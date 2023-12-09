Сегодня в Киеве произошло знаковое событие - власти демонтировали памятник Николаю Щорсу, одному из самых известных красных командиров.

История эта показательна со многих позиций.

Памятник этому командиру был, по признанию мэра Киева Кличко, одним из красивейших в Европе. И давно стал для многих визитной карточкой столицы.

При этом, история со сносом внезапно возникла в ходе крупного скандала для властей столицы - ЧП в метрополитене, которое грозит Киеву транспортным коллапсом. И многие увидели прямую связь между этими событиями.

Рассказываем, что известно о сносе знаменитого монумента.

Как сносили Щорса

В Киеве сегодня с утра начался демонтаж памятника Щорсу - одного из старейших монументов советской эпохи в столице. В апреле ему бы исполнилось 70 лет.

Из-за этого перекрыли движение по бульвару Тараса Шевченко.

Срезали памятник красному командиру около семи часов. В процессе демонтажа выяснилось, что копыта лошади невозможно достать из цемента. Поэтому их решили отпилить.

Затем памятник Щорсу погрузили на машину, чтобы отвезти в авиационный музей, где он и будет хранится.

У истории с памятником есть два аспекта.

Первый - декоммунизационный. Сторонники сноса всех советских памятников давно требовали убрать Щорса из Киева. Но этому мешал охранный статус монумента, который был признан объектом культурного наследия. И отменить это мог только Минкульт.

Долгое время между министерством и киевской мэрией шло ползучее противостояние - кто должен инициировать снос. Никому не хотелось брать ответственность за это решение. Мэр Виталий Кличко еще в 2018 году вообще высказывался против сноса.

"Что касается меня, мне памятник очень нравится… Я лично против его переноса… Сегодня историю интерпретируют, переписывают, но этот памятник является одним из самых красивых памятников в Европе", – заявлял он.

Но после российского вторжения мэр сменил позицию и заявил, что будет готов убрать Щорса, как только Минкульт вычеркнет его из списка памятников национального значения. И в конце ноября это произошло - хотя ранее шли дискуссии о том, чтобы фигуру самого Щорса убрать, а лошадь оставить.

Но в итоге от лошади остались только копыта на постаменте.

При этом есть в истории со Щорсом еще один аспект. В телеграм-каналах активно обсуждается версия, что столь внезапное начало сноса напрямую связано со скандалом о закрытии в Киеве шести станций метро. По данной версии таким образом мэр Кличко стремится переключить внимание общественности с транспортного коллапса на снос памятника.

Также мэру напоминают, что за время его руководства городом с 2014 года не была открыта ни одна станция метро. Зато теперь он закрыл сразу шесть.

Особенно активно данную тему продвигают ресурсы, связанные с Офисом президента. Последний, видимо, решил использовать проблемы с метро для сильного, как минимум, медийного удара по Кличко, который в последнее время активно критикует Зеленского и его команду. В том числе и в зарубежных СМИ.

Это напоминает ситуацию со скандалом с закрытыми бомбоубежищами в начале лета, после которого прошли слухи о том, что Зеленский собирается уволить киевского мэра. Но тогда этого не случилось. По распространённой версии - из-за негативной реакции на такие планы Запада.

Кто такой Николай Щорс?

Это один из самых известных командиров Красной армии времен Гражданской войны - наряду с Чапаевым и Котовским.

Ему посвящена широко известная "Песня о Щорсе", которая впервые прозвучала в фильме "Щорс" 1939 года выпуска. Также в честь красного комдива были названы десятки улиц в Украине (хотя многие из них уже декоммунизированы).

Щорс - уроженец Украины, он родом из поселка Сновск, который и сегодня существует в Черниговской области. Являлся ветераном Первой мировой, которую окончил в чине подпоручика русской армии.

Затем в Черниговской губернии он входит в партизанский отряд, который ведет бои с германскими войсками, оккупировавшими Украину.

Николай Щорс

После того, как отряд был разбит немцами, Щорс присоединяется к красным и формирует на территории Брянской области "1-й Украинский советский полк имени Богуна" - известного казачьего полковника времен восстания Хмельницкого.

Этот полк в составе красных войск в том числе брал Киев, где Щорс в феврале 1919 года был назначен комендантом.

Правда, долго на этой должности он не пробыл - его назначили командиром "1-й Украинской советской дивизии", которая уже в марте пошла в наступление на запад, ведя бои за Житомир и Винницу.

Щорс погиб в августе 1919 года на Житомирщине, в боях с Галицкой армией УНР.

Смерть наступила от пулевого ранения в голову при невыясненных обстоятельствах. До сих пор обсуждаются версии, что его убили свои же, хотя четких подтверждений они не имеют.

На момент гибели Николаю Щорсу было 24 года.

Что известно о памятнике Щорсу

До революции на этом же месте стоял памятник графу Бобринскому, который строил в Киеве железную дорогу.

Памятник Бобринскому

Памятник Щорсу был открыт 30 апреля 1954 года - к 300-летию "воссоединения Украины и России". Его создали украинские скульпторы Василий Бородай, Михаил Лысенко и Николай Суходолов.

По случаю открытия состоялся митинг.

Митинг по случаю открытия памятника Щорсу в 1954 году

Есть версия, что натурщиком для образа красного комдива в процессе создания памятника работал будущий первый президент Украины Леонид Кравчук. Тогда он был студентом и согласился на предложение одного из скульпторов - Михаила Лысенко - подработать позированием.

Эту гипотезу подтверждал и сам Кравчук. Причем в интервью СМИ он заявлял, что "спокойно относится", если памятник снесут в рамках декоммунизации.

Правда, позже другой скульптор монумента - Николай Суходолов - опровергал, что Кравчук имел отношение к памятнику. По его словам, натурщиками работали другие люди.

"Никакого Кравчука там не было! Лично мне позировал студент консерватории по фамилии Носенко. Имя я уже забыл. А мой руководитель Михаил Лысенко работал с его коллегой - молодым скульптором Божко. Лицо же Щорса мы делали по фотографии, которую дала его жена", - заявлял Суходолов.

Есть ли сходство между молодым Кравчуком и памятником Щорсу - вопрос открытый. А пока можно сравнить, похожи они или нет.