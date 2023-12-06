Администрация президента США Джо Байдена пытается сейчас убедить Конгресс принять законопроект о выделении более 100 млрд долларов на помощь союзникам США.

Большая часть там заложена для Украины - 61 миллиард (остальное - на Израиль и Тайвань).

Однако этому препятствуют республиканцы, которые контролируют нижнюю палату Конгресса.

Их требование - предусмотреть в этом же законопроекте средства и меры для укрепления границы с Мексикой, а также ужесточение законов о миграции. Но этому активно противятся демократы, не желая подрывать свою электоральную базу менее чем за год до выборов президента.

Собственно, в этом и есть главная проблема с выделением финансирования. И пока стороны к компромиссу не пришли.

Украина, со своей стороны, также предпринимает усилия для убеждения конгрессменов проголосовать за помощь.

В Вашингтоне высадился "украинский десант" в лице главы ОП Андрея Ермака, министра обороны Рустема Умерова и других. Основной аргумент - Украина может проиграть войну, если не получит до конца года нового финансирования.

О том же регулярно заявляют и представители администрации Байдена. Ещё один их аргумент - отказ в помощи Украине станет демонстрацией всему миру неспособности США поддержать своих союзников.

Однако, пока на республиканцев все эти аргументы не действуют. Они заявляют о своей готовности проголосовать за помощь Украине, но только при условии решения вопроса об укреплении американской границы. И в этом едины все группы и фракции в Республиканской партии (а не только трамписты). Ещё одно требование, которое озвучил спикер Палаты представителей Майкл Джонсон - отчет Белого дома о том, какова вообще стратегия Вашингтона по Украине. Но это условие звучит менее настойчиво, чем требование по границе.

Из-за отсутствия даже намёка на взаимопонимание между двумя партиями, судя по всему, президент Украины Владимир Зеленский вчера в последний момент и отменил свое выступление на брифинге перед сенаторами. Все его аргументы, очевидно, повисли бы в воздухе без разрешения спора о границе.

И действительно, как пишут американские СМИ, брифинг сенаторов прошел в крайне конфликтном ключе. Республиканцы вновь потребовали решить вопрос о границе. Представители Байдена ответили отказом. И, по итогу республиканцы просто ушли с брифинга.

Поэтому сейчас вопрос о выделении помощи напрямую зависит от того, придут ли партии к компромиссу по границе.

Позиция республиканцев выглядит сейчас предельно жесткой.

Но, очевидно, что и Байден крайне опасается накануне выборов делать опасные для своего рейтинга шаги по противодействию иммиграции. И, возможно, расценивает ущерб от них куда выше, чем от гипотетических проблем Украины на фронте.

Впрочем, время до 15 декабря (когда Конгресс уйдёт на каникулы) ещё есть. И, не исключено, какой-то вариант продолжить помощь Украине в США найдут. Причем в этом, что примечательно, уверены в России. Большинство комментариев представителей российской власти (включая самого Путина) сводится к тому, что задержка с помощью Киеву временна и в ближайшее время возобновится, а потому "не надо расслабляться".

В самой Украине проблемы с выделением США финансирования уже породили различные теории о том, что "это ж все неспроста".

В ходу версии, что таким образом Вашингтон якобы пытается подтолкнуть Киев к переговорам с Россией о перемирии или/и дает знак, что Зеленскому пора уходить со своего поста.

Правда, для этого нужно поверить в то, что все происходящее сейчас в Вашингтоне - это согласованная демократами и республиканцами театральная постановка-многоходовка с целью побудить украинскую власть к неким шагам. Что попахивает слишком уж забористой конспирологией. Тем более, что у Вашингтона есть куда более прямые и простые рычаги влияния на Киев, если США нужно добиться каких-то решений.

Но, с другой стороны, очевидно, что проблемы с выделением западной помощи (чем бы они в реальности не были обусловлены) усиливает позиции тех сил, которые выступают за скорейшее прекращение войны, а также ослабляют внутриполитические позиции Зеленского, так как создает целый спектр проблем - как военных, так и экономических.