На Закарпатье депутат взорвал гранаты во время сессии Керецковского сельсовета (Мукачевский район).

Пострадали 26 человек. Сперва сообщалось, что подрывник погиб. Но затем было уточнение МВД, что его пытаются реанимировать.

Публикуем полное видео подрыва.

Перед взрывом депутат перебил спорящих участников заседания и несколько раз спросил: "А можно я?". Затем вытащил чеку и кинул три гранаты.

Люди спокойно за этим наблюдали. Видимо, не верили, что они настоящие. Затем раздались взрывы.

Мотивы такого поступка выясняет полиция.

Предположительно, подрыв совершил депутат Сергей Батрин.

О нем сообщается на сайте Керецковской общины Закарпатской области. Батрин значится там членом комиссии по законности и правопорядку.

Указано, что он живет в селе Кушница и родился в 1969 году.

Отметим, что в состав Керецковского сельсовета входят 26 депутатов. Именно столько людей пострадало от взрыва.