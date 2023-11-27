Анализируем итоги 642-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Из-за массированных снегопадов интенсивность боевых действий снизилась. В то же время и локальные стычки, артобстрелы и позиционные бои продолжаются.

В Украине сегодня официально прокомментировали заявления россиян о взятии авдеевской промзоны. Глава городской администрации Виталий Барабаш заявил, что "на промке, к сожалению, очень ожесточенные бои продолжаются". То есть полной потери промзоны не подтвердил. Но дал понять, что ситуация там сложная.

В то же время Bild утверждает, что ВСУ потеряли авдеевскую промзону.

Эксперт издания Юлиан Рёпке пишет, что "украинская армия отступила из первого района Авдеевки. Российские войска продвинулись вглубь города примерно на один км".

"На видеозаписи, сделанной беспилотниками российской армии, видно, как около 50 украинских военнослужащих покидают промышленный район и близлежащий дачный посёлок в западном направлении. При этом они находятся под интенсивным огнем российских танков и пехотинцев, которые заняли свои позиции в южной части Авдеевки через несколько минут после отхода украинских войск", – говорится в публикации.

"Потеря промышленной зоны может быть особенно болезненной. Это связано с тем, что ещё в 2014 году Украина создала здесь свои передовые позиции и с тех пор продолжает их расширять", – считает Рёпке.

"Украинская армия заявила, что "бойцы держат оборону и наносят оккупационным силам значительные потери". Однако этим заявлениям противоречат кадры, сделанные российскими беспилотниками, на которых видны российские танки Т-80 в западной части промзоны, которая до недавнего времени ещё находилась под контролем Украины", – пишет Bild.

"Наблюдатели ожидают, что судьба Бахмута может повториться и в Авдеевке", – говорится в статье.

Глава города Барабаш также сообщил о сильных боя на подступах к Авдеевскому коксохимзаводу и у Степного. С окраин Степного армия РФ отошла из-за сильного огня ВСУ, сообщают российские военные телеграм-каналы.

Американский Институт изучения войны заявил о продвижении россиян к северо-западу от Красногоровки (то есть в сторону Новокалиново).

На Херсонском направлении российские паблики пишут о новых попытках десанта ВСУ через Днепр - в районе села Пойма восточнее Олешек. Утверждается, что атака была отбита.

Но в целом, повторимся, фронт, особенно на востоке, заметает снегом, что снижает интенсивность операций - по крайней мере, пока не промерзнет земля.

Среди украинских солдат тем временем растет недовольство генералитетом, правительством и лично Зеленским, пишет немецкая газета Bild после общения с бойцами ВСУ.

Генералов упрекают за "непредусмотрительность" и отсутствие связи между соседними отрядами. "Каждый отряд воюет сам за себя. Иногда в полном неведении относительно отряда справа и слева от себя, иногда даже в конкуренции с ним", - говорит боец.

Правительству озвучиваются претензии в недостаточном обеспечении солдат.

"Мы защищаем свою страну, рискуем жизнью, а в итоге сами оплачиваем снаряжение, аренду, питание и ремонт автомобиля. Что происходит со всеми деньгами, поступающими из-за рубежа? Мы все больше и больше чувствуем себя брошенными правительством", - сказал другой боец.

Солдаты оплачивают из своего кармана даже ремонт транспорта и бензин, покупают дроны и запчасти к ним.

"Мы также платим за аренду домов, в которых спим, и за еду. Это вызывает недовольство. Россияне вкладывают в войну всё, а мы большую часть организуем сами", — говорит солдат.

Также бойцы недовольны, что добираются до фронта на пятидесятилетних "Ладах", пока руководство "с гордостью указывает на сохранившиеся западные танки".

Пойдут ли молодые воевать?

Мы уже вчера писали об озвученной нардепом Мариной Безуглой цифре плана по мобилизации в Украине - 20 тысяч граждан в месяц. Также мы отмечали, что план этот не выполняется, а значит, приток новобранцев в украинскую армию меньше, чем в российскую, даже если брать минимальные оценки числа контрактников в РФ (20 тысяч, по данным украинской разведки, и 40-50 тысяч, по заявлению российских властей). И это тревожный для ВСУ сигнал о складывающемся балансе сил на фронте.

На этом фоне в западной прессе продолжает подниматься тема необходимости расширения призыва в украинскую армию.

ВСУ нужны более молодые солдаты, потому что нынешний средний возраст военных слишком большой, заявляют западные военные эксперты на страницах Financial Times.

Это связано с тем, что "конфликт перешел в плоскость мелких пехотных боев в пешем порядке в траншейных системах", которые требуют лучшей физической формы. При этом средний возраст украинских мужчин, воюющих на фронте и проходящих обучение на Западе, составляет 30-40 лет.

Старший научный сотрудник Королевского института объединенных сил Джек Уотлин считает, что в ВСУ в этом году было мобилизовано "непропорционально много мужчин старшего возраста", но сейчас требуются молодые люди, обладающие большей выносливостью.

При этом директор польского аналитического центра Rochan Consulting Конрад Музыка говорит, что Украина не может вести с РФ войну на истощение, поскольку у РФ больше и техники, и солдат. Киеву нужны более подготовленные и тренированные войска (из чего также следует вывод о необходимости привлечения более молодых рекрутов).

FT приводит оценку экспертов, что в Силах обороны Украины в прошлом году находились миллион мужчин и женщин, включая территориальную оборону, спецслужбы и пограничников, а потери составили около 70 тысяч погибшими и до 120 тысяч ранеными.

У РФ, по их данным, примерно 200 тысяч погибшими. По данным Генштаба ВСУ - у РФ более 300 тысяч погибших. В то же время, по оценке главкома ВСУ Залужного, в Украине погибло 150 тысяч россиян. Россия таких потерь не подтверждала.

Ранее призывать в ряды ВСУ более молодых предлагал экс-министр обороны Британии Бен Уоллес. Также такие призывы раздаются со стороны отдельных военных и политиков из Украины.

Напомним, что студенты сейчас имеют право на отсрочку от армии. А тех молодых людей, кто не учится, но еще находится в призывном возрасте (до 27 лет), не могут принудительно мобилизовать - их могут лишь призвать на срочную службу, предложив добровольно подписать контракт на участие в боях.

Чтобы реализовать идеи западных военных экспертов, эти законодательные ограничения придется снимать. Но готова ли на это украинская власть, учитывая крайнюю непопулярность данных решений, особенно в свете неоднозначной ситуации на поле боя - вопрос открытый.

Надо помнить, что молодежь призывного возраста - это основная электоральная база президента Зеленского. В возрастной группе до 30 лет за нынешнего главу государства в 2019 году проголосовали 80% избирателей.

Поэтому решение о мобилизации молодых украинцев будет в любом случае непростым для Банковой.

К слову, в контексте конфликта нардепа от "Слуги народа" Безуглой с Залужным сторонники последнего уже ставят в вину политическому руководству отказ от жестких мер по мобилизации ради сохранения собственного рейтинга.

"Может быть, есть разница между тем, что пишет Генштаб в мобилизационных директивах, и в реальном количестве мобрезерва, который способны обеспечить ТЦК? Ибо законы - это ваша ответственность. И ответственность уклоняющихся и отказников - это ваше заигрывание с электоратом. Даже сбор людей для ТЦК - это обязанности местных властей. Председатели ОГА и ВГА ответственные лица. Вот и посмотрите, сколько людей не додает исполнительная власть каждый месяц, столько и есть нужды сегодня. Столько людей сегодня не хватает в ВСУ, чтобы начать планировать, а не тушить пожары", - написал волонтер Роман Доник.

Военные перспективы

В Конгрессе США продолжаются попытки преодолеть тупик по выделению денег Украине.

Демократы в Сенате хотят через неделю проголосовать за помощь Киеву, пишет газета Politico. В пакет войдет и помощь Израилю. При этом республиканцы в Сенате требуют включить в пакет и деньги на укрепление границы с Мексикой. Но сенаторы-демократы считают это "самым большим препятствием" для предоставления помощи Киеву.

Однако без границы за помощь вряд ли проголосует и Палата представителей.

Контролирующие ее республиканцы уже говорят, что одобрение пакета помощи Украине и Израилю до конца года маловероятно. Об этом заявил глава Комитета по разведке, республиканец Майк Тернер. Причиной он назвал "политику Белого дома по южной границе".

У Байдена не желают усиливать финансирование защиты границы из-за сильных позиций президента США среди электората из числа мигрантов.

Из-за этой зависшей ситуации в Европе уже опасаются, что положение Украины на поле боя может ухудшиться этой зимой.

The Wall Street Journal пишет о превосходстве РФ в живой силе и технике, проблемах с западной помощью Украине. Но считает, что в следующем году армия РФ "скорее добьется небольших успехов, чем достигнет прорыва". То есть, скорее всего, глобально на поле боя будет состояние тупика.

Как считает издание, такое положение усиливает настроенность на переговоры у одного из ключевых союзников Киева - Германии. Многие там считают, что прекращение огня и переговоры с РФ будут в интересах Киева (при этом официально Берлин и Вашингтон сегодня опровергли информацию, что они подталкивают Зеленского к переговорам с РФ).

При этом Украина тоже вряд ли сможет провести еще одно крупное наступление в "течение некоторого времени" из-за нехватки боеприпасов, но может организовать эффективную оборону. Об этом говорят как западные эксперты, так и украинские офицеры.

По их мнению, следующий год можно использовать для восстановления украинской армии - а для этого нужно отказаться от наступления и укрепить свои позиции. "Если этого не произойдет, то следующий год может стать переломным, после которого Украина будет все больше становиться в невыгодное положение", - считает военный эксперт Майкл Кофман.

Залужный и Безуглая

Сегодня получил дальнейшее развития скандал после заявлений замглавы комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяны Безуглой ("Слуга народа"). Вчера она открыто призвала к отставке главкома Валерия Залужного. А сегодня, несмотря на шквал критики в свой адрес, продолжила тему.

Претензии к Залужному в целом ряде постов Безуглая высказала следующие:

1. Отсутствие плана войны на 2024 год. Вместо этого - лишь требование мобилизации по 20 тысяч в месяц (выше мы уже эти цифры разбирали).

2. Судя по намекам Безуглой, украинское командование не смогло правильно оценить силы противника и трудности, с которыми столкнутся ВСУ, в ходе наступления.

3. Залужный, по версии Безуглой, сопротивлялся минированию территорий на путях вероятного наступления РФ накануне вторжения. Также он, как утверждает нардеп, говорил, что ВСУ не нужны дроны.

4. Нардеп также раскритиковала украинский генералитет в целом, назвав его "кастой", которая не пускает новых людей, а за время войны получила "огромное состояние и власть".

5. "В любой некомфортной ситуации" Залужный, по версии Марьяны Безуглой, перекладывает ответственность на Офис президента.

В соцсетях после первого же поста с наездом на Залужного начали активно критиковать Безуглую - причем не только сторонники Порошенко, которые в последнее время оказывают знаки внимания главкому. В целом многие украинцы восприняли критику со стороны Безуглой в штыки, потому что она подрывала их веру в ВСУ, а значит, и веру в победу.

Критиковали Безуглую и власть также лица, связанные с западными структурами. Такие как, например, основатель организации StateWatch Александр Леменов, который пригрозил Владимиру Зеленскому военным переворотом.

"Они доиграются. Мы потеряем еще территории. Но не все, далеко не все. А в Киеве действительно сменится власть, но не на российскую, а на военную. Некоторые забывают, кто держит фронт. Не нардепы, а Вооруженные силы Украины", - написал Леменов, комментируя пост Безуглой.

Часть "слуг народа", включая представителя президента в Раде Федора Вениславского, осудили Безуглую и поддержали идею убрать ее с поста заместителя комитета по обороне.

Однако, нужно понимать, что внутри СН есть много групп влияния. Но имеет значение лишь реакция тех лиц, которые ориентируются на президента и главу его офиса Андрея Ермака.

А с их стороны на данный момент никаких оценок или решений в отношении Безуглой пока не озвучено. Что и дает повод многим наблюдателям полагать, что Безуглая действует не самостоятельно, а выполняет задачи Банковой по дискредитации Залужного, с которым у президента развивается конфликт (его наличие признал сам Зеленский).

В целом заявления Безуглой усилили ощущение сильной напряженности, которая на фоне тяжелой ситуации на фронте и неопределенности с западной помощью, возникла в военно-политическом руководстве.

Это отчасти напоминает то положение, в котором находилась Россия зимой и весной этого года – разочарование ходом войны (в сравнении с первоначальными ожиданиями), появление многочисленных вопросов к власти и командованию. Итогом стал мятеж Пригожина, чуть было не погрузивший Россию в смуту и хаос. Но российская госсистема выдержала тогда удар и, более того, провела работу над ошибками на фронте и в тылу, отбила контрнаступления ВСУ, наращивает выпуск оружия.

Какие формы примет нынешнее напряжение в Украине и как с ним справится руководство страны, увидим, вероятно, уже в ближайшее время.