Анализируем ситуацию на 649-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

Военные аналитики пишут о продвижении россиян на флангах под Авдеевкой.

Американский "Институт изучения войны", изучив кадры в соцсетях, утверждает, что российские войска продвинулись к западу от железной дороги севернее села Степное (северный фланг).

Еще одно видео показывает, что россияне продвинулись юго-западнее Первомайского (южный фланг).

Украинский военный паблик Deep State пишет, что россияне имели "частичный успех" в Степном и южнее села.

Также этот телеграм-канал сообщает об активизации противника на Лиманском направлении. "У Тернов за неделю враг захватил немало позиций", - сообщает паблик.

Продолжаются и российские атаки под Бахмутом. Там РФ продвинулась у Богдановки (северо-запад) и в Клещеевке (юг). Россияне продолжают утверждать, что полностью захватили Хромово к западу от Бахмута - сегодня минобороны России показало видео боев за село.

Ночью "Шахиды" атаковали критическую инфраструктуру Прикарпатья. На объект упали обломки дрона, как заявили власти. При этом, судя по цифрам Воздушных сил, ночью сбили 18 беспилотников из 23-х - то есть пять БПЛА куда-то попали целиком.

Эксперты говорят, что россияне начали применять мощные модернизованные "Шахиды", которые могут уничтожить половину здания. По словам украинского специалиста по дронам Сергея Бескрестнова, в одном из сбитых БПЛА обнаружили почти 40 кг термобарического заряда с тремя взрывателями.

"Чтобы вы понимали, этот заряд сложит половину жилого дома, если не весь. Это, можно сказать, аналог заряда "Сонцепека" и "Буратино", – объяснил Бескрестнов.

В Луганске украинский дрон поразил нефтебазу, сообщили российские СМИ и телеграмм-каналы ВСУ. Есть видео пожара.

В Крыму россияне восстановили заграждения от морских дронов, ранее поврежденные во время шторма в Севастополе. Об этом пишет OSINT-аналитик Брэди Аффри, который проанализировал спутниковые снимки.

Ранее можно было увидеть, что после шторма 27 ноября боновые заграждения были смыты волнами.

"Критическая ситуация". Военные перспективы

Генсек НАТО Столтенберг считает, что ситуация для Украины может стать хуже, если Запад не увеличит поставки оружия. По его мнению, Киев находится в "критической ситуации".

"Нам нужно готовиться к плохим новостям", - сказал Столтенберг в интервью немецкому телеканалу ARD. Он отметил, что "конфликты развиваются поэтапно". "Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена", - добавил генсек.

Столтенберг не стал отвечать на вопрос о том, как следует действовать Вооруженным силам Украины в этой ситуации. Он заявил, что "принятие этих сложных оперативных решений" должен осуществлять Киев.

В то же время в западных СМИ продолжается обсуждение того, что положение дел становится все более тяжелым.

"Киев уже проиграл?", - с таким заголовком в немецком издании Die Welt вышла статья его корреспондента Саши Ленарца, который рисует военную и внутриполитическую ситуацию в Украине в довольно мрачных тонах.

"Зима не за горами. Контрнаступление, похоже, провалилось. Союзники устали. И самое позднее с начала ноября у президента Украины Владимира Зеленского появился новый оппонент, которого не обязательно следовало ожидать: его собственный главнокомандующий Валерий Залужный", - пишет Ленарц.

Он пишет о "тупике" на фронте и растущей напряженности между военными и политическим руководством Украины.

"Спор между президентом и главкомом показывает, что единый фронт в Украине рушится. И все сомнения, высказанные в Киеве о перспективах успеха Украины, усиливаются в коридорах штаб-квартиры европейского и американского правительства", - считает журналист.

Другое издание - Bild - намекает, что Берлин выступает за окончание войны переговорами. Правительство Германии убеждает Украину, что текущая ситуация на фронте является для нее успешной, даже несмотря на отсутствие прорыва летом. И что уже это может стать основой для переговоров.

Об этом сообщил военный эксперт газеты Юлиан Рёпке, который ездил в Киев вместе с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.

"Меня удивило, что говорили, будто нынешняя ситуация на самом деле успех для Украины. Что это своего рода победа. Что это положение, которое может служить основой для переговоров и будущего страны. Больше не нужно доходить до Азовского моря, освобождать Донецк и Крым. Если сравнивать с мартом 2022 года, тогда было захвачено вдвое больше территорий. Очень хорошо, что произошло в Херсоне и под Харьковом. И само освобождение окрестностей Киева. В целом это то, чем Украина может гордиться. И мы можем говорить, что это своего рода победа и статус-кво, который мы можем считать успехом. И мы должны сделать всё возможное, чтобы они смотрели на это так же, как мы", - передает Рёпке логику немецких властей в переговорах с Украиной.

Именно после этой поездки журналист заявлял, что Германия и США склоняют Украину к переговорам с РФ.

В Берлине и Вашингтоне официально это опровергли. Но, как видим, журналист продолжает настаивать на своей версии, заявляя, что Германия хочет убедить Киев в том, что и нынешняя ситуация - это "уже победа", а потому стоит начинать переговоры.

Статья Washington Post

Важным индикатором перепутья, на котором оказался Запад, стала сегодня статья Washington Post, которая анализирует причины неудачи украинского контрнаступления.

Она озаглавлена "Планирование контрнаступления омрачили просчеты и разногласия между США и Украиной" (Miscalculations, divisions marked offensive planning by U.S., Ukraine).

Забегая вперед - основным итогом этого провала стали "отрезвляющие вопросы о будущем".

Планы президента Зеленского сражаться до тех пор, пока Украина не выйдет на границы 1991 года, "займут годы и много крови", если это вообще возможно, заявил журналистам представитель британской разведки.

"Готова ли Украина на это? Каковы последствия для населения? Экономические последствия? Последствия для поддержки Запада?", - задается вопросом издание.

"Год подходит к концу. И сейчас президент России Владимир Путин более чем когда-либо уверен в том, что он сможет переждать непостоянный Запад и полностью поглотить украинскую территорию, уже захваченную его войсками", - пишет издание.

Объяснения неудачи контрнаступления у Washington Post сводятся в основном к тому, что американцы рекомендовали бросить все силы в направлении Мелитополя. Украина же предлагала вести наступление сразу на трех участках (на Мелитополь, на Токмак и на Бахмут).

В Вашингтоне сперва спорили, но по итогу согласились, что украинским начальникам на месте виднее, и они "лучше знают русских".

Также при чтении статьи возникают вопросы к военному планированию в США и качеству подготовки украинских войск со стороны Запада.

По данным издания, украинские, американские и британские военные при подготовке наступления использовали фигурки с настольными картами и компьютерные "военные игры".

"Но Вашингтон просчитался, в какой степени украинские силы могут быть преобразованы в боевую силу западного образца за короткий период – особенно без того, чтобы сделать ВВС Киева неотъемлемой частью современных вооруженных сил", - пишет издание.

Американцы и украинцы временами резко расходились во мнениях по поводу стратегии и тактики. Пентагон хотел, чтобы наступление началось в середине апреля, чтобы помешать РФ продолжать укреплять свои позиции. Украинцы колебались, утверждая, что они не готовы без дополнительного вооружения и подготовки.

Военные США были уверены, что механизированная лобовая атака на российские позиции была осуществима с доступными Украине силами.

Моделирование показало, что ВСУ смогут в лучшем случае достичь Азовского моря и отрезать российские войска на юге за 60–90 дней. Разведка США была скептичнее и давала 50% шанса на успех.

Как мы уже указывали - США выступали за целенаправленное наступление вдоль южного направления с концентрацией на нем главных сил, руководство Украины же хотело атаковать в трех местах: в сторону Мелитополя, Бердянска и Бахмута.

Украина боялась больших потерь при решительном наступлении в одном месте, США считали, что без этого со временем потери окажутся все равно больше из-за распыления сил по разным направлениям.

15 июня, через 2 недели после начала наступления - и после первых кадров с горящей натовской техникой - министр обороны США Остин спрашивал украинского коллегу Резникова, почему ВСУ не используют западное оборудование для разминирования, чтобы обеспечить более масштабное механизированное нападение, скрытое дымовой завесой.

Резников ответил, что эти решения принимали украинские военные командиры, но отметил, что бронетехнику Украины уничтожают российские вертолеты, беспилотники и артиллерия при каждой попытке продвижения, и без поддержки с воздуха единственным вариантом остается пешее наступление.

Издание также пишет, что 70% военных 47-й бригады (наступала на Работино) вступили в бой, не имея боевого опыта. Плотность минных полей и обстрелов превысила все ожидания, потери людей и техники были слишком велики, многие бойцы "впервые переживали шок от боя" и отходили на перегруппировку, чтобы снова вступать в бой.

По данным издания, 47-я бригада 7 июня должна была начать контрнаступление, чтобы за первые 24 часа продвинуться более чем на 14 км до села Работино, чтобы в дальнейшем освободить Мелитополь. Однако "все пошло не по плану", пишет The Washington Post.

На четвертый день, увидев сгоревшую западную технику, Залужный приказал войскам приостановить атаку.

Вместо того чтобы пытаться прорвать российскую оборону массированным ударом при поддержке артиллерии, как советовали его американские коллеги, Залужный решил, что украинские солдаты пойдут пешком небольшими группами по 10 человек.

Командующий американскими силами в Европе не мог связаться с Залужным в течение нескольких недель в начале кампании на фоне напряженности из-за разного видения решений на поле боя.

Каждая сторона обвиняла другую в ошибках и просчетах. Военные США пришли к выводу, что Украина недоработала в базовой военной тактике, украинские официальные лица заявили, что американцы не понимают, как дроны и другие технологии сменили поле боя.

The Washington Post также публикует подробности разговора главкома Залужного с министром обороны США прошлой осенью. Залужный, по данным издания, просил для грядущего наступления Украины тысячу единиц бронетехники. Также он заявил, что Украине понадобятся девять новых бригад, обученных в Германии и готовых к бою.

"Я сделал большой глоток. Это почти невозможно", — сказал Остин коллегам, передает источник издания.

Западное оружие и помощь

Еще один фактор напряженности для Украины - проблемы с поставками вооружений.

С одной стороны власти демонстрируют, что запускают свое военное производство. Зеленский сегодня заявил, что Украина стала выпускать по шесть самоходных гаубиц "Богдана" в месяц и намерена увеличить этот показатель.

Также Украина работает над новой модификацией ракеты "Нептун", сообщил замминистра обороны Иван Гаврилюк.

Профильные СМИ предполагают, что речь идет об адаптации противокорабельной ракеты Р-360 для уничтожения наземных целей. Вероятная дальность такой ракеты может достигать 400 км.

В то же время западные поставки пока тормозятся. Наиболее тревожный сигнал по этому поводу сегодня поступил из США. У американцев до конца года закончатся средства для финансирования Украины, что "поставит Киев на колени" - если Конгресс не одобрит новый пакет помощи.

Об этом конгрессменам заявила директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг.

"Не существует волшебного источника финансирования, который мог бы удовлетворить этот момент. У нас закончились деньги — и почти нет времени. Перекрытие потока американского оружия и техники поставит Украину на колени на поле боя, не только поставив под угрозу достигнутые Украиной успехи, но и повысив вероятность военных побед России", — написала она в письме лидерам обеих партий.

Деньги нужны как на поставки оружия, так и для поддержки экономики.

"Если экономика Украины рухнет, они не смогут продолжать борьбу, точка. Путин это хорошо понимает, поэтому Россия сделала разрушение экономики Украины центральным элементом своей стратегии — что вы можете видеть в ее атаках на экспорт зерна и энергетическую инфраструктуру Украины", — пишет Янг.

В конце она отмечает, что выделение денег Украине принесет пользу и экономике США.

Белый дом в субботу также заявил, что "отчаянно нуждается" в выделении Конгрессом средств на помощь Украине. По его данным, Пентагон к середине ноября использовал 97% ранее согласованных ассигнований для Украины, а Госдеп полностью израсходовал средства. Поэтому у Байдена требуют от Конгресса согласовать новую помощь, не дожидаясь конца года.

Спикер Палаты представителей республиканец Джонсон со своей стороны заявил, что не нашел в обращении Белого дома самого главного: ответа на озабоченности республиканцев отсутствием стратегии по Украине. По его словам, Белый дом не озвучил мыслей о путях разрешения конфликта и "плана по адекватному контролю за выделенную американскими налогоплательщиками помощь".

Рассматривать запрос о средствах для Киева республиканцы станут только вместе с ассигнованиями на охрану границы с Мексикой, заявил Джонсон. "Республиканцы в палате решили, что любой дополнительный пакет в сфере национальной безопасности должен начинаться с нашей собственной границы. Мы верим, что по двум вопросам можно найти согласие, если демократы в Сенате и Белый дом будут вести разумные переговоры", - заявил спикер.

Согласия выделить деньги на охрану границы от администрации Байдена пока не поступало.

В Киеве говорят, что главная необходимость - снаряды. Но при этом озвучивают цифры, которые вызвали легкий шок у американцев.

Как стало известно "Украинской правде", Украина запросила у главы Пентагона Остина во время его визита в Киев 17 миллионов снарядов. На это Остин, "мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов".

Всего украинские военные считают, что Киеву для выхода на границы 1991 года нужно военной помощи еще на 350-400 миллиардов долларов. Но пока у Байдена речь идет о 60 миллиардах, которые Конгресс пока блокирует.

Со стороны западных аналитиков по этому поводу в адрес Украины уже прозвучал упрек. Отставной американский генерал Бен Ходжес заявил, что Киев должен был сам наращивать производство боеприпасов еще с 2014 года.

"Давайте будем честными – что делала Украина с 2014 года? Уже должны быть горы артиллерийских боеприпасов. Можно быть разочарованным, что Запад не дает больше. А что сделала Украина после 2014 для увеличения собственного производства боеприпасов? Украина десятилетиями была сердцем оборонной промышленности Советского Союза. Поэтому я считаю, что Украина должна сделать все возможное, чтобы увеличить производство", - заявил Ходжес.

Он привел пример Германии, которая в 1944 году под бомбежками вышла на пик производства самолетов.

"Поэтому да — производство во время войны можно увеличить. Производственные мощности – это отражение политической воли. Артиллерийские боеприпасы – это не машины, которые автопроизводитель может просто изготовить и продать кому угодно. В их производство нужно вложить деньги, сделать заказ на определенное количество тысяч, например, ракет", - говорит генерал.

Также пока зависают деньги от ЕС. Financial Times пишет, что страны-члены союза пока не могут договориться о пополнении совместного бюджета, откуда планируется выделить 50 миллиардов для Украины.

Кроме того, выделение блокирует Венгрия, также оно усложняется победой крайне правых на выборах в Нидерландах и недавним решением суда Германии об ограничении заимствований правительства.

"Неспособность одобрить долгосрочное финансирование, отдельный механизм на сумму 20 миллиардов евро для закупок оружия и начало переговоров о вступлении станут ударом по Киеву после провала его летнего контрнаступления и растущей обеспокоенности по поводу ослабления поддержки Запада", - пишет FT.

Кстати, о Нидерландах. Ультраправый Герт Вилдерс, чья партия победила на выборах, подтвердил, что выступает против поставок оружия Украине. Хотя и осуждает российское вторжение.

"Я считаю, что Россия здесь плохой парень. Я считаю, что бы вы не думали об Украине, какая она коррумпированная, это суверенная страна и Россия не должна была начинать войну. Но я считаю, что Нидерланды не должны давать Украине

оружие, потому что у нас его очень мало. Другие страны делают это. Я считаю, что должны быть переговоры, а не война", - заявил он в интервью Rebel News.

Напомним, Нидерланды являются одной из ключевых стран в так называемый "самолетной коалиции" по поставкам Украине F-16. Нидерланды обещали передать 42 самолета. Западные СМИ считают, что победа Вилдерса может эту коалицию разрушить.

Свой способ решить вопросы с помощью США и Запада предложил нардеп от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко. По его мнению, Украине надо взять обязательства воевать на стороне США в любом конфликте и оказать военную помощь Тайваню в случае атаки Китая - в обмен на гарантии безопасности и инвестиции.

"Вся наша х@ня о защите демократии, европейских ценностей и всей Европы не работает. Поэтому пришло время менять стратегию. Предлагать США военный альянс, в котором принимать обязательства на себя участвовать в любом военном конфликте США. В обмен на гарантии безопасности Украины.

Предлагать Японии и Тайваню военный альянс, в котором принимать на себя обязательство участвовать в защите этих двух стран от возможной атаки Китая. В обмен на инвестиции и инвестиции. Предлагать Франции ввести наши войска в страны Африки, которые контролирует Франция в обмен на технологии и военную поддержку. Предлагать Германии военный альянс. Польше. Странам Балтии. Румынии. Турции.

Во всех этих альянсах гарантировать возможность привлечения нашей армии в их конфликты на их стороне. Но получать от них стратегически важные вещи для Украины. Армия – это единственная наша валюта прямо сейчас", - пишет Гончаренко в своем телеграм-канале.

Отметим, что реализация и этого плана, также как и плана по резкому увеличению производства оружия, упирается в первую очередь в в вопрос необходимости окончания войны. Потому что совершенно очевидно - пока продолжается полномасштабная война в Украине, украинские войска не могут отправиться ни на Тайвань, ни в Африку.

Невозможно и запустить масштабное производство вооружений в стране, вся территория которой потенциально находится под ударом противника. А нанять достаточное количество работников невозможно, так как большое количество мужчин прячется от мобилизации по домам, а миллионы женщин уехали в качестве беженцев за границу.

Зеленский, Залужный и Остин

Продолжается история с противостоянием Офиса президента и главкома Залужного (на Банковой, правда, его опровергают, но эта тема, как мы показали выше, не сходит уже со страниц и западных СМИ, и украинских).

Подробности вероятного конфликта сегодня описала "Украинская правда". По ее данным, Зеленский находится в конфликте с Залужным, и в Офисе президента рассматривают возможность увольнения главкома.

Издание сообщает, что Зеленский общается с некоторыми командующими ВСУ через голову Залужного, что мешает главкому командовать армией.

"Порой есть впечатление, что у Зеленского есть два вида ВСУ: "хорошие", которыми командует Сырский и другие фавориты, и "плохие", которые подчиняются Залужному. Это очень демотивирует главкома и главное - мешает командовать всей армией", - говорят источники.

В частности, общение в обход Залужного идет с командующими Сухопутных войск Сырским и Воздушных сил Олещуком. Из-за этого Залужный иногда получает информацию от своих формальных подчиненных на Ставках, а иногда - не получает вообще.

Также "нестабильность в командную вертикаль" Залужного внесли отставки командующего ССО Хоренко и командующей медсил Остащенко. А уголовное дело против командующего Объединенными силами Наева за оборону юга у Залужного расценивают как попытку подобраться к самому главкому. Напомним, он также давал показания по этому делу.

Но больше всего отношения президента и главкома обострились после начала контрнаступления на юге.

Также источники рассказывают о конфликте на Ставке между Залужным и главой ГБР Сухачевым, когда последний докладывал о чистках в военкоматах из-за коррупции. Залужный дал понять, что из-за этого падают показатели по мобилизации.

"Хочу поблагодарить правоохранителей, тема коррупции важна. Но также хочу озвучить свежие данные по мобилизации", - заявил Залужный и сообщил о падении уровня мобилизации по всем областям.

По данным "Украинской правды", Залужный рассказал о конфликте с Банковой главе Пентагона Ллойду Остину во время его визита в Киев.

"Остин потом нам же рассказывал, что Залужный жаловался, как ему мешают, что Офис не такой, тот не такой, другой не такой. Ну ясно, что и президент о таких разговорах узнал. И они не способствуют доверию", - говорит источник.

Именно визит Остина, по данным СМИ, стал дополнительным катализатором напряжения между военным и политическим руководством.

"Есть такое впечатление, что после приезда Остина Зеленский приблизился к решению о замене Залужного. На Ставках наоборот исчезли ссоры и начались шутки, но это очень холодный и едкий такой юмор. Президент спрашивает, типа "что, мы героически наступаем – отошли на 200 метров ?", а Валера гневно молчит", - заявил изданию один из членов Ставки.

По данным источников, в Офисе президента рассматривают отставку Залужного, но считают, что она поспособствует его политической карьере. Поэтому часть команды Зеленского категорически против этого.

Издание "Украинская правда" принадлежит бизнесмену Томашу Фиале, который считается близким к западным структурам. Нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая на прошлой неделе обвиняла Фиалу и главреда УП Севгиль Мусаеву в организации публикации статье в журнале Economist о конфликте между Залужным и Зеленским.

При этом не только Economist, но и в целом западные СМИ как минимум не против Залужного. Например, NBC News пишет, что отстранение главкома станет для президента Украины "огромным ударом".

"Президент подвергается критике в некоторых кругах за то, что он дал понять, что выступает против проведения запланированных на следующий год президентских выборов на фоне войны, а мэр Киева Виталий Кличко заявил, что страна движется к авторитаризму", – добавляет издание, давая понять, что увольнение главкома ВСУ станет еще одним подтверждением тезиса о "надвигающемся авторитаризме".

К слову, Кличко на выходных сделал сразу несколько заявлений западным СМИ, в которых поддержал Залужного и раскритиковал Зеленского.

"Он (Залжуный - Ред.) сказал правду. Он объяснил и обосновал, каково положение сегодня. Разумеется, мы можем эйфорически лгать своему народу и нашим партнерам. Но вечно делать это не получится. Некоторые наши политики раскритиковали Залужного за эти четкие слова - несправедливо. Я - на его стороне", - заявил Кличко.

Также мэр столицы отметил, что его не удивляет падение популярности президента Украины Владимира Зеленского.

"Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Были и есть многочисленные ожидания. Зеленский заплатит за ошибки, которые он совершил", - сказал Кличко.

Напомним, "Страна" уже подробно писала о конфликте Залужного и Зеленского. По данных источников в политических кругах главным фактором его обострения в последнее время стали разговоры о подготовке выборов президента в марте 2024 года, что создало сильное напряжение в украинском политикуме и запустило процесс объединения многочисленных противников Зеленского под знаменами Залужного. Хотя последний до сих пор публично не заявлял о своих политических амбициях. Но, как видим, о его конфликте с Зеленским сообщают уже многие источники и все более настойчивее.

К чему это может привести?

Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что кампания против главкома ВСУ может привести к военному перевороту или "Майдану-3".

"К чему все идет? К тому, что ситуация будет решаться экстраординарно как-то. Скажу, что я подразумеваю под экстраординарным решением: это либо военный переворот, либо "Майдан-3" - условно говоря, какое-то народное восстание. Либо вдруг внезапно власть опомнится и пойдет на какие-то экстраординарные меры, что-то типа правительства национального согласия, правительства национального спасения и так далее. Либо выборы. Четыре варианта. Ситуация достигла того, что даже самые "догадливые" из наших соотечественников начали догадываться, что что-то не так в стране. И, когда что-то не так, наверху начали искать виноватых. Виноватым, судя по инициативам Марьяны Безуглой и Давида Арахамии, оказался Залужный. И еще заодно Борис Джонсон", – заявил экс-советник.

Впрочем, это мнение Арестовича, который в последнее время стал одним из главных критиков Зеленского. Сам президент может считать иначе и попытаться убрать главкома ВСУ, заменив его на более управляемую и лояльную фигуру, полагая, что это не вызовет серьезных проблем ни внутри страны, ни в отношениях с зарубежными партнерами. Но так ли будет в действительно станет понятно лишь если Зеленский начнет реализовывать такой план на практике. От чего, как писалось выше, его многие сейчас отговаривают.