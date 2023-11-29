В среду, 29 ноября, в Украине идет 644-й день войны с Россией.

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29 ноября

9.40 В Шепетовском районе Хмельницкой области, по которой пришелся основной ночной удар "Шахедов", повреждены крыша, окна и двери помещения агропредприятия.

Об этом сообщает ОВА.

Информации о пострадавших нет.

9.29 До 1 декабря украинские работодатели, местные власти и образовательные учреждения должны впервые подать в ТЦК списки призывников, военнообязанных и резервистов.

Такая норма содержится в постановлении Кабмина №1487, которое было принято 30 декабря 2022 и будет в этой части впервые применено в этом году.

Списки должны подать:

государственные органы, органы местного самоуправления, исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;

предприятия, учреждения и организации, ведущие учет своих работников;

учебные заведения, ведущие списки своих соискателей образования.

8.53 В Крыму из-за ветра упал БПЛА "Шахед", вероятно, запущенный по Украине.

Судя по кадрам, беспилотник не сдетонировал.

7.52 Командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев показал фото сбитого сегодня ночью российского беспилотника. "Шахед" был погружен на пикап.

7.24 В ночь на 29 ноября РФ атаковала территорию Украины ударными БпЛА и управляемыми авиационными ракетами Х-59, сообщают Воздушные силы.

Всего россияне применили 21 ударный дрон и 3 управляемые авиаракеты. К отражению атаки привлекались истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы ВСУ. Основным направлением удара беспилотников была Хмельницкая область, ракеты целились на юг страны.

7.15 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

7.13 В России заявили, что в 6.30 по Киеву ПВО уничтожила беспилотник над территорией Подольского городского округа Московской области.