Зима приносит с собой не только холод и снег, но и уникальное астрономическое явление – День зимнего солнцестояния.

Этот день, который в 2023 году приходится на 22 декабря, является моментом, когда Солнце достигает своей самой южной точки относительно небесного экватора. Это событие не только определяет начало зимы, но и обладает особой символикой и традициями.

Когда и что означает День зимнего солнцестояния

22 декабря – это день, когда свет и тьма сбалансированы, и солнце оказывается на самом южном своем точке.

Это момент, когда длина дня на северном полушарии достигает своего минимума, а ночи становятся самыми длинными в году.

Так, в Киеве:

восход Солнца в 07:56,

астрономический полдень: 11:56,

заход Солнца: 15:56.

Итого: длина дня: 08:00, длина ночи: 16:00.

Символически, что День зимнего солнцестояния олицетворяет переход от темного времени к светлому, от завершения к началу.

Обычаи и традиции в День зимнего солнцестояния

1. Световые обряды важны в этот день. Многие культуры по всему миру зажигают костры, свечи и факелы, символизируя возвращение света в темное время года. Это также может быть аллюзией к борьбе света с тьмой и победе последнего.

2. Многие люди выбирают особые блюда и напитки в честь Дня зимнего солнцестояния. Традиционные праздничные угощения наполняют дома ароматами и создают уют в холодные зимние вечера.

3. Это также время для рефлексии и переосмысления. Люди проводят медитации, ритуалы чистки и постановки новых целей на предстоящий период. Зимнее солнцестояние становится моментом внутреннего перерождения.

Народные приметы 22 декабря

Народные приметы связанные с погодой в день Зимнего Солнцестояния могут варьироваться в различных культурах и регионах. Вот несколько интересных народных примет, связанных с этим особым днем:

Ясное небо – светлое лето. Если небо ясное и безоблачное, то считается, что лето впереди будет солнечным и теплым.

Мороз на зимнее солнцестояние – заморозки летом. Если на улице очень холодно, то могут быть заморозки в летний период.

Снег в этот день – плодородие весной. Если выпадет снег, то это считается предвестием богатого урожая и плодородного весеннего сезона.

Ветер – наступление изменений. Если дует сильный ветер, то это может предсказывать наступление перемен в ближайшем будущем.

Туман – влажное лето. Если в этот день местами наблюдается туман, то принято считать, что лето будет влажным.

Спокойный ветер – благоприятный год. Если ветра почти нет, это трактуется как знак благоприятного года без серьезных непогод.

Что можно и нельзя делать в День зимнего солнцестояния

1. Считается благоприятным проводить время на свежем воздухе, особенно в течение дня, чтобы насладиться светом и теплом солнца.

2. Традиция подарков и добрых дел также актуальна в этот день. Многие люди обмениваются символическими подарками, даря радость и тепло своим близким.

3. В этот период стоит избегать суеты и стрессовых ситуаций. Это время внутренней гармонии, и важно сохранить покой и спокойствие.