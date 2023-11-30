В четверг, 30 ноября, в Украине идет 645-й день войны с Россией.

Ниже новостная лента за сегодня. Онлайн обновляется.

30 ноября

9.03 ВСУ развернули охоту за российскими системами РЭБ, поскольку они создают "мощную электронную защиту" против западных управляемых ракет и снарядов. Об этом пишет CNN.

Ракеты HIMARS "по своей природе более уязвимы для радиоэлектронной борьбы, чем неуправляемое оружие, поскольку для поражения целей они полагаются на GPS".

В Пентагоне заявили, что уже предприняли шаги по уменьшению уязвимостей HIMARS. Технические усовершенствования "вводятся как можно быстрее, чтобы противодействовать последствиям помех".

Также украинские военные, которые находятся под Авдеевкой, заявляют, что российские системы сбивают с курса высокоточные снаряды Excalibur.

Российская система "Поле-21", которая глушит сигнал GPS у дронов и ракет, является важной частью растущего электронного арсенала Москвы, пишет CNN. В сентябре российские власти заявили об удвоении производства систем РЭБ.

В Минцифры Украины говорят, что сейчас наиболее важная задача - получить технологию, позволяющую программировать дроны для поражения средств радиоэлектронной борьбы россиян. Такие технологии есть на Западе, заявил изданию министр Михаил Федоров.

8.22 Украина не сможет изгнать российские войска со своей территории до конца 2024 года.

Об этом изданию Euractiv сообщили дипломаты НАТО, которые обсуждали, как удержать линию фронта в Украине на ближайшие месяцы.

По их словам, выполнение заказов на оружие, особенно ракеты и боеприпасы, и в целом ускорение военного производства идет не совсем так, как планировалось.

"Представитель НАТО, выступая на условиях анонимности, предупредил, что Украина вероятно не сможет изгнать все российские войска со своей территории до конца 2024 года", - пишет издание.

7.55 В Шепетовском районе Хмельницкой области обломки сбитого ПВО беспилотника упали на территорию бывшего завода, но пострадавших нет.

Об этом сообщает первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

7.50 Ночью войска РФ шестью ракетами С-300 одновременно ударили по Покровскому району Донбасса, сообщает глава МВД Игорь Клименко.

Под обстрел попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. В результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка. Еще пять человек ищут под завалами. Предварительно повреждены многоквартирный и 9 частных домов, отдел полиции, автомобили, гаражи.

В Покровске среди пострадавших оказалась семья с двумя детьми: 16-летним парнем и 6-месячным младенцем.

В Новоградовке есть попадание в многоэтажное здание. Сейчас на месте ракетного удара продолжают работать полицейские и работники ГСЧС. Под завалами, вероятно, могут находиться еще 5 человек, среди них ребенок.

7.18 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

Генштаб сообщает, что сегодня ночью россияне нанесли удар, применив 8 зенитных управляемых ракет С-300 и 20 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". ВСУ уничтожили 14 ударных БПЛА. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, трехэтажный жилой дом в городе Мирноград Донецкой области и другая гражданская инфраструктура.

7.00 В России заявляют, что средства ПВО ночью уничтожили беспилотник над Белгородской областью.