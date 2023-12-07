В Москве 83-летняя основательница легендарного кафе "Парос" на Спартаковской улице Сусанна Тапалцян обратилась в суд с просьбой обязать президента РФ Владимира Путина ее удочерить.

Об этом пишут российские издания со ссылкой на заявление дочери Тапалцян, Лусине Маргарян.

По ее словам, поводом для иска в суд стало то, что у предпринимательницы незаконно отобрали помещение в Бригадирском переулке, где раньше находилось кафе. Кроме этого, у хозяйки заведения стали вычитать часть пенсии. По словам Маргарян, на пенсионную карту ее матери наложили три миллиона долгов, якобы как компенсацию юридических услуг.

"Это просто слезы. Мы восемь лет практически все свои доходы отдавали. Этот иск просто крик души такой конкретный. В текущей действительности, чтобы закон работал, надо быть родственником влиятельного человека", - прокомментировала иск к Путину дочь владелицы заведения.

Справка. Ресторан "Парос" - небольшое заведение в Москве с 30-летней историей и средним чеком в 700 рублей. Там подают преимущественно кавказскую кухню. Кафе расположено у метро "Бауманская", а до этого располагалось в подвале на Бригадирском переулке. Гостей зачастую встречает сама хозяйка. Посетители описывают заведение как уютное место с домашней атмосферой.

Ранее мы рассказывали, что несколько лет назад во время поездки Путина в Иваново произошел курьез. Одна из местных жительниц предложила президенту РФ взять ее замуж. Позже россиянка рассказала, почему призвала президента на ней жениться и сообщила, что передала ему свое фото с номером телефона.