Based Air Defence). Лидеры – Германия и Франция. В коалицию вошли 20 стран.

По итогам "Рамштайна" стало известно, что в новый пакет военной помощи от Германии войдет один комплект системы Patriot, а также системы IRIS-T с управляемыми ракетами. "Всё должны получить к середине декабря", – говорится в сообщении МО Украины.

Судя по всему, защита электростанций на зиму - действительно приоритет №1.

Сегодня Укрэнерго заявило, что в энергосистеме Украины уже второй день подряд наблюдается дефицит на фоне похолодания.

"Потребление электроэнергии продолжает расти, в энергосистеме есть дефицит. Ситуация остается сложной", - сообщает Укрэнерго, добавив, что дефицит покрыли за счет импорта из ЕС.

Газета New York Times тем временем выпустила статью, где говорится, что энергетическая система Украины стала более хрупкой, чем год назад.

Ее не успели полностью отремонтировать после прошлогодних российских обстрелов, а запасного оборудования не хватает, особенно трансформаторов.

Официальную информацию о состоянии энергосистемы власти отказались предоставить, сославшись на военное время. Но эксперты говорят, что генерация так и остается на уровне половины от довоенного - где она была и в апреле.

Ситуация "выглядит особенно мрачной" для тепловых электростанций, которые балансируют систему на пиках потребления. Ожидается производство энергии ими на уровне трети от довоенного.

Потеря генерации настолько велика, что некоторые эксперты задаются вопросом, сможет ли Украина обойтись без отключений света зимой даже без российских обстрелов.

При этом Россия, как заявляют в Украине и на Западе, копит ракеты для зимней кампании. Сама Москва этого не подтверждала. Однако заметно, что в РФ достаточно давно уже не применяют в Украине "Калибры", которые массово использовались для ударов по энергетике прошлой зимой.

Пока неизвестно, намеревается ли Россия вообще возобновить удары по энергетике - поскольку эффект для хода войны был и в предыдущий раз не столь очевиден. Да и энергетику полностью "положить" не удалось (при том что сейчас система ПВО Украины укрепилась западными поставками).

Из преимуществ тактики ударов по энергетике для Кремля военные эксперты называют как минимум одно - лишняя нагрузка на украинскую ПВО и необходимость прикрывать объекты, находящиеся в тылу, ослабляя фронтовую воздушную оборону. А это, в свою очередь, упрощает работу авиации РФ на линии боестолкновения.

Еще одно соображение - ущерб украинской энергетике осложнил бы планы Украины развернуть в стране военное производство, которое требует прежде всего много электричества. Однако теоретически это мог бы компенсировать импорт электроэнергии из Европы. И опять же, повторимся, даже прошлогодние удары не смогли полностью обесточить страну. А производство оружия, безусловно, будет получать электроэнергию в первую очередь.

В общем, пока не очень понятно - будут ли россияне массированно бить по украинской энергетике этой зимой или нет.

Европа же пока находится в сложной фазе "пробивания" новой военной помощи Украине.

Например, запланированное Германией увеличение этой помощи с 4 до 8 млрд евро в следующем году "по состоянию на текущий момент еще не гарантировано". Об этом заявила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Причина - бюджетный кризис в стране.

Напомним, Конституционный суд Германии запретил правительству ФРГ перевести 60 миллиардов евро, неиспользованных в пандемию средств, на экологические инициативы и поддержку промышленности (куда внесли бы и Украину).

Теперь Шольцу нужно где-то найти 60 млрд евро. Либо сокращать расходы - в том числе за счет помощи Украине.

Тем временем в Европе новая проблема, которая может отразиться и на Украине. Партия ультраправого Герта Вилдерса, который выступал против поставок оружия Киеву, сегодня выиграла выборы в Нидерландах.

"Партия свободы" Вилдерса получила 37 мест в Палате представителей, оторвавшись от конкурентов более чем на десять мандатов. Это еще не большинство голосов, но настолько крупный результат, что, как пишут голландские СМИ, другим партиям будет практически нереально "не заметить" победы ультраправых и создать правительство без них.

Правые политики Европы - Виктор Орбан в Венгрии, Марин Ле Пен во Франции, Маттео Сальвини в Италии и АдГ в Германии - уже поздравили Вилдерса с победой. А западные СМИ пишут об этом с тревогой.

"Вилдерс является откровенным евроскептиком и уже давно выступает за то, чтобы правительство Нидерландов вернуло себе контроль над границами страны, сократило иммиграцию, сократило выплаты в бюджет союза и наложило вето на любое дальнейшее расширение ЕС. Он также потребовал, чтобы Нидерланды прекратили поставку оружия в Украину", - характеризует победителя выборов газета Guardian.

В минувшем мае Герт Вилдерс отказался присутствовать на выступлении Зеленского в палате представителей Нидерландов. Он заявил, что день ветеранов, который тогда отмечался, не относится к Украине.

Также он критиковал открытие рынка ЕС украинским фермерам. А ранее, до полномасштабного вторжения РФ, он давал интервью российским СМИ, где выступал за выполнение Украиной Минских соглашений и призывал Киев найти общий язык с юго-восточными регионами.

Кроме того, Вилдерс выступал за выход Нидерландов из ЕС, призывал закрыть мечети, исламские школы и запретить Коран.

Впрочем, о своих планах по Украине глава партии-победительницы пока ничего не говорил. И не исключено, что при формировании коалиции он вынужден будет отступить от некоторых своих позиций - ради шансов получить исполнительную власть.

Военные перспективы и "Майдан-3"

Россия намерена вести с Украиной долгую войну на истощение, полагая, что у нее для этого хватит ресурсов, а Украины - нет. Об этом сегодня написал глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко в своей колонке.

По его оценке, война сейчас вошла в "критический период", а Путин считает, что сможет захватить Украину только в рамках "глобального перераспределения мира".

Оно может длиться 10-15 лет и сопровождаться разными войнами по всему миру, возможно, даже с использованием ядерного оружия.

Путин, по версии Литвиненко, хочет построить альтернативную Западу коалицию стран, которую он называет "коалицией большинства" или "Глобальный Юг+". Тогда Запад должен будет сам пойти на сближение с РФ, чтобы не остаться изолированным от мира, передает логику Кремля украинский разведчик.

Одновременно в Украине, как пишет Financial Times, чиновники опасаются, что война будет "забыта", а поставки Западом средств и оружия замедлятся. Также существует опасение, что Дональд Трамп выиграет выборы и быстро заключит сделку с Путиным.

"Что касается опасений, что Запад будет непостоянным, у украинцев нет иллюзий: такое уже случалось. Западные лидеры заключили сделку с Путиным после 2015 года, а затем отвернулись", - пишет FT.

При этом издание предполагает, что на Западе из Украины хотят сделать Израиль. "План игры состоит в том, чтобы создать военную экономику, ориентированную на оборону и технологии — по модели Израиля", - пишет журналист.

Насколько реален такой план?

"Страна" уже недавно анализировала, что Украину трудно сравнивать с Израилем по многим параметрам. Но есть еще один важный момент. Очень часто под условным "Израилем" понимают страну, которая находится в состоянии постоянной войны со своими соседями.



Однако это не так.



С момента провозглашения независимости в 1948 году, Израиль в состоянии непосредственно полномасштабной войны находился совокупно менее 3 лет. Самой долгой войной была первая арабо-израильская, которая длилась около 20 месяцев. Другие войны были намного более скоротечными. Шестидневная война длилась 6 дней. Война судного дня – 19 дней. Активные боевые действия израильской армии во время Суэцкого кризиса шли 9 дней. Несколько месяцев длилась активная фаза Ливанской войны 1982 года. Вторая Ливанская война 2006 года шла чуть более месяца. Нынешняя война идет второй месяц.



Даже если считать полномасштабной войной бои малой интенсивности между Египтом и Израилем в 1967-1970 годах, то это еще плюс 3 года. Итого – 6 лет из 75 лет существования государства Израиль.



В каком состоянии Израиль находился в остальные 69 лет? Это состояние похоже на то, в котором была Украина с февраля 2015 года (после заключения вторых Минских соглашений) по февраль 2022 года – периодические бои и обстрелы на линии фронта, диверсионные акты (плюс к тому в Израиле были постоянные теракты и столкновения на палестинских территориях). Но ни один украинец не скажет, что жизнь в Украине в 2015-2022 годах и после 24 февраля 2022 года – это примерно одно и тоже. Нет, это радикально разные вещи.



И все достижения Израиля, которые сейчас служат образцом для подражания, были достигнуты благодаря тому, что страна имела совокупно десятилетия жизни без полномасштабной войны, когда она могла привлекать инвестиции, строить военные заводы, не опасаясь, что их (вместе с близлежащей электростанцией) разбомбят на следующий день после открытия, заниматься развитием экономики и технологий силами сотен тысяч и миллионов израильтян, которым не нужно было годами сидеть в окопах. Все это Украина в принципе не может реализовать во время войны нынешнего масштаба.



Поэтому для того, чтоб начать "превращаться в Израиль" Украине необходимо, как минимум, чтоб остановились боевые действия, либо резко снизилась их интенсивность.

Но украинские власти против остановки войны сейчас и готовят население к ее продолжению в течение длительного времени. И призывают весь народ сплотиться вокруг этой задачи.

В данном контексте власть продолжает продвигать тему "Майдана-3", о которой вчера снова заговорил Зеленский. Уже цитированный выше разведчик Литвиненко написал, что Россия пытается дестабилизировать Украину с помощью военных и оппозиции.

"Подрыв общественного единства из-за подпитки амбиций и провоцирования военных "только они могут навести порядок"), оппозиционных политических сил ("только они достойны руководить Украиной"). В Украине должна сформироваться критическая масса недовольства политикой действующей власти. Россиянам безразлично кто придет к власти после действующего руководства. Они убеждены, что кто бы это ни был, он не сможет овладеть ситуацией, а Украина погрузится в хаос. В конце концов, Запад не только приостановит помощь, но и выйдет на РФ с предложениями о срочных переговорах и приостановлении войны", - пишет Литвиненко.

Напомним, в последнее время президент Зеленский начал открыто говорить о конфликте с главкомом Залужным и якобы об имеющемся плане РФ по своему свержению - который президент и назвал "Майданом-3".

Почему Офис президента поднимает эту тему - мы детально разбирали здесь.