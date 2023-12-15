Анализируем итоги 660-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

На линии соприкосновения их-за обледенения и гололеда затруднено движение техники, пишут военные паблики с обеих сторон. Также наблюдается плохая видимость, что мешает работе дронов.

О значимых изменениях линии фронта информации на сегодня нет. Российские паблики утверждают, что их войска продолжают продвигаться у Богдановки и Хромово под Бахмутом. И заявляют, что на Авдеевское направление ВСУ перебросили резервы.

Украинские телеграм-каналы пишут о том, что под Авдеевкой наиболее жестокие бои идут за Степное к северу от города. В пабликах есть видео, на которых окраины деревни усеяны мертвыми телами.

Украинские паблики пишут, что на Авдеевском и других направлениях у россиян существенное численное преимущество.

Напомним, вчера Путин заявил, что против Украины воюет 617 тысяч российских военных. А сегодня ГУР озвучило свою оценку войск противника - 473 тысячи.

Владимир Зеленский заявлял на днях, что только в Сухопутных войсках ВСУ служат 600 тысяч человек. Правда, как утверждает нардеп Марьяна Безуглая, непосредственно на передовой воюет лишь 300 тысяч бойцов Сил обороны.

И если эта цифра верна, то исходя даже из оценок ГУР российская армия имеет на фронте численное преимущество.

О том, что данная проблема действительно имеется и беспокоит украинское командование говорит и ужесточение мобилизации. Правда, на последний момент может влиять и потери, понесенные украинскими войсками во время наступления.

Показательны в этом смысле заявления украинских военных в одном из подкастов на YouTube. Они говорят, что 47-я бригада, которая вела наступление в Запорожской области, "понесла большие потери".

"В какой-то момент, довольно быстро, она стала одной из обескровленных бригад", - сказал боец Сергей Гнездилов. По его словам, вся пехота ВСУ "обескровлена по факту".

"Те специалисты, который были полтора года назад - их уже нет. Или они абсолютно демотивированы, или они очень сильно устали от войны, или мертвые", - добавил Гнездилов, записывая подкаст со штурмовиком 47-й бригады Алексеем Назаренко.

Тот согласился с высказанным тезисом. И заявил, что одной из причин стала недооценка соперника "по всем моментам, какие только есть".

Он вспоминает, как выглядело "планирование грандиозных масштабов" накануне контрнаступления в мае: "Батальон туда, батальон сюда, встали в оборону, после того заходит 10-й корпус, начинает делать свою работу, и мы за ним".

"Были бравадные вещи. Но когда по факту начался нормальный жестяк, тогда стали все прозревать", - добавил Назаренко и сообщил, что после первых неудач у его батальона сменили командира. Только после этого "с потерями началось продвижение какое-то активное".

Но и после этого потери были высокими из-за мин и обстрелов со стороны россиян. "Я тогда понял, что это движуха как в Call of Duty: юниты дохнут направо-налево", - добавил штурмовик. Он называет время контрнаступления "тремя месяцами мясокомбината".

К обстрелам. Украина вечером и ночью сбила все 14 беспилотников РФ. Как сообщили Воздушные силы, "Шахиды" сбивали в Херсонской, Николаевской, Полтавской и Хмельницкой областях.

Вчера вечером украинские паблики заявили о прилете по Мариуполю. Публиковались фото и видео сильного пожара.

Находящаяся на подконтрольной Украине территории мариупольская мэрия заявила, что было два прилета - по бетонному заводу и по территории бывшего ТРЦ "Порт-Сити", где, как утверждается, пострадала российская военная техника.

При этом официальные ресурсы ВСУ ничего о прилетах не сообщали (обычно о таких попаданиях докладывает Стратком).

Российские же военные паблики говорят, что прилета не было. При этом взрыв на "Порт-сити" подтверждают и говорят, что взорвался неустановленный снаряд, оставшийся на территории после штурма города. Из-за детонации взорвался грузовик "Камаз", где хранились газовые баллоны.

Военные перспективы

Вчера немецкая газета Bild сообщила, что власти РФ намерены продолжать войну до 2026 года и захватить три областных центра Украины - Харьков, Днепр и Запорожье.

Об этом заявил военный аналитик издания Юлиан Рёпке со ссылкой источники в разведке.

По этой информации, власти РФ рассчитывают на снижение поддержки Украины Западом, а также на "имитацию мирных переговоров". Параллельно в Кремле разрабатывают новый план войны в Украине.

Согласно этому плану, до конца 2024 года планируется установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и дойти до реки Оскол в Харьковской области.

Затем до конца 2026 года - наступать далее на запад до Днепра, захватив города Харьков, Днепр и Запорожье.

При этом на Херсонском фронте планируется удерживать оборону по Днепру, не наступая на правый берег на Херсон или Одессу.

"Все восточные территории левее Днепра должны быть завоёваны в течение 36 месяцев. Тогда река станет новым фронтом", - заявил источник издания. По данным разведки, власти РФ готовы ежегодно терять в Украине до 100 000 солдат.

Разведка какой страны поделилась с журналистом такими планами россиян - он не уточнил.

При этом украинская военная разведка сегодня выпустила комментарий с несколько другими тезисами.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что у Москвы по состоянию на данный момент нет планов по ведению войны в 2025 году.

"Могу вам единственное сказать: планов вести войну в 2025 году у Российской Федерации по состоянию на данный момент нет. Возможно, до конца 2024 года, если ничего не изменится, они будут это корректировать. Но пока таких планов у них нет", - сказал Буданов.

По его словам, Россия проблемы, "в том числе с ресурсами, потому что война очень дорогая". "Возможно, немного грубо прозвучит, но мы воюем за чужой счет, а они – за свой. И свои средства они считают, хотя кажется, что нет. И очень придирчиво", – добавил Буданов.

Отметим, что ранее о планах подтолкнуть Россию к переговорам к началу 2025 года заявляли представители Белого дома на одной из неформальных конференций. Некоторым образом это "бьется" с очередным прогнозом Буданова.

При этом уже звучат экспертные мнения, что Москва на самом деле хочет переговоров, но на своих условиях.

Одним из главных посылов Путина на вчерашней пресс-конференции было озвучить готовность РФ к широким переговорам с Западом, считает аналитик Фонда Карнеги Татьяна Становая.

"Путин ждет, что Запад переосмыслит свою политику и начнет искать возможности для инклюзивного разговора", - пишет Становая в статье на сайте Фонда. Она связывает это с проблемами с выделением Украине новой западной помощи.

"С точки зрения российского руководства, конфронтация с Западом подошла к поворотной точке: украинское контрнаступление провалилось, Россия чувствует себя как никогда уверенно, а Запад все больше колеблется, погружаясь во внутренние разногласия", - считает аналитик.

Она отмечает, что Путин еще с лета стал выступать "куда более оптимистично", реже угрожал ядерным оружием. А теперь пытается представить миру "новую" Россию и "дать Западу понять, что пришло время переосмыслить его политику", потому что у РФ хватает ресурсов воевать дальше.

По оценке Становой, президент РФ пытался показать свое "превосходство над противником: в военном отношении — над Украиной, в моральном, историческом, геополитическом — над Западом".

А также стремился показать, что РФ еще способна захватить новые территории Украины и сменить украинскую власть.

"Путин попытался поставить Запад перед фактом: Россия добьется не только полной военной капитуляции Украины, но и установит там дружественный режим ("денацификация"), а украинский Юго-Восток будет частью России. Путин дает понять, что вопрос лишь в цене, которую Запад заплатит за то, что откладывает решение пересмотреть поддержку Украины. Посыл такой: либо мы договариваемся сейчас, либо Россия будет и дальше перемалывать украинский народ и посланную ему военную технику", - считает аналитик Фонда Карнеги.

По ее мнению, в целом, выступление Путина фиксировало "стабилизацию новой реальности".

"Завершен этап военной неопределенности. Россия превратилась в консолидированное воюющее государство. Ни Украина, ни Запад, с точки зрения Москвы, больше не могут военным путем изменить ситуацию на фронте. Теперь Путин ждет, что Запад переосмыслит свою политику и начнет искать возможности для инклюзивного разговора. Сигнал о том, что Россия к такому разговору готова, был одной из главных задач пресс-конференции. Но очевидно, что таких предложений, сделанных с позиции силы, на Западе от Москвы никто принимать не будет. А значит, дальше ждет новый виток противостояния", - считает аналитик.

Отметим, что вчера представитель Белого дома Джон Кирби уже фактически ответил на призывы Путина, заявив, что нормализация отношений с РФ возможна только после вывода российских войск с территории Украины.

Также отреагировали на посыл, уловленный Становой, в Париже. Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с Путиным.

"Если у президента Путина есть серьезные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права, Франция всегда будет державой, которая окажет поддержку и не пожалеет своих усилий для достижения результата. Мой телефонный номер не изменился", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

То есть, судя по тональности этого заявления, Париж готов выслушать предложения Путина, но для этого он должен сам "позвонить" Макрону. Однако непохоже, чтобы в РФ на этом этапе войны стали бы "обрывать телефон" европейцам, чтобы договориться с ними об условиях мира (о чем и пишет эксперт Становая).

К тому же, как мы уже писали, ни Украина, ни Запад на данный момент никаких компромиссов РФ не предлагает, ставя главным условием возвращение границ 1991 года, на что Путин по доброй воли и при нынешней ситуации на фронте, понятное дело, не пойдет. Поэтому вопрос "готов или нет Путин на переговоры", о котором в последнее время много рассуждают в западных СМИ, на данный момент лишен смысла - такие переговоры Москве никто не предлагает.

Другой вопрос, что стратегия Путина действительно может быть схожа с той, которую описала аналитик Карнеги - наращивать военные усилия и ужесточать риторику, чтоб показать Украине и Западу бесперспективность для них дальнейшей войны ("будет только хуже") и побудить их к переговорам на условиях Кремля - признание де-факто территориальный завоеваний России, закрепление нейтрального статуса Украины и прочее.

Венгрия заблокировала 50 миллиардов

Вчера Украину на саммите Евросовета ждали две новости: хорошая и плохая.

Первая заключалась в том, что главы ЕС официально пригласили Украину к переговорам о вступлении в блок.

Вторая - что Венгрия наложила вето на выделение Украине 50 миллиардов евро помощи на четыре года.

И это куда серьезнее для Киева, потому что решение о начале переговоров является пока лишь символической формальностью - они могут продолжаться годами. Да и до конца войны о вступлении Украины в ЕС точно не будет идти речь. А вот деньги от Евросоюза нужны, что называется, "уже вчера".

Орбан, который не стал мешать евроинтеграционным переговорам, заявил, что у Венгрии будет "еще 75 возможностей" заблокировать членство Украины в ЕС.

"Решающий аргумент был в том, что Венгрия при этом ничего не теряет с учетом того, что окончательное слово о членстве Украины должны сказать 27 парламентов, в том числе и венгерский. Так что если мы не хотим, чтобы Украина стала членом ЕС, то венгерский парламент проголосует против", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

По его словам, "пока дело дойдет до парламентов, это долгий-предолгий процесс".

"Будет примерно 75 случаев, когда венгерское правительство сможет остановить этот процесс", - сказал политик.

Что же до одобрения помощи - премьер Венгрии прямо дал понять, что за это потребует от ЕС все 30 миллиардов евро, которые блок ранее заморозил для Будапешта, передает Bloomberg. "Это прекрасная возможность для Венгрии дать понять, что она должна получить все, что причитается", - заявил Орбан.

Напомним, что накануне ЕС разморозил для Венгрии 10 млрд из этой суммы. В ответ Будапешт не стал блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, но ветировал выделение денег.

Теперь лидеры ЕС еще раз попробуют выделить Украине 50 млрд евро на внеочередном саммите в январе, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Он заверяет, что Украина в итоге получит деньги. "У нас есть разные инструменты, чтобы обеспечить, что мы выполним свое политическое обещание", – сказал глава Евросовета.

О том же заявил президент Франции Макрон. В украинском МИД также уверены, что в январе удастся "дожать" Венгрию для утверждения 50 млрд евро помощи. "Принципиально решение есть. Венгрию дожмут в начале января", – отметил спикер ведомства Олег Николенко.

Тем временем, с Запада раздаются достаточно пессимистические комментарии о старте европейско-украинских переговоров.

Решение об их начале – лишь политическое и не имеет юридической силы, заявил Макрон. По его словам, Евросоюз ещё очень далек от реального расширения, включающего Украину.

Washington Post пишет о том, что неспособность ЕС выделить Украине 50 миллиардов евро "подчеркнуло раскол внутри союза 27 стран и возобновило вопросы о том, действительно ли союзники будут поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".

Издание тоже напоминает, что одобренные ЕС переговоры могут длиться много лет.

"Несколько стран, в том числе Сербия, Черногория, Северная Македония, Албания и Босния, уже много лет ведут переговоры о членстве. Турция подала заявку на вступление в 1987 году и теоретически остается кандидатом, хотя фактически отказалась от своего предложения", - пишет WP.

Тот факт, что Украина все еще находится в состоянии войны, "усложняет ситуацию". Кроме того существуют "большие разногласия" по поводу того, что это будет означать для ЕС.

"Если бы Украина присоединилась сегодня, она стала бы пятой по численности населения страной в ЕС. и с большим отрывом - самой бедной страной, что меняет баланс сил в блоке и разрушает его внутренний рынок. Многие считают, что ключевые институты необходимо будет переосмыслить, прежде чем Украина сможет присоединиться", - говорится в статье.

Британская The Times сомневается, что Украина вступит в ЕС раньше 2030 года. Издание считает, что препятствием для быстрого вступления станут война и бедность. По мнению редакции, необходимо сперва принять в ЕС Сербию, Албанию и Боснию, которые стоят в очереди на вступление раньше.

Нет определенности пока и с американскими ассигнованиями - а они куда более серьезны и составляют 61 миллиард на 2024 год.

На данный момент основная интрига - удастся ли демократам и республиканцам договориться по этому вопросу до конца года.

Байден во время пресс-конференции с Зеленским дал понять, что готов пойти на уступки республиканцам по мексиканской границе (это требование оппозиции для одобрения помощи Украине). Но для этого нужно проработать совместный законопроект, чему мешает каникулы, на которые должны уйти Сенат и Палата представителей уже с завтрашнего дня.

Сенат, где большинство у демократов, уже решил, что продлевает свою работу, наметив еще одно заседание на 18 декабря. А вот Палата представителей, без которой утверждение помощи невозможно, пока такие намерения не поддержала.

Белый дом уже призвал конгрессменов не разъезжаться и продлить работу до 21 декабря. Однако ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже заявлял, что намерен отправить нижнюю палату на каникулы уже с завтрашнего дня. И поменял ли он свое мнение - пока неизвестно.

Если подопечные Джонсона не пойдут на компромисс, то, в лучшем для Киева случае, законопроект о помощи будет согласован в Сенате до конца года. А принятие его тогда перенесется на следующий год.

Конечный успех будет зависит от того, на какие уступки по иммиграции по итогу пойдет Байден. То, что Белый дом предлагал ранее, республиканцев, за которыми последнее слово в Палате представителей, не удовлетворяло.

Взрыв на Закарпатье

Сегодня новость дня в Украине - взрыв на заседании сельсовета в Закарпатской области.

Депутат от "Слуги народа" Сергей Батрин принес в зал, где собрался сельсовет Керецковской общины, три гранаты, и бросил их прямо во время дебатов. 26 человек получили ранения - по численности это весь депутатский состав.

Депутаты в тот момент утверждали бюджет на 2024 год.

В Сети пишут, что за несколько минут до взрыва Батрин ссорился с коллегами - заявляя, что нельзя во время войны выделять сельскому голове прибавку в 50% и ежемесячную премию в 100% от оклада.

Именно этот вопрос вызвал возмущение Батрина, поскольку в предварительном голосовании он отказался признавать работу председателя сельсовета удовлетворительной. Однако его претензии и аргументы на коллег не возымели действия - тогда он вышел и вернулся спустя пару минут уже с гранатами.

При этом вместе с Батриным вышел еще один депутат, который в зал не вернулся. На видео видно, как Батрин позвал его и сказал "Идем со мной". Тот депутат в зал так и не вернулся.

Видимо, "бомбист" не хотел, чтобы тот пострадал.

СБУ расследует эту историю как теракт. А полиция открыла дело по незаконному обращению с оружием и боеприпасами.

О самом депутате известно немного. По данным экс-советника ОП Арестовича, "требующим уточнения", он служил в 128-й бригаде ВСУ.

"Получил инвалидность, пробивал социальную помощь, в том числе и себе. Его не захотели слушать, он нашел способ привлечь к себе внимание", - пишет Арестович.

Также за несколько дней до подрыва Батрин опубликовал видео, в котором обрушился с критикой на старосту общины.

В нем он возмущался, что в бюджете на 2024 год заложены 100 тысяч для директора коммунального предприятия, но при этом в его селе Кушнице вот уже несколько лет проблемы с водой.



"Написали, что в Кушнице снова нет воды, пятый-шестой день. Я говорю обращаться к старосте, люди говорят, к кому обращаться, если он за три года ничего не делает. Эта проблема возникла несколько лет назад. Но староста наш - отрабатывает должность, поднимает руки, принимает решение. Будет уместно сейчас записать видео только потому что позавчера обсуждали бюджет 2024 года, на бюджетной комиссии, на которой мы кое о чем договорились, но сейчас ничего не выложено руководителем общины по поводу этого бюджета. 15 декабря собирают сессию, но это все они делают для системы 14+1, не для людей. А главное, что в этом бюджете снова заложено 100 тысяч на нашего директора коммунального предприятия. Но Кушница уже четвертый год не борется с водой, люди просто делают своими силами. Не понимаю люди, если вас это так устраивает, ради Бога, но воды у вас нет. Должны быть какие-то объяснения, нельзя это просто так отпускать. Нужно за себя бороться, интересоваться и тогда все будет хорошо. Скоро вы будете действительно удивлены всеми ответами, почему, кто, как крышует "бессмертного" нашего", - заявил Батрин.

По другой информации, вопрос был не в бюджетных деньгах, а в том, что Батрин хотел получить для себя должность секретаря сельсовета и сильно разозлился после того, как выбрали другого кандидата.

Интересно, что в комментариях под трансляцией сессии в Закарпатье, на которой депутат подорвал гранаты, люди пишут, что такое нужно было сделать в Верховной Раде. Это один из наиболее популярных комментариев.

В целом данная история заостряет проблему, которая только грозит развернуться в Украине. Это - возвращение с фронта людей, которые могут достаточно жестко реагировать на то, что, по их мнению, является "несправедливым".

В том числе, как показал сегодняшний инцидент - методами, которые выходят далеко за рамки закона.