В субботу, 9 декабря, в Украине идет 659-й день войны с Россией.

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9 декабря

09:30 Украина готовит на следующий год "наработки", которые вынудят Россию уйти из Крыма. Об этом заявил глава Минобороны Рустем Умеров.

"Те наработки, которые мы готовим на 2024 год, дадут нам очень хорошие возможности для того, чтобы они отошли навсегда из нашего Крыма", - сказал министр в эфире телемарафона.

Что именно готовится, он не уточнил.

Ранее бывший американский генерал Бен Ходжес заявлял, что ключ к возвращению Крыма - уничтожение Керченского моста, но для этого Запад не предоставил ракеты.

09:01 С 1 января на временно оккупированных территориях россияне прекращают предоставлять медицинские услуги украинцам, которые отказываются получать российские паспорта.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Пилотный проект" уже запущен в Старобельске (Луганская область), где украинцам отказывают в медицинской помощи без паспорта РФ, а в аптеках не выдают лекарства по социальным программам.

"Таким образом, враг проводит сознательную политику геноцида с целью уничтожения украинцев как нации на их этнических землях", - говорится в сообщении.

08:20 За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. Всего россияне нанесли 28 ракетных и 27 авиационных ударов, совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 11 атак врага в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отразили атаку противника в районе Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 13 атак врага в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Силы обороны успешно отразили 35 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении нашими защитниками были отбиты 24 атаки в районах Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области

На Шахтерском и Запорожском направлениях силы обороны отразили все атаки врага.

На Мелитопольском направлении силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 1 станции РЭБ противника.

Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 14 крылатых ракет Х-101/Х-555.

08:17 По Николаеву вчера вечером был ракетный удар, сообщает областная военная администрация.

По ее данным, удар пришелся по открытой местности, пострадавших нет.

07:58 Сегодня ночью российские войска нанесли удар из тяжелой артиллерии по Никополю Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Ночью агрессор обстрелял Никополь. Ударил из тяжелой артиллерии.

Никто не пострадал.