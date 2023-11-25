В субботу, 25 ноября, в Украине идет 640-й день войны с Россией.

Ниже новостная лента за сегодня. Онлайн обновляется.

25 ноября

10:08 Фото последствий ночной атаки беспилотников по Киеву.

09:28 Киевские паблики пишут о том, что не работает станция метро Лесная.

Предварительная причина - обесточивание. Ранее в Минэнерго сообщили о том, что в городе массовые отключения после атаки дронов.

На видео - ажиотаж на соседней станции метро Дарница.

08:59 Ночью россияне выпустили по Украине рекордное число дронов - 75 единиц. 71 из них удалось сбить, заявил командующий Воздушных сил Олещук.

По его словам, основное направление удара – Киев. Около 40% целей уничтожили мобильные огневые группы ВСУ.

Надо думать, что остальные дроны сбивали ракетами ПВО.

08:58 Предварительные итоги атаки беспилотников на Киев от городской военной администрации.

Этот налет стал самым массированным с начала полномасштабного вторжения, тревога в столице продолжалась более шести часов.

БПЛА заходили в Киев волнами, многочисленными группами, по разным направлениям, постоянно меняя курс по вектору движения. Поражено почти 50 воздушных целей, но это не окончательные данные.

Падение обломков зафиксировано:

в Соломенском районе, где двое пострадавших - у обоих острая реакция на стресс, без госпитализации. Также в этом районе, в 5-этажном доме произошло разрушение на втором этаже, выбиты окна с первого по пятый этаж. В здании были заблокированы две женщины, их уже освободили.

Кроме того в Соломенском районе произошло возгорание на территории детского сада и на другой локации – в нежилом помещении на площади 100 м2.

в Днепровском районе обломки упали на верхние этажи многоэтажки, произошло задымление.

в Голосеевском районе обломки упали на зону зеленых насаждений, без пострадавших. Однако по версии Кличко, в этом районе обломок БПЛА упал на четырехэтажный жилой дом. Также мэр сообщает о падении обломков в Подольском районе на открытой местности.

в Печерском районе – также на незастроенную территорию. Предварительно без последствий.

Также в администрации подтвердили, что 77 домов и 120 ведомств Киева остались без света.

08:47 В Киеве и области дали отбой тревоги.

08:47 Сегодня в Северной операционной зоне было уничтожено 55 вражеских ударных беспилотников, заявил командующий Объединенных сил Наев.

На Сумском направлении сбили семь дронов, на Черниговском – четыре, а на Киевском – 17 БПЛА.

08:38 Воронка на месте падения "Шахеда" в Черкасской области. Власти сообщают об ущербе для близлежащих домов.

08:31 Пишут о взрыве в Запорожье.

08:30 Ракета в направлении Днепра, сообщают Воздушные силы.

08:18 В эту ночь Россия выпустила по Украине рекордное количество "Шахедов", сообщают Воздушные силы.

Основное направление удара – Киев. Точное количество назовут позже.

Отбоя тревоги в столице и области пока нет.

08:16 После атаки дронов на Киев без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центре города, сообщает Минэнерго.

В столице была обесточена воздушная линия, заявляет ведомство. Идут работы по восстановлению.

Также при обстреле в Киевской области отключались воздушные линии. Предварительная причина – повреждение вследствие обстрела.

08:10 В Киеве сегодня было поражено более 40 "Шахидов", пишут СМИ со ссылкой на спикера городской военной администрации Михаила Шаманова.

По его словам, это была самая массированная атака Киева за последний месяц.

В Киеве и области продолжается тревога.

08:01 Видео ещё одного "Шахеда" над Киевом.

08:00 В Киеве и области еще по меньшей мере три ударных дрона, сообщили Воздушные силы.

07:55 Утро в Киеве. Пролет "Шахеда" на Дарнице.

Ранее, как сообщалось, обломки дронов упали на дома в Днепровском, Соломенском и Голосеевском районах столицы.

07:38 Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Голосеевском районе Киева обломок БПЛА упал на четырехэтажный жилой дом.

07:28 Обломки дронов упали ещё в двух районах Киева - Голосеевском и Печерском.

В Голосеевском районе они упали на зону зеленых насаждений. В Печерском районе – на незастроенную территорию.

Предварительно без последствий, сообщает городская военная администрация.

Ранее прилеты были Днепровском и Соломенском районах.

07:19 Сообщается о взрывах на Троещине в Киеве.

07:18 К Киеву подлетает новая группа "Шахедов" с северо-востока, заявляют Воздушные силы.

07:17 Видео последствий ночной атаки беспилотников по Киеву.

07:06 Масштабная атака "Шахедов" на Киев.

В Соломенском районе из-за падения обломков дрона загорелся детский сад и пострадала пятиэтажка.

Есть двое пострадавших. Спасатели деблокируют двух женщин.

Также пожар начался на верхних этажах жилого дома в Днепровском районе.

Тревога в городе и области продолжается.