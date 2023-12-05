Анализируем итоги 650-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Власти Авдеевки сегодня заявили, что российских войск нет в селе Степное, которое они штурмуют. Ранее о заходе противника в деревню писали украинские и российские военные паблики.

"Это ближайшее направление для того, чтобы перерезать нам один-единственный путь (снабжения). Очень жестокие бои продолжаются на Степном. Сказать, что они контролируют его, это будет неправда. Буквально вчера-позавчера были очень серьезные стабилизационные действия с нашей стороны. Сейчас врага в Степном нет. Сейчас полностью Степное контролируется ВСУ", – сказал Барабаш.

Отметим, что на карте украинского ресурса Deep State видно, что армия РФ стоит вплотную к окраинам села, а "серая зона" охватывает восточную часть Степного. То есть там уже идут бои.

Паблик также пишет о том, что россияне давят к югу от Авдеевского террикона, где имеют частичный успех. Также есть продвижение россиян к югу от Авдеевки - в Первомайском.

Южнее Авдеевки - в Марьинке - Россия, вероятно, контролирует большую часть городской застройки, за исключением западных окраин, сообщает британская разведка.

Напомним, на прошлой неделе россияне установили свой флаг на доме на окраине Марьинки. По данным Deep State, он находится в "серой" зоне.

К западу от Бахмута россияне продвинулись у Хромово и на дачах (россияне утверждают, что дачи захвачены полностью). Возле Клещеевки продолжаются российские попытки взять одну из ключевых высот.

На юге, в Запорожской области, россияне контратаковали со стороны Вербового - об этом пишут и украинские, и российские паблики. Deep State пишет о "частичном успехе" РФ. Российские телеграм-каналы связывают это с переброской украинских подразделений на другие участки фронта.

К слову, сегодня Кабмин выделил Запорожской ОВА почти 32 миллиона гривен для строительства фортификационных сооружений. Ранее о начале строительства оборонительных линий на фронте заявлял Владимир Зеленский.

То есть, в Украине рассматривают вероятность российского контрнаступления на юге и готовится к боям в обороне.

Это представляет собой разительный контраст с тем, что было еще полгода назад, когда Украина анонсировала бросок на юг к Азовскому морю и Крыму.

Сегодня военный аналитик Bild Юлиан Рёпке заявил, что украинское контрнаступление 2023 года стало одним из крупнейших стратегических просчетов администрации США за последние десятилетия. Так он прокомментировал вчерашнюю статью Washington Post о причинах неудачи наступления.

"Администрация Байдена вводила в заблуждение Украину, мир и себя около полугода, прежде чем осознала реальность", – добавил Рёпке.

На Херсонском плацдарме ВСУ в Крынках продолжаются тяжелые бои. "Ощущение, будто вышел из ада" - так их характеризуют украинские военные.

"Вся переправа находится под постоянным обстрелом. Я видел, как лодки с моими товарищами на борту просто исчезали в воде после ударов, навсегда теряясь в Днепре. Надо все везти с собой - генераторы, топливо и продовольствие. Когда возводишь плацдарм, всего нужно много, но поставки в этот район не планировались. Мы думали, что после того, как мы туда доберемся, враг убежит, и тогда мы сможем спокойно перевезти все необходимое, но не получилось", - говорит военный в интервью "БиБиСи".

"Когда мы прибыли на берег, враг ждал. Русские, которых нам удалось захватить, сказали, что их войска были проинформированы о нашей высадке, поэтому, когда мы добрались туда, они точно знали, где нас найти. Они бросили на нас все - артиллерия, минометы и огнеметные системы. Я думал, что никогда не выберусь. Меня эвакуировали после того, как я получил контузию на мине, но один из моих товарищей не выжил. У меня такое ощущение, будто я вышел из ада, но ребята, которые заменили нас, попали в еще больший ад. Но скоро следующая ротация и мне снова нужно будет пересечь реку", - сказал военный.

Тем не менее, несколько сотен морских пехотинцев смогли закрепиться на левом берегу, отчасти благодаря украинскому артиллерийскому огню с более высоких западных берегов Днепра.

При этом боец говорит, что ему не очень понятны цели создания плацдарма.

"Никто не знает целей. Многие считают, что командование нас просто бросило. Ребята считают, что наше присутствие имело больше политическое, чем военное значение. Но мы просто делали свою работу и не вдавались в стратегию. Здесь должны были разместиться несколько бригад, а не отдельные роты - нам просто не хватает людей. Среди нас много молодых ребят. Нам нужны люди, но тренированные, а не те зеленые, которые у нас сейчас есть. Есть ребята, которые тренировались всего три недели и успели выстрелить всего несколько раз. Вы будете над этим смеяться, но некоторые из них даже плавать не умеют", - рассказывает боец.

"Сейчас наступают морозы, будет только хуже — реальную ситуацию замалчивают, поэтому никто ничего менять не будет. Это полный кошмар. Год назад я бы этого не сказал, но сейчас, извините, мне надоело. Все, кто хотел пойти добровольцем на войну, пришли уже давно — сейчас слишком сложно соблазнить людей деньгами. Сейчас мы получаем тех, кто не успел уйти от призыва", - говорит военный.

Рекордная атака дронов на Крым

Минобороны РФ сегодня утром заявило об атаке 41 украинского беспилотника.

Сперва россияне заявили, что 22 дрона сбили системами ПВО над Азовским морем и ещё 13 - "перехватили" (видимо, применяя РЭБ). Затем вышло ещё одно сообщение с уничтожением и перехватом ещё шести беспилотников.

Также ночью более четырех часов был перекрыт Крымский мост.

Российские паблики с утра написали о том, что часть украинских дронов атаковала нефтебазу под Феодосией. Заявляется, что их сбила ПВО, но обломки одного упали на территорию базы. Резервуары не пострадали. Также не было видео с детонацией.

Украинские же СМИ сообщили со ссылкой на источники в СБУ о поражении радиолокационной системы "Небо-М" в районе Багерово, стоянки вертолетов, радиолокационной системы П-18 "Терек" и системы управления зенитно-ракетных подразделений "Байкал-1М" около села Стрелковое, а также Морской нефтяной терминал в Феодосии.

Российские военные телеграм-каналы и минобороны не подтверждают прилетов.

Россия этой ночью также атаковала Украину дронами. Были сбиты 10 из 17 "Шахидов", сообщают Воздушные силы.

Дроны атаковали Боровую и Чугуев, где повреждены дом культуры, магазин, частные дома. Также о прилете по объекту инфраструктуры заявили во Львовской области.

При этом серьезный удар был по Донецкой области - особенно по городу Селидово, где разрушено пятиэтажное здание учебного заведения.

Селидово

В Херсоне сегодня после артобстрела погибли двое гражданских. Также ночью был удар ракет С-300, в результате чего пострадал жилой квартал города. Повреждены три многоэтажки.

Оружие и помощь Запада

Сегодня Владимир Зеленский должен обратиться к сенаторам США по видеосвязи - с просьбой одобрить финансовую помощь Украине. Также их будут в этом убеждать министр обороны США, госсекретарь и другие высокопоставленные чиновники.

Это произойдет на закрытом брифинге для конгрессменов, который Белый дом организует по Украине.

Сам брифинг состоится за день до того, как Сенат поставит на голосование пакет иностранной помощи на сумму 106 миллиардов долларов - где 61 миллиард предназначен для Украины.

При этом в Палате представителей уже говорят пока не проявляют желания утверждать этот законопроект. Республиканцы, которые составляют большинство в нижней палате, продолжают увязывать помощь Украине с границей с Мексикой.

Спикер палаты Майк Джонсон заявил, что рассматривать запрос о средствах для Киева республиканцы станут только вместе с ассигнованиями на охрану границы с Мексикой.

Кроме того, по его словам, в запросе Белого дома нет ответа на вопрос о стратегии США по Украине. По его словам, Белый дом не озвучил мыслей о путях разрешения конфликта и "плана по адекватному контролю за выделенную американскими налогоплательщиками помощь".

Тем временем даже в контролируемом демократами Сенате провалились переговоры об ужесточении иммиграции, на чем настаивают республиканцы - и что грозит прекращением помощи Украине и Израилю.

Как пишет NBC News, республиканцы заблокируют запрос Байдена без прогресса по этому вопросу. Напомним, что Байден ужесточать иммиграцию не хочет - бывшие иммигранты составляют крупную долю электората демократов.

Майк Джонсон уже направил письмо в адрес директора Офиса менеджмента и бюджета США, в котором угрожает отказаться от поддержки нового финансирования Украины, если Белый дом не согласится усилить безопасность американских границ, пишет The Guardian.

"Дополнительное финансирование Украины зависит от принятия преобразующих изменений в законах о безопасности границ нашей страны", - заявил Джонсон.

"Администрация Байдена игнорирует реальность, предпочитая вместо этого заниматься политическим позерством, вместо того чтобы взаимодействовать с республиканцами в Конгрессе и обсуждать логичные реформы. Мы готовы и хотим работать с администрацией над надежным пакетом мер по охране границ, который защитит интересы американского народа", - добавил Джонсон.

Спикер не уточняет, каких именно мер по защите границы хочет добиться, но упоминает закон о безопасности границ. Документ предусматривает строительство стены на границе с Мексикой и ограничение возможности просителей убежища оставаться в США. В тоже время против этих предложений выступают демократы и администрация президента Джо Байдена.

Все это крайне затрудняет поставки оружия Украине - ведь у Белого дома, по его заявлениям, осталось только 3% выделенных ранее средств для поддержки ВСУ. И до с 2024 года она может прекратиться вообще.

В Украине из этого уже делают выводы о том, что Запад не готов к войне с Россией. Об этом заявил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Американцы не могут произвести миллион снарядов в год. Северная Корея может произвести. Про какую войну и победу мы говорим, про какие границы 1991 года? Запад нах@ен развалил военную промышленность и быстро воссоздать ее не может, потому что нужно сотне-миллиардно-долларовые инвестиции. Но даже если их сюда закинуть, то ни за год, ни за два этого сделать не удастся", - заявил он.

Арестович напомним, что весь Евросоюз не смог произвести миллиона снарядов, дал Украине 300 тысяч, "а надо 17 миллионов" (такую цифру, по данным СМИ, требуют украинские военные у США, чтобы выйти на границы 1991 года).

"Про какую войну мы говорим? Запад явился на войну со спущенными штанами, он оказался голым королем, он не способен воевать эту войну и выиграть ее", - заявил бывший советник Банковой.

По мнению Арестовича, Запад готовится "покончить жизнь самоубийством" в столкновении с глобальным Югом.

"Я вижу все меньше шансов победы Запада в столкновении с глобальным Югом и Востоком... Они ржут, что Россия потеряла 300 тысяч. Дебилы, вы спросите себя, а Запад может позволить себе потерять 300 тысяч в любой войне за любые ценности? За страны Балтии, например. Да они после 10 тысяч скажут: мы сдаемся и отступаем, давайте передоговариваться", - говорит Арестович.

Позже он продолжил наезды на Запад, касаясь 29-й годовщины подписания Будапештского меморандума, по которому Украина отказывалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны ядерных держав (включая РФ и США).

Арестович назвал подписание документа "днем начала утраты Украиной достоинства". "Последовала еще цепь соглашений, которые стали цепью на горле Украины. Сегодня мы клянчим помощи у тех (клянчим на грани выживания), в безопасность которых (США) мы внесли самый крупный вклад за всю их историю - ракетные армии стратегического назначения в Украине имели целью США и Британию", - написал Арестович.

Он считает, что Украина "продала свое достоинство за очень мелкий прайс", в результате обменяв независимость на "борьбу за право сменить хозяина".

"Сегодня мы государство, которое включает в школьные программы ЛГБТ-пропаганду, чтобы нам дали денег заплатить выплаты собственным пенсионерам. Эта война - тяжкое средство проснуться от тяжелейшего сна унижений, в который мы загнали себя сами, поверив в белого господина", - считает Арестович.

Перспективы окончания войны

Украину могут заставить "сесть и вести переговоры" с Россией, поскольку контрнаступление не принесло желаемых результатов. Так утверждает журналист Politico Джек Бланшар.

"Большое контрнаступление Украины не было похоже на тот успех, на который рассчитывали, и это вызывает большие вопросы к способности Украины выиграть эту войну. В дипломатических кругах ходят разговоры о том, чтобы оказать давление на Киев, чтобы тот сел и начал переговоры. Будет очень интересно услышать мнение Дэвида Кэмерона (министра иностранных дел Великобритании) по этому поводу", - заявил Бланшар на подкасте.

Его слова приводит лондонское издание Express и пишет, что именно британские дипломаты могут оказать это давление на Украину. Этот вопрос обсуждается на Западе в рамках предстоящего визита главы МИД страны Дэвида Кэмерона в США.

В Кремле сегодня заявили, что "сохраняют готовность" к переговорам по окончанию войны в Украине. "Россия сохраняет готовность к переговорам по урегулированию в Украине, они были прерваны по инициативе Киева", - заявил спикер Путина Песков.

Отметим, что это заявление мало чем отличается от аналогичных - в России регулярно говорят, что готовы к возобновлению переговоров на условиях сохранения российского контроля над уже захваченными территориями. При этом важен контекст сказанного. А он состоит в том, что западные СМИ начали писать о необходимости переговоров за последнее время все чаще.

При этом официально власти ключевых западных стран опровергают, что хотят вести переговоры с РФ - и говорят, что Украину к этому не подталкивают.

В тоже время, судя по многочисленным публикациям в СМИ с анализом причин неудачи украинского наступления в этом году (что показало нереалистичность прежней стратегии быстрого разгрома РФ), определенный мыслительный процесс относительно необходимости изменений подхода к войне в Украине на Западе идет.

Варианты, судя по публичным месседжам, предлагаются разные - от немедленной массированной поставки вооружений Украине, снимая всякие ограничения по количеству и номенклатуре (например, дальнобойных ракет), а также резкое ужесточение санкций Запада против РФ, до необходимости перемирия по нынешней линии фронта, что также может быть представлено как победа Украины - страна сохранила свою государственность и выход к морю, ВСУ превратились в мощную боевую силу.

При этом перспективы вступления Украины в НАТО при любом из этих вариантов остаются довольно туманными.

Как рассказал сегодня нардеп Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники, госсекретарь США Блинкен сказал европейским лидерам "перестать говорить с Украиной о НАТО".

"Никакого НАТО не будет. Тема НАТО раздражает элиты США и они четко дали сигнал, что Украина не станет членом альянса сразу после войны. Будут какие-то движения в Альянс. Мы получаем некоторые снисхождения. Но то, что в 2024-м мы станем членами, – нет", - пишет Гончаренко.

По его данным, в ОП с этим "смирились" и основная стратегия украинских властей сейчас – это вступление в ЕС.

Бывший советник Банковой Арестович, комментируя варианты окончания войны, заявил, что для этого нужны глобальные переговоры между Западом и Россией, которые установят новые правила игры в Европе.

По его мнению, вступление в НАТО не поможет Украине, поскольку эта организация "не работает" и является "пережитком" уже не существующей ялтинской системы, сложившейся после второй мировой войны.

"Нужно садиться за очень серьезный разговор о том, каковы реальные интересы сторон и причины конфликтов, и строить систему заново", - заявил Арестович. Но он считает, что западные лидеры на такое не способны, а Генри Киссинджер, "последний политик, умевший думать по-взрослому", умер.

"Все пытались подтереться реальными российскими интересами - получили войну. И оказались не в состоянии вести эту войну. А Россия, сжав зубы и теряя огромное количество людей, ведет эту войну. Криво-косо, но ведет", - говорит Арестович.

Поэтому, считает он, нужно начинать "всерьез разговаривать с Россией" и "прекратить разговоры о демократии и диктатуре". Но Арестович не видит такого стремления ни в Украине, ни на Западе. "Значит, война будет продолжаться. А если мы так ее будем вести так, как сейчас, то она будет продолжаться способом, который нам не понравится", - добавил он.

На фоне всех этих заявлений о военных, внешне- внутриполитических проблемах, усиления критики в адрес украинской власти, а также многочисленных публикаций в СМИ о конфликте между Зеленским и Залужным, в Офисе президента говорят об угрозе для Украины "игры в маленькую "большую политику" и связанной с этим "публичной истерики".

"Политика в свободной стране, безусловно, полезна. Но… место, время, тональность. Скажем так, традиционная публичная истерика, которая у нас игриво называется "политическим процессом", решает сегодня три крайне отвратительных задачи", - написал в своем телеграм-канале советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Три "отвратительные задачи", по его мнению, это создание ситуации "войны всех против все", провоцирование играющих на руку России внутренних распрей и дискредитация идеи помощи Украине в глазах зарубежных партнеров. Расписал он последствия реализации этих "задач" так:

- "всепрожигающее "все против всех" полностью деморализует внутренний рынок, общество",

- "наша внутренняя политическая истерика идеально мобилизовала... Россию. "Додавим! - считают они. - Потому что в Украине пошла традиционная внутренняя рубка".

- загнать партнеров "в реальный шок": "Действительно, зачем нам помогать, если мы начинаем "покусывать" друг друга?"

Он считает, что обсуждать проблемы нужно, но не "разругаться до смерти". Поэтому призывает "просто продолжать работу".