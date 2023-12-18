Анализируем ситуацию на 663-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне продвинулись к северу от Степного на авдеевском направлении. В самом селе они были остановлены, сообщает паблик Deep State. При этом противник занял позиции ВСУ на улицах частного сектора Авдеевки у промзоны.

"Враг улучшил свое тактическое положение севернее Опытного, а также севернее и западнее Водяного. Похожая ситуация в Первомайском и Невельском, несколько позиций потеряно. Трудная ситуация в Марьинке, враг выбил наши силы из южной части города и практически из северной", - добавляет телеграм-канал.

Бои под Авдеевкой разворачиваются по тому же сценарию, что и в Лисичанске, Соледаре и Бахмута, которые были потеряны украинскими войсками, заявил главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов.

По его словам, во всех случаях события развивались одинаково - россияне проламывали оборону по флангам, что делало невозможной оборону городов.

Причина, почему это происходило, по мнению Бутусова - отсутствие у ВСУ укреплений подобных тем, что возвели россияне на юге Украины, а также отсутствие второй линии обороны и достаточных резервов.

Под Купянском россияне продвигаются по лесу в районе Лимана Первого, но не могут пройти вперед в Синьковке, пишет Deep State.

Под Бахмутом армия РФ наступает по трассе на Часов Яр, сейчас бои продолжаются у восточных и северных окраин Богдановки. К югу от Бахмута "трудная ситуация" у ключевой высоты возле села Клещеевка. По данным украинского паблика, бои там продолжаются, российские же телеграм-каналы утверждают, что высота захвачена, что позволило российской армии взять под огневой контроль Клещеевку и все дороги в окрестностях.

Украинские генералы в западных СМИ дают тревожные оценки ситуации на фронте.

Командующий на юго-восточном участке генерал Тарнавский в комментарии Reuters заявил, что ВСУ свернули некоторые операции из-за нехватки западной помощи, в частности, артиллерийских снарядов.

Он сказал, что по всей линии фронта наблюдается нехватка боеприпасов, особенно "постсоветского" калибра - 122 и 152 мм. Генерал назвал это "очень большой проблемой".

"Те объемы, которые мы имеем сегодня, нам сегодня недостаточны, учитывая наши потребности. Итак, мы перераспределяем их. Мы перепланируем задачи, которые перед собой поставили, и уменьшаем их", — сказал Тарнавский.

Он добавил, что ВСУ перешли в оборону на некоторых участках, но местами еще продолжают наступать. Но по словам Тарнавского, армия РФ также испытывает проблемы с боеприпасами.

Также, по его словам, ВСУ испытывают "трудности с личным составом", но готовят резервы для "масштабных действий" в будущем.

"Сегодня у нас есть определенные трудности с личным составом, который находится на передовой. Да, они сегодня не такие свежие, не такие отдохнувшие", — сказал генерал.

По поводу проблемы с личным составом и мобилизацией продолжают писать и западные СМИ.

Очередная статья на эту тему появилась в журнале The Economist.

"После элементарной подготовки в Западной Европе никто из новобранцев не ожидал, что их отправят в штурмовое подразделение на самый жаркий участок украинской линии фронта. Некоторые записались добровольно, надеясь получить места в подразделениях, соответствующих их профилю: операторов дронов или артиллеристов. Других забрали из деревень без всякого предупреждения. У одного пожилого новобранца даже не было возможности подобрать вставные зубы. Менее чем через неделю в окопах Донбасса на востоке Украины взвод из 20 человек сократился на шесть человек. Трое погибли в бою, трое тяжело ранены", – рассказывает издание пример нынешней мобилизации и ее последствий.

The Economist отмечает, что ТЦК пытаются заполнить места в армии желающими, в частности прибегая к рейдам в спортзалах и ТРЦ. Но мало кто из тех, кто так попал в армию, получается хорошим солдатом.

"Мы видим людей в возрасте от 45 до 47 лет. Они уже запыхались, когда дошли до линии фронта", – жалуется один из высокопоставленных офицеров.

Рейд в Белгородскую область

В воскресенье Украина, судя по всему, попыталась провести новый приграничный рейд в Белгородской области.

О бое с "украинской ДРГ" заявил вчера утром российский губернатор Гладков. По его словам, столкновения идут возле деревни Теребрено.

Позже ГУР Минобороны заявило, что у Теребрено атаку совершили "противники российского режима на Белгородщине" (воюющий на стороне Украины легион "Свобода России" уже заявил, что это он организовал рейд), в результате чего был уничтожен опорный пункт российских войск.

Российские паблики дали сегодня свою версию того, что произошло. Заявляется, что украинская группа из восьми человек попыталась прорваться в РФ со стороны села Грабовское. На кордоне начался бой с российскими пограничниками.

В результате боя ВСУ, по утверждению россиян, потеряли троих и отступили. Затем Теребрено, рядом с которым происходила перестрелка, подверглось удару (губернатор Гладков сегодня с утра заявил о 56 минометных прилетах по деревне).

Что происходит с помощью Запада

Новости из-за океана оставляют все меньше шансов увидеть сделку демократов и республиканцев по Украине до конца года.

Wall Street Journal пишет, что переговоры по этому поводу в Сенате снова провалились.

Вчера в Сенате собиралась переговорная группа, которая обсудила ужесточение миграционной политики, но компромисса достичь не удалось. Напомним, что именно этот вопрос республиканцы требуют у Байдена решить - в обмен на голосование за пакет помощи Украине.

"Это еще больше снизило шансы на любое голосование до Рождества. Отсутствие прорыва к добровольно установленному крайнему сроку выходных подчеркнуло трудности, с которыми столкнулись переговоры в Сенате, даже после того, как администрация Байдена дала понять, что готова пойти на значительные уступки в иммиграционной политике", - говорится в статье.

При этом многие республиканцы, не участвовавшие в обсуждениях, "в последние дни выразили скептицизм по поводу любой сделки".

Впрочем, из стана демократов сигналы идут чуть более позитивные. Как сообщает The Hill, сенатор Джо Манчин заявил, что прогресс по переговорам есть, и что соглашение может быть заключено уже на этой неделе.

Однако республиканцы это опровергают и обвиняют демократов в попытке протолкнуть сделку "за закрытыми дверями".

"Вчера я разговаривал с парой ключевых участников переговоров, и они чувствуют, что добились определенного прогресса, но я знаю, что (лидер большинства в Сенате Чак) Шумер (демократ) думает, что какая-то сделка будет заключена за закрытыми дверями, а затем ее протолкнут через Сенат, а затем через Палату представителей. Этого не произойдет", - заявил сенатор-республиканец Джон Корнин.

Его однопартиец Линдси Грэм еще вчера предположил, что соглашение будет заключено не раньше следующего года, обвинив администрацию Байдена в выборе "плохой политики".

The Hill полагает, что даже если Сенат и Белый дом придут к соглашению по границе, эта сделка столкнется с сопротивлением в Палате представителей, где республиканцы захотят ужесточить документ.

Конгрессмен-республиканец Тони Гонсалес тоже заявил, что соглашение между Сенатом и Белым домом будет "сильно отличаться" от того, чего хочет Палата представителей.

Также идут обсуждения по разблокировке помощи от Евросоюза. Ее ранее ветировала Венгрия. И теперь, как пишет Financial Times, еврочиновники обсуждают два основных варианта действий: как-то "уболтать" Орбана (в том числе рассматривается угроза лишения его права голоса, но это, как признают чиновники, это слишком радикальная мера) либо же принимать решение о финансировании за рамками ЕС, путем прямых соглашений входящих туда стран. Но это, как признает газета, будет механизм, который обеспечит меньше денег в более длительные сроки.

Тем временем, из МВФ уже предупреждают, что Украина продержится без западного финансирования только "пару месяцев". Поэтому глава фонда Кристалина Георгиева призвала Запад "быстро" предоставить десятки миллиардов долларов.

При этом и Украина, и западные чиновники выражают уверенность, что за этот срок "дожмут" несогласных и деньги для Киева найдут. Правда, из Украины синхронно начали раздаваться призывы затянуть пояса.

Министр финансов Марченко сегодня заявил, что украинцам нужно в несколько раз снизить потребление - чтобы страна могла перейти на "военные рельсы".

"Скажу как министр финансов, что военные рельсы – это не только о военной индустрии, это и о понимании общества, что у нас война. К сожалению, пока мы живем в достаточно специфической реальности, когда у нас все хорошо, есть стабильность макроэкономическая, курсовая. Но эта реальность потребует коррекции, если мы хотим перейти на военные рельсы. Это ограничение общественного потребления. Нам нужно снизить его в несколько раз, потому что мы потребляем в основном импортные товары и услуги, это определяет наш экономический потенциал", - сказал Марченко.

По его словам, если не перестать покупать "дорогие телефоны и автомобили, экономика сделает болезненные выводы очень быстро".

Отметим, что ранее "покупка телефонов" не слишком тревожила власти Украины. А риторика о затягивании поясов четко совпала с первой серьезной пробуксовкой поступления западных денег в страну.

То есть, не исключено, что украинцев морально готовят к самым разным сценариям - на случай того, если проблемы с финансовой помощью будут продолжаться.

В западных СМИ тем временем продолжают предсказывать, что Трамп, если он снова изберется президентом США, вообще закроет денежный кран для Киева

Reuters пишет, что в случае победы (а сейчас он стабильно опережает Байдена по всем опросам) республиканец назначит преданных ему людей на ключевые должности в международной сфере, чтобы изменить внешнюю политику США. Трамп не хочет, чтобы его ограничивали чиновники, как часто было при первом сроке.

По оценке источников, Трамп будет сокращать оборонную помощь Европе, введет торговые тарифы для стран НАТО, если они не будут делать взносы от 2% своего ВВП, продолжит сокращать экономические связи с Китаем и прекратит помощь Украине.

Напомним, инаугурация нового президента США, кем бы он ни был, состоится в январе 2025 года.

Перевернуть представление о победе

На фоне постоянных сигналов о тяжелой для Украины ситуации на фронте и о проблемах с западной помощью некоторые даже "самые ярые" сторонники Украины на Западе сейчас говорят о необходимости Киева "смириться с замороженным конфликтом и объявить о победе", пишет Financail Times.

"Мы должны перевернуть представление и сказать, что Путин потерпел неудачу", - заявил один из бывших американских чиновников.

Издание пишет, что РФ добилась "гораздо худших результатов", чем ожидали многие аналитики в начале вторжения, а Украина сохранила выход к Черному морю, отбила войска РФ от Киева и получила зеленый свет на начало переговоров о вступлении в ЕС, что должно привести к увеличению финансовой и технической помощи.

Отметим, что до сих пор официальной целью Украины остается война до выхода на границы 1991 года. А "заморозка" войны с перемирием по линии фронта на Банковой регулярно называется "сценарием Путина" и категорически отвергается.

Но если ситуация на фронте и в отношениях с помощью Запада не улучшится, то, нельзя исключать, что украинские власти могут изменить свою позицию и прислушаться к приведенному выше совету обозначить заморозку и перемирие не как поражение Украины, а как ее победу - сохранена государственность, армия, выход к морю, появилась перспектива вступления в ЕС. В то время как продолжение войны может привести к куда более худшим итогам для страны.

О том, почему Украина и западные союзники могут согласиться на вариант перемирия/заморозки по линии фронта ("финско-корейский" сценарий) и как это связано с вам заявлений и публикаций об угрозе поражения Украины, мы подробно писали в отдельном материале.

Прослушка Залужного

Вчера СМИ написали, что в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного нашли прослушку. Сообщалось, что "жучок" нашли в помещении, куда генерал собирался перейти работать. Но не только там - прослушка также была выявлена в кабинете личного помощника главкома Константина Бушуева.

СБУ открыла по этому факту уголовное производство и заявила, что обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии.

Генштаб подтвердил, что в кабинете, предназначенного для работы главкома, а также в кабинетах работников его аппарата нашли прослушивающие устройства. Их обнаружили сами военные при плановой проверке помещений, после чего вызвали СБУ.

"Скажу вам так: это то помещение, которое я должен был использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли (прослушку - Ред.). У меня есть несколько мест, где я работаю. И вот в одном из них это произошло. Я там давно уже не был. Но мы проверили и нашли", - заявил позже и сам главком.

Он добавил, что расценивает это "как войну". Детальнее Залужный говорить не стал, поэтому осталась некоторая недосказанность, о какой войне речь: с Россией или внутренними оппонентами главкома, который, судя по многочисленным публикациям в западных и украинских СМИ, с осени находится в конфликте с Офисом президента.

На Банковой ситуацию прокомментировал советник Ермака Сергей Лещенко. Судя из его слов, речь идет о некой случайности.

"Речь идет об устаревшем устройстве, которое использовалось украинскими службами еще во времена Януковича. Техническое средство не имело оборудования для передачи сигнала или накопления информации. Оно обнаружено в помещении, расположенном в одном из публичных зданий, где намеревался разместиться Главком вместе со своими коллегами и подчиненными. Это помещение долгое время было государственной собственностью, но затем попало в руки к частному инвестору, оперировавшему им по собственному усмотрению", - пишет Лещенко.

Отметим, что мнение Сергея Лещенко во многом продолжает линию СБУ, которая заявила, что прослушка была "нерабочей".

Но звучат и несколько иные версии. Близкая к Банковой бывшая замминистра обороны Анна Маляр дала понять, что Залужного могли "слушать" украинские спецслужбы и что это правильно. "Работники специальных служб обязаны следить за тем, чтобы должностное лицо не причиняло вреда государственной безопасности", - заявила она.

По словам Маляр, "работа на высоких должностях – это априори работа под постоянным наблюдением, потому что это вопрос государственной безопасности".

Сегодня же Валерий Залужный впервые за долгое время дал комментарии на разные темы украинским журналистам. В основном, на вопросы он отвечал обтекаемо, делая акцент на том, что не может раскрывать планы командования, потому что "это война, а не шоу". Однако по одной теме он высказался более чем определенно - по поводу мобилизации.

Главком раскритиковал массовые увольнения военкомов, которые провел летом этого года Зеленский после коррупционных скандалов.

На вопрос о том, как повлияло снятие глав областных ТЦК на эффективность мобилизации, главком ответил, что "это были профессионалы, они знали, как это делать, а теперь их нет".

По его словам, которые приводят СМИ, теперь процесс мобилизации нужно не усиливать, а "просто вернуть в те рамки, в которых он работал раньше".

Залужный заявил, что сейчас это "проблема ребят, воюющих на переднем крае, которых должен кто-то заменять".

И хоть главком ВСУ и не упомянул в этом контексте лично Зеленского, но и без того все помнят, что именно президент инициировал увольнение военкомов, построив на этом целую пиар-кампанию. И это, по сути, первое подтверждение со стороны Залужного противоречий с президентом.

Если же к этому в ближайшее время добавятся и другие моменты (например, получит развитие в СМИ версия о том, что прослушку у Залужного организовали по приказу Банковой), то конфликт может резко обостриться.

Впрочем, власти наверняка попытаются этого не допустить и потушить его в зародыше.

Новый пакет санкций ЕС

Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. В него вошли такие меры:

- ужесточение контроля за "ценовым потолком" на нефть: усиление механизма обмена информацией и необходимость уведомлять Брюссель о продаже танкеров любой третьей стране;

- поэтапный запрет на импорт алмазов из РФ, в том числе обработанных в третьих странах, и ювелирных изделий с алмазами - с 1 января по 1 сентября 2024 года.

- запрет импорта других товаров, таких как чугун, медная проволока, алюминиевая проволока, фольга;

- поэтапный запрет импорта сжиженного пропана;

- ограничения на реэкспорт в РФ особо чувствительных товаров и технологий;

- расширение перечня запрещенных к продаже товаров;

- новые санкции против физических и 29 юридических лиц, в том числе из третьих стран;

- некоторые товары разрешены к импорту, такие как предметы личной гигиены и одежда;

- расширение запрета на транзит на все военные товары;

- запрет на использование программного обеспечения;

- необходимость уведомления о переводе средств за пределы ЕС из РФ;

- Швейцария присоединилась к запрету на импорт железа и стали из РФ.



Также в пакете есть послабления по ввозу машин из РФ. Разрешен въезд в ЕС автомобилей, имеющих дипломатический регистрационный знак.

Кроме того, страны Евросоюза могут разрешить ввоз автомобилей из РФ гражданами ЕС, если они не предназначены для продажи и используются исключительно в личных целях.

Напомним, что сейчас ограничения по ввозу авто введены всеми странами ЕС, граничащими с Россией.