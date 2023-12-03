В воскресенье, 3 декабря, в Украине идет 648-й день войны с Россией.

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3 декабря

08:30 За прошедшие сутки произошло 88 боевых столкновений. Всего россияне нанесли 3 ракетных и 20 авиационных ударов, совершили 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении силами обороны отражено 7 атак в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении силами обороны отбиты 4 атаки в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении нашими защитниками отбита 21 атака в районах Богдановки, Ивановского, Андреевки и Клещеевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силами обороны отбито 25 атак в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении силами обороны отбиты 11 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении нашими воинами отбиты 3 атаки в районах юго-восточнее Угледара, западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении противник 12 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах южнее Роботино, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Мелитопольском направлении ВСУ наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 3 складам боеприпасов и 4 артиллерийским средствам противника.

07:59 Этой ночью Украина сбила 10 российских беспилотников из 12-ти, сообщают Воздушные силы.

Основное количество дронов сбивались в Николаевской и Хмельницкой областях (район Староконстантинова).

07:51 США не допустят победы России в Украине и собираются помогать Киеву поставками военной помощи, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на Рейгановском форуме по национальной обороне.

По его словам, вторжение России является "вызовом для союзников по НАТО". "Мы не можем позволить себе остаться в стороне", - добавил Остин.

Он также добавил, что США на 50% нарастили финансирование производства боеприпасов. По информации Остина, за время работы администрации Байдена производство артиллерийских боеприпасов выросло в 4 раза.