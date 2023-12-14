Экс-футболист "Динамо" Александр Алиев получил статус участника боевых действий.

Об этом стало известно вчера, после чего в соцсетях захейтили бывшего динамовца за то, что он получил этот статус, ни дня не проведя на фронте.

В ответ Алиев записал видео, объяснив, что получил статус УБД за то, что остался в Киеве в первые месяцы, когда многие покинули город.

"Мне очень приятно, что меня сегодня наградили. Хочу вам сказать: идите нах@й. Когда началась полномасштабная война, вы все были на дорогах, ехали на Западную Украину, кто-то в Европу. Ну а я остался здесь, потому что я украинец и здесь, в Украине, стал Алиевым и благодаря киевскому "Динамо" начал защищать свою страну. А вы кукарекаете. Сосите х@й", - высказался Алиев.

Ранее Алиев заявил о своем отношении к экс-капитану сборной Украины Анатолию Тимощуку, который сейчас является ассистентом главного тренера питерского футбольного клуба "Зенит".

"Я бы его с удовольствием зарезал", - сказал Алиев.

До войны он был известен буйным нравом. Например, в 2016 году СМИ писали о том, что он избивал свою жену. Причем так, что той пришлось вызывать полицию.