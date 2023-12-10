Анализируем итоги 655-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне наступают по всему фронту на востоке страны, заявляет командование ВСУ.

"Враг не прекращает ведение наступательных действий по всему фронту", - сообщил главком Сухопутных войск Александр Сырский. Судя из его слов, приходится укреплять оборону и экономить боеприпасы.

"Приняли меры по обеспечению устойчивости нашей обороны, сохранению жизни наших воинов и рациональному использованию боеприпасов", - добавил Сырский, который, как считается, отвечает за оборону от Купянска до Бахмута.

О том, что украинские войска на этом фронте уходят в оборону, говорят и другие украинские военные.

Служащий ВСУ Арти Грин считает, что с уходом в оборону скорее всего придется оставить ряд неудобных для защиты позиций.

"Мы будем вынуждены оставлять неудобные позиции, которые мы занимаем довольно долго, со времен еще харьковского наступления... Нам придется оставить плацдарм и на левом берегу Жеребца и, возможно, на левом берегу Оскола. Для того, чтобы минимизировать свои потери", - заявил Грин.

Об активизации россиян в районе реки Жеребец (направление Ямполя и Тернов) мы сообщали ранее на этой неделе.

Южнее, на Бахмутском участке, РФ продвигается возле Богдановки и восточнее Раздоловки, пишет украинский телеграм-канал Deep State.

Раздоловка находится севернее Соледара и лежит в направлении Северска - укрепрайона ВСУ.

Ранее российские военные паблики сообщали о продвижении своих войск на этом же участке (в том числе около села Веселое, а также со стороны Берестового и Спорного). Украина этого не подтверждала, но на карте Deep State там отмечена атака российских войск.

К Авдеевскому направлению.

В субботу стало известно, что российские силы вошли в Авдеевку еще с одной стороны, захватив часть северо-восточной дачной зоны. Об этом пишет военный обозреватель газеты Bild Юлиан Репке.

Такой вывод он делает из видео, которое вчера появилось в телеграм-канале главы Офиса президента Ермака.

На этих кадрах танковый бой с россиянами, которым пришлось покинуть одно из захваченных зданий. Репке определил, что этот бой произошел в районе дач к югу от контролируемой РФ Красногоровки.

Deep State также прокомментировал это видео.

"Судя по этим кадрам, крайние позиции севернее врагу удалось забрать. В дальнейшем, учитывая возможность укрываться в подвалах, будет труднее выбивать их пехоту", - пишет паблик.

Ранее стало известно, что россияне вошли в Авдеевку на юго-востоке и захватили промзону или ее большую часть.

Что же до боев за соседние населенные пункты, то россияне говорят, что закрепились в северо-восточной части Степного. При этом посадки по флангам контролируют ВСУ, и сейчас бои перемещаются туда.

Южнее Авдеевки продолжаются бои за Марьинку. Россияне снова установили свой флаг на западной окраине города.

Кадры публикуют российские СМИ, которые утверждают, что "за ВСУ осталось не более двух домов у западной границы города", и сейчас украинские войска строят основные укрепления в нескольких километрах к западу от Марьинки.

Украинские и российские военные этого официально не подтверждали.

Отметим, что недавно российские войска уже вывешивали флаг в западной части Марьинки. Также звучали заявления о захвате города (в том числе со стороны западных СМИ), но позже сами россияне их опровергли.

На Запорожском направлении россияне атаковали Работино с юга, судя по карте сервиса Deep State. Паблик пишет, что противник занял часть украинских позиций, но позже был оттуда выбит.

Также Deep State пишет о новой тактике россиян в Крынках - на левобережном плацдарме ВСУ в Херсонской области. Она состоит в заброске пехоты в тыл позиций ВСУ.

"Враг последние два дня начал на броне забрасывать десант фактически нам в тыл, не вступая в бой. Перед началом процесса идет массированная артподготовка и авиаудары. После высадки техника забрасывает дымы и убегает", - описывает тактику телеграм-канал.

Пока такие атаки удается отражать благодаря работе аэроразведки и артиллерии, а с десантами вступают в стрелковые бои.

Военные перспективы и помощь Запада

На этих выходных в западных СМИ вышла целая череда статей о проблемах на украинском направлении.

"Запад колеблется в отношении Украины", - пишет Financial Times.

"Поддержка Украины, которая когда-то была вопросом широкого межпартийного консенсуса, стала разменной монетой в политических переговорах по обе стороны Атлантики", - сообщает издание.

"Украина больше не является чем-то особенным. Она больше не рассматривается как вопрос национальной безопасности, имеющий первостепенное значение для ЕС, НАТО или Соединенных Штатов. Если бы рассматривалась, то Украиной не играли бы в политику. Это девальвация военных усилий Украины. По-моему, другой оценки этому нет. И это для Украины ужасная ситуация. Если бы вы были Владимиром Путиным, вы бы сказали: "Что ж, мое стратегическое решение продержаться дольше, чем Запад, работает"", - заявил Якоб Киркегаард из германского Фонда Маршалла.

Издание напомнило, что Украине нужен $41 миллиард внешнего финансирования в следующем году. Пока гарантирована лишь часть этих денег, и если Киев не сможет найти остальное, "ему, возможно, придется печатать деньги, что может спровоцировать гиперинфляцию".

В США основные опасения у прессы, которая поддерживает политику Белого дома, связаны с возможным приходом к власти Дональда Трампа. Это может означать "отказ от Украины", пишет New York Times.

"Первая область, где потенциальное возвращение Трампа в Белый дом в 2025 году может спровоцировать внешнеполитический кризис, — это Украина и альянс западных демократий, которые поддерживают ее защиту от российского вторжения", - считает газета.

У Трампа будет "огромное влияние на власти Украины", а его нынешние союзники в Конгрессе выступают против направления дальнейшей военной помощи Киеву.

И даже если Конгресс выделит наконец дополнительную помощь, "Трамп может отказать в ее предоставлении — как он сделал в 2019 году, когда пытался заставить Зеленского объявить уголовное расследование в отношении Байдена".

На этом фоне российская стратегия боевых действий на данный момент является выжидательной.

"По словам официальных лиц, он (Путин - Ред.) совершает нападения, когда видит возможности, и связывает украинские силы, но не предпринимает шагов по смене парадигмы. Путин подсчитал, что он может оказаться в гораздо лучшем положении после выборов в США в 2024 году", - пишет NYT.

Тревожные нотки по поводу Трампа усиливаются в том числе и потому, что его рейтинг показал значительный отрыв от Байдена: за республиканца сейчас готовы проголосовать 47% участников опроса издания Wall Street Journal, а за демократа только 43%.

Этот разрыв становится еще больше - 37% против 31% - если к подсчету добавляются другие потенциальные кандидаты на грядущих выборах.

Другой опрос - компании Pew Research Center - показывает, что около трети - 31% - американцев считают, что нужно уменьшить помощь Украине. Еще 29% считают, что нынешней помощи достаточно, а 18% требуют ее увеличить.

Среди тех, кто поддерживает республиканцев, доля тех, кто требует снизить помощь, выросла с 44% до 48%. Республиканцы, напомним, сейчас контролируют нижнюю палату Конгресса США и блокируют военную и экономическую помощь Киеву.

То есть среди электората республиканцев растут "антиукраинские" настроения. И многие обозреватели на Западе уже начали предсказывать, что в ближайший предвыборный год Республиканская партия не позволит Байдену финансировать Украину на должном уровне.

Об этом говорят и в лагере демократов. По их мнению, республиканцы не голосуют за помощь Украине из опасений "внутреннего переворота". Об этом заявил конгрессмен Брендан Бойл.

"Если вы спикер-республиканец, вы, разумеется, будете очень обеспокоены тем, что если вы вынесете на рассмотрение законопроект, предусматривающий любую помощь Украине, это может быть использовано против вас как часть внутреннего переворота, которую мы видели в последние пару месяцев", – сказал Бойл.

Судя по всему, конгрессмен говорил о смещении республиканцами спикера Кевина Маккарти после того, как он договорился с Белым домом поставить на голосование помощь Киеву.

Еще одна тревожная статья вышла в британской The Telergaph. Она озаглавлена "Путинская Россия приближается к сокрушительной победе. Фундамент Европы колеблется".

Обозреватель издания Дэниел Ханнан анализирует военный и политический аспекты "сокрушительной победы" РФ. Он пишет, что инициатива на фронте переходит к российским войскам.

"Теперь настала очередь украинцев окопаться, попытаться удержать то, что у них есть", - говорится в статье.

При этом, говоря о надвигающейся позиционной войне, автор вспоминает пример Первой мировой и пишет, что в ней побеждают те, кто выставит больше сил.

"Первая мировая война в конечном итоге закончилась отчасти потому, что у союзников было больше живой силы... На этот раз демографическое преимущество у России, население которой в три с четвертью раза превышает население Украины", - говорится в статье.

"Россия переключила треть своего довоенного гражданского производства на оружие и боеприпасы и теперь может иметь преимущество, когда дело доходит до беспилотников – этого современного эквивалента колючей проволоки и пулеметов, которые давали обороняющейся стороне такое смертельное преимущество в Первой мировой войне", - добавляет автор.

Говоря о политических проблемах на Западе, Ханнан считает, что даже если Трамп не победит на выборах в США, то республиканцы в ближайший год все равно не позволят Байдену помогать Киеву в нужном объеме.

По мнению автора, эта ситуация аналогична той, когда республиканцы выступили против военных действий президента Трумэна в Корее.

Также, по мнению Ханнана, победе Украины не способствует ситуация со странами глобального Юга. Описывая визиты Путина на ближний Восток, автор опасается, что это может быть признаком сделки с Россией, что стало бы "катастрофой Суэцкого уровня для западных демократий" (видимо, речь идет о событиях 1957 года, когда Египет национализировал Суэцкий канал).

Поэтому Ханнан призывает найти варианты заключения мира, при котором РФ не выглядела бы однозначной победительницей.

"Все еще возможно представить себе мирное соглашение, которое не вознаграждало бы агрессию открыто. Возможно, восточные области могли бы получить автономию под свободным украинским сюзеренитетом; возможно, референдум под международным контролем может быть проведен в Крыму", - пишет автор.

Проблемы с мобилизацией

В Украине новые скандалы вокруг мобилизации.

Мы уже сообщали, как военкомы на Закарпатье провели рейд в оздоровительном комплексе "Косино" села Косонь, где находились десятки отдыхающих.

Позже появились подробности: администрация отеля заявила, что 7 декабря в 12:30 "несколько десятков неизвестных в балаклавах и в военной форме с автоматами ворвались на территорию комплекса".

"Под дулами автоматов выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей. В ответ на просьбу директора комплекса предъявить удостоверения и соответствующие документы к нему была применена физическая сила", – сообщили в "Косино".

Предприниматели говорят, что организовали эту акцию глава Закарпатского ОТЦК Андрей Савчук и глава Ужгородского РТЦК Игорь Тищук, "который нанес телесные повреждения адвокату комплекса".

Администрация сообщает, что в это время на территории комплекса из общего количества посетителей было не более 20% мужчин, а все остальные были старики, дети и женщины, у многих из которых дети, отцы и мужья воюют в рядах ВСУ.

"На днях аналогичные беспрецедентные акции ТЦК прокатились по санаториям и спортивным заведениям Ужгородского, Хустского, Мукачевского, Свалявского и Береговского районов... Во всех случаях отслеживается хамское, грубое и пренебрежительное поведение к гражданам Украины, как к мужчинам, так к женщинам и детям", - говорится в заявлении владельцев комплекса.

"Закарпатцы не скот! Не позволим такого отношения к себе", - говорится в заявлении комплекса, в котором также призывают бизнес-сообщество Закарпатья в случае подобных ситуаций не молчать, а обращаться в полицию, СМИ и освещать происходящее в соцсетях.

Затем и власти прокомментировали скандальный рейд.

В специализированной военной прокуратуре Западного региона заявили, что сотрудники ТЦК "в ходе мобилизационных мероприятий" задержали двух человек. Они "нарушили требования законодательства о пребывании на военном учете".

По словам спикера прокуратуры Юлии Шевченко, эти мужчины после рейда прошли военно-врачебную комиссию. Их признали пригодными к военной службе, однако они отказались от призыва. Теперь против них направлены сведения в правоохранительные органы.

Еще один скандал произошел в городе Иршава Закарпатской области. Там случилась драка между сотрудником военкомата и прохожими.

Сотрудник ТЦК стоял на улице, когда к нему приблизились два человека. Один из них то ли выбил сигарету, то ли показал нецензурный жест военному. После этого и началась стычка.

В Киеве же сотрудники ТЦК продолжают совершать рейды в крупнейший сетевой клуб "Спортлайф". В субботу они пришли в отделение премиум-класса на Печерске, расположенное в бизнес-центре IQ.

После поднявшегося ажиотажа выдачу повесток в тренажерных залах прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Мобилизация будет сложной. Вы хотите жить в свободном государстве, но при этом не хотите вкладываться в защиту страны", - заявил Подоляк.

По его словам, государство готовит новую программу о том, "как работать с людьми, которые не очень понимают, что такое война и к чему такая война может привести".

Ранее об этих программах уже рассказывали в Минцифры и СНБО: мол, тех, кто не хочет связываться с военкоматом, могут рекрутировать через частные вербовочные компании, где военнообязанный сможет сам выбрать себе специальность и подразделение.

Однако при этом всплывают данные, что на самом деле, куда бы не вербовался призывник, на фронте его все равно распределят, куда захочет командир.

Информацию об этом обнародовал нардеп-"киборг" Роман Костенко. По его данным, даже ограниченно пригодных в Украине отправляют на штурм вражеских позиций.

Костенко рассказал, что при установлении частичной пригодности военкомат обязан распределить призывника на тыловую должность. Но на деле этого не происходит.

"Он является ограниченно пригодным только для военкомата. Когда он попадает в Вооруженные силы, там этот вопрос исчезает. Любой командир имеет право поставить его на любую должность... И потом мне звонят и говорят: а я уже штурмовик, хотя не могу на себя и бронежилет надеть, потому что просто нести его не могу. И эта проблема есть", - говорит Костенко.

Он считает, что если людей будут и дальше так "обманывать", то в ряды ВСУ "другие уже не придут".