Анализируем итоги 657-го дня войны в Украине.

Кибератака на "Киевстар"

Новость дня в Украине - паралич работы мобильного оператора "Киевстар", который имеет самое большое в стране количество абонентов - 26,2 млн (по данным 2021 года).

С утра у пользователей "Киевстара" по всей стране пропали связь и интернет (причем, не только мобильный, но и домашний).

Позже в "Киевстаре" заявили, что все это произошло в результате хакерской атаки - как выразился гендиректор Александр Комаров, сильнейшей за всю историю мобильной связи Украины. IТ-инфраструктура "Киевстара" оказалась разрушена.

К восстановлению привлекли государственных специалистов, но на момент публикации материала "поднять" сеть пока не удалось. Комаров заявил, что неизвестно, сколько на это вообще понадобится времени - хотя ранее министр инфраструктуры Кубраков обещал, что работу "Киевстара" восстановят через несколько часов.

Эксперт по радиотехнологиям Сергей Флеш считает, что связь "Киевстара" может быть восстановлена в лучшем случае через сутки.

Сбой в сети "Киевстара" повлиял не только на частных абонентов. Он частично "положил" работу банков и системы оповещения о воздушных угрозах.

Пострадал крупнейший "Приватбанк", у которого часть отделений, банкоматов и POS-терминалов работают на мобильных картах "Киевстара". Не работает порядка трети платежных терминалов магазинов, 10% терминалов самообслуживания и 5% банкоматов.

Также нарушена работа Ощадбанка - отключились некоторые банкоматы, POS-терминалы и платежные терминалы. Одновременно "Монобанк" заявил о ДДОС-атаке, которую уже отбили.

Что же до системы оповещения о воздушных тревогах, то она перестала работать в Сумах, Умани, Днепре, частично в Черкассах. А также многих населенных пунктах Киевской области - Борисполе, Буче, Ирпене и Вишневом.

СБУ уже открыла уголовное производство. Одна из главных версий - вмешательство российских спецслужб.

В тоже время, в украинских и, в еще большей степени, российских соцсетях и телеграмм-каналах активно ходит и конспирологическая версия о том, что ЧП якобы связано не с хакерской атакой, а с намерениями украинских властей национализировать Киевстар, слухи о чем ходят уже довольно давно.

Напомним, "Киевстаром" владеет компания VEON, а одним из ее бенефициаров СМИ называют российского олигарха Михаила Фридмана, против которого в Украине ввели санкции, а сам он недавно вернулся в Москву.

Ранее за связь с Фридманом уже национализировали "Сенс-банк" (бывший Альфа-банк Украина), а недавно Зеленский ввел санкции СНБО против девяти юрлиц, также связанных с олигархом и его партнерами. В частности, в отношении компаний, аффилированных с производителями минеральных вод «Миргородская» и «Моршинская».

В СМИ неоднократно в последнее время появлялась неофициальная информация, что украинские власти намерены национализировать и "Киевстар".

О том, что тучи над мобильным оператором сгущаются говорило и октябрьское решение Шевченковского районного суда Киева, который арестовал акции Киевстара, как принадлежащие структурам, связанным с Фридманом. Правда, позже, суд изменил свое решение и распространил арест только на часть акций.

Но, вероятно, владельцы "Киевстара" оценили угрозу национализации или наложения санкций как очень серьезную, а потому предприняли экстраординарные меры для спасения своего актива - в Совет директоров компании в ноябре был введён Майк Помпео, занимавший пост госсекретаря США при Трампе.

Однако, слухи о том, что "Киевстар" все же намерены национализировать продолжали циркулировать.

Исходя из этого и возникла конспирологическая версия, что глобальный сбой в "Киевстаре" не является следствием хакерской атаки извне, а имеет внутреннее происхождение. Как бы по принципу "не доставайся же ты никому". Либо в качестве пробно-демонстрационного шага с целью предупредить украинские власти о возможных последствиях национализации.

Отметим, что никаких подтверждений данная версия не имеет.

Ситуация на фронте

Отвечающий за оборону на юго-востоке генерал ВСУ Александр Тарнавский сегодня сообщил о наступлении россиян по всей линии фронта.

Ранее об этом говорил генерал Александр Сырский, командующий на участке от Купянска до Бахмута - а теперь пишет и Тарнавский, который отвечает за участок от Авдеевки до Запорожья.

По его словам, наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях началось два дня назад. Армия РФ атакует при поддержке бронетехники, активно применяет авиацию.

ВСУ отбили десятки атак восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького, в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

По три атаки было в последние дни и на запорожском направлении: южнее Новодаровки, западнее Новопокровки, севернее Приютного.

Заявлено, что на Мелитопольском направлении ВСУ продолжают "активными действиями" наносить РФ потери.

Владимир Зеленский сегодня сообщил о продвижении украинских войск под Горловкой. Там ВСУ поставили флаг Украины на терриконе и взяли в плен нескольких россиян.

Эту информацию подтвердил украинский военный паблик Deep State. По его данным, бойцы 24-й отдельной механизированной бригады заняли террикон шахты им. Гагарина, который "ДНР" контролировала с 2014 года.

Отметим, что о заходе ВСУ на этот террикон российские военкоры сообщали еще в ноябре. С тех пор, по их данным, там шли бои с переходом позиций из рук в руки.

Что касается Авдеевки, которую упоминал Тарнавский - Deep State пишет, что "плотность атак колоссальна" и отразить удалось не все, поэтому "часть позиций утрачена". Российские паблики заявляют, что их войска ведут бои на улице Колосова уже непосредственно в Авдеевке, со стороны Ясиноватской промзоны.

Также Deep State пишет о "критической ситуации" у Богдановки под Бахмутом, а также продвижении РФ у Веселого и Хромово. По мнению паблика, начинается операция по обороне Часов Яра, поскольку ситуация на подступах к этому городу продолжает ухудшаться (напомним, это один из ключевых узлов обороны для Славянско-Краматорской агломерации Донецкой области).

К обстрелам. Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на вторник российская армия атаковала Украину 15 "Шахидами", 9 из них были сбиты. Куда попали шесть не сбитых дронов - не сообщалось. Упоминалось только падение обломков на административное и техническое здания спортивного учреждения в Одесской области.

Еще одна история с обстрелами - пять военнослужащих из Ужгорода вчера погибли в Харьковской области на Купянском направлении. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на военнослужащего 101-й отдельной бригады ТРО Закарпатья Михаила Шатуру.

Сообщается, что ужгородцы погибли в результате ракетного обстрела из ЗРК С-300.

Военные перспективы

США до конца года планируют выделить Украине еще один пакет военной помощи. Он может быть последним в этом году - для предоставления дальнейшей помощи необходимо принятие Конгрессом законопроекта о поддержке Украины.

Этого пока ещё не произошло из-за жестких разногласий республиканцев и демократов. В попытке их сгладить и "пробить" помощь Украине до конца года в США сегодня проводит встречи Владимир Зеленский.

Он уже провел встречу с сенаторами, а ближе к полуночи по Киеву встретится с Байденом (и, не исключено, что даст с ним общий брифинг_.

Двое сенаторов рассказали CNN, что Зеленский "пытался разубедить" их, что коррупция остается серьезной проблемой в Украине и является причиной не предоставлять новые американские средства.

"Я думаю, что понятие коррупции возникло потому, что некоторые (конгрессмены - Ред.) сказали, что мы не можем этого сделать, потому что люди (чиновники в Украине - Ред.) будут покупать яхты на эти деньги. Зеленский переубеждал тем, что он проводит реформы, которые он разработал с МВФ и ЕС", — заявил сенатор-республиканец Том Тиллис.

По его словам, Зеленский был тепло принят и потратил все свое время, пытаясь убедить сенаторов предоставить больше финансирования, и "не давил" на них по вопросу границы с Мексикой, из-за которой помощь Украине и Израилю оказалась заблокирована.

Но пока неизвестно, сумел ли президент склонить конгрессменов на свою сторону.

Потому что другие сенаторы-республиканцы высказываются о встрече менее позитивно.

Так, сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявил, что Зеленский не рассказал на встрече с сенаторами и спикером палаты представителей США ничего нового. "Это все тот же старый хлам. Здесь нет ничего нового", - приводит газета New York Times слова Шмитта.

А спикер Палаты представителей США республиканец Майкл Джонсон накануне встречи с Владимиром Зеленским заявил, что его подход к вопросу о выделении финансирования Украине не изменился. Он сказал журналистам, что любая будущая помощь Украине должна включать в себя безопасность границ США и голосоваться отдельно от помощи Израиля.

Одновременно возникла угроза "зависания" помощи еще от одного крупнейшего донора - Евросоюза, который собирался выделить Украине 50 миллиардов евро. Из-за того, что не все страны согласны за нее голосовать, ЕС уже рассматривает возможность экстренного финансирования Украины в обход общего бюджета.

Но, как сообщает Financial Times, Киев это не устраивает, поскольку внебюджетный инструмент финансирования будет стоить дороже и потребует больше времени. Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что это поставит страну "на грань выживания с нулевой предсказуемостью на весь год".

Поэтому ближайшие несколько дней будут критически важными с точки зрения дальнейшего развития ситуации в Украине и хода войны.

До конца недели Конгресс США должен принять внесённый Байденом законопроект о выделении на нужды Украины более 60 млрд долларов. А если он его не примет из-за разногласий республиканцев и демократов, то это означает, что до нового года никаких решений уже не будет.

Также в ближайшие дни состоится Совет ЕС, на котором главы стран-членов Евросоюза должны будут утвердить два важных для Украины решения:

- начать переговоры о вступлении Украины в ЕС,

- выделить Украине 50 млрд евро финансирования.

По обоим вопросам пока нет 100%-й уверенности, что решения будут приняты.

Начало переговоров о вступлении - это больше символический шаг, который ещё не гарантирует скоре вступление Украины в ЕС: нужно будет выполнить предварительно огромное количество условий. Но он все равно очень важен с точки зрения демонстрации украинскому обществу европейских перспектив. Особенно на фоне нынешнего дефицита "победных" для Украины новостей. Тем более, что власти уже создали у населения ожидания того, что переговоры начнутся.

Срыв решения о выделении финансирования будет иметь куда более прямые практические последствия. И если европейские страны еще могут выделить деньги "обходным" путем, то Белый дом уже объявил, что, при отсутствии одобрения законопроекта Конгрессом, деньги на помощь Украине (включая военную) у него закончатся в ближайшее время. В парламенте Украины заявили, что без американской помощи правительство не сможет в полном объеме платить зарплаты и пенсии, а потому придется печатать гривну, запуская инфляцию и девальвацию.

Уговаривать конгрессменов в Вашингтон отправился лично Зеленский. И если это не принесёт результата, политический удар по президенту может быть сильным.

Если же Украина получит позитивный результат по всем трем пунктам, это наверняка будет презентоваться властями как большая победа и доказательство прочности поддержки партнеров, чтоб перебить хотя бы отчасти поток негативных новостей, связанных с неудачей наступления и текущей ситуацией на фронте.

Тем временем, Bloomberg анализирует, на какие меры может пойти руководство Украины, если новое западное финансирование так и не будет предоставлено в достаточном объеме.

Среди вариантов:

- повышение налоговых поступлений, что является очевидной проблемой в условиях ослабленной экономики;

- сокращение расходов на социалку;

- девальвация гривны;

- печатание денег, что приведет к росту инфляции.

Bloomberg напоминает, что дефицит госбюджета Украины на следующий год составляет более $40 млрд. Подтверждено получение извне меньше трети от этой суммы.