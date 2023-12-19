Анализируем итоги 664-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский заявил сегодня о "сложной ситуации" на восточном фронте. По его словам, армия РФ атакует на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, имея преимущество в вооружении и в количестве личного состава.

Под Бахмутом целью РФ - начать наступление на Часов Яр, чтобы в конечном счете выйти на границы Донецкой области.

В Харьковской области россияне продолжают штурм в районе Синьковки с целью создания плацдарма для дальнейшего наступления на Купянск.

"На всех трех направлениях наши войска держат оборону и уничтожают врага. Противник несет большие потери, восполняемые резервами штурмовых батальонов сформированных из бывших заключенных", - сообщает Сырский.

Бывшая замминистра обороны Анна Маляр уверена, что россияне считают Бахмутское направление стратегическим для выхода на границы Донецкой области.

"Это хорошо видно, если анализировать, сколько сил они туда подтягивают и кого именно. Так, именно на Бахмутском направлении сейчас враг использует наиболее боеспособные подразделения десантников и морские пехоты, а также сформированные из бывших узников подразделения "Шторм Z" и "Шторм V", - написала она.

По мнению Маляр, "нам нужно увеличивать количество оружия, техники и людей на Восточном фронте. И успеть до того, как это начнет делать враг".

Как сообщил пресс-офицер 26 артбригады ВСУ Олег Калашников, РФ собрала на Бахмутском направлении 19 дивизий, 21 полк и ряд других подразделений общей численностью под 80 тысяч военных.

По данным военного телеграм-канала Deep State, российские войска под Бахмутом продвигается возле Хромово, восточнее Ивановского и севернее Клещеевки.

Паблик анализирует одно из фронтовых видео, сделанное в окрестностях Ивановского, где противник захватил часть района дач. Там видно, как колонны россиян атакуют в полный рост - судя по всему, располагая достаточным личным составом для таких атак и средствами для подавления ответного огня.

Сегодня Украина атаковала дронами территорию РФ. Их сбивали в Брянской и Калужской областях, а также в Московской (район Одинцово). На время атаки во всех московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский остановили работу.

О попаданиях куда-либо информации нет. При этом в украинских телеграм-каналах пишут со ссылкой на источники, что атака - дел рук ГУР и по урону "не все так однозначно".

С утра были сильные обстрелы Донецка. Сперва обстреляли территорию в районе парка Щербакова в центре города, затем был удар по Киевскому району в пределах Шахтерской площади. Там пострадала многоэтажка (выгорел целый подъезд) и несколько автомобилей. Пострадали четыре человека.

Назначенные Россией "власти" заявляют об ударе РСЗО "Град".

Военные перспективы

Война в Украине будет долгой, считает командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко.

Он считает, что многие украинцы ждут, что война "вот-вот закончится сама по себе" и "каменеют от одной мысли, что мир в Украине может наступить чуть ли не через десятилетие".

"Эта война надолго. Она может занять годы", - заявил "Редис".

Другой украинский военный считает, что на данный момент Украина войну проигрывает.

"Если говорить про войну на всех фронтах, то проигрываем. Где выигрываем? Не знаю, не могу сказать. Мы выживаем. Это разные вещи - делать, чтобы победить и чтобы не погибнуть. Сейчас очень тяжелое время для нас", - заявил командир батальона 54-й ОМбр Кирилл Верес.

По его мнению, этому способствовали, в том числе, перегретые ожидания от летнего контрнаступления. "Мы думали, что летом будем в Крыму, и очень много кто перестал жить войной, некоторые парни перестали хотеть идти в ВСУ", - говорит военный.

При этом он выступил против принудительной мобилизации. "Мы видим, что происходит на улицах с ТЦК. Я не за такие жесткие методы. Воин, которого силой притащили, мне не нужен. Это не воин", - сказал Верес.

Но проблема пополнений, судя по всему, более мягкими методами уже не решается (по крайней мере, в сжатые сроки), поэтому в Украине стали предлагать перенимать российский опыт по вербовке заключенных.

Об этом, в частности, заявил заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин. Он сказал, что "нормально относится" к этой идее.

"Но нужно понимать, что это сложный человеческий ресурс, с которым есть свои особенности, которые нужно учитывать. Это сложная в плане управления и дисциплины история, но это ресурс. Вместо того, чтобы тратить на них деньги в тюрьмах на фоне проблем с экономикой они могли бы хоть какую-то пользу принести на фронте. При правильном подборе офицеров для управления это могла бы быть эффективная история", – заявил Жорин.

Как уже писала "Страна", в украинских условиях повторить российский опыт будет трудно. В первую очередь, из-за небольшого числа заключённых - максимум можно расчитывать на 15-20 тысяч человек, что особой роли на фронте не сыграет.

Вторая идея, которую продвигают в Украине для покрытия потерь - мобилизация женщин. Мы уже рассказывали, что это намереваются внести в разрабатываемый сейчас законопроект по усилению набора в армию.

Тему активно двигает нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, а вчера к ней присоединилась депутат Инна Совсун из "Голоса". Она предупредила, что по этому поводу "будут непопулярные решения".

"Я не отрицаю, что до мобилизации женщин мы можем дойти. Если это нужно для обороны, значит это нужно для обороны. Если есть обоснование, инструмент и механизмы - надо говорить. Основные вопросы - на каких должностях будут женщины, есть ли для них форма и обеспечение, будут ли мобилизовывать тех, у кого дети, или закроют для них выезд за границу. Ещё важный вопрос: а ТЦК смогут потянуть?" - отметила она.

"Должно быть заявление - друзья, мы либо проигрываем войну, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин", – добавила Совсун.

Сложность и явную "непопулярность" данного решения иллюстрирует опрос, который на своих страницах в соцсетях запустила вчера Марьяна Безуглая. На вопрос к женщинам о том, согласны ли они мобилизоваться, если ради этого откроют границы для мужчин и демобилизуют нынешних военных, 70-80% опрошенных ответили отрицательно. Более того, большинство отрицательных ответов было и на вопрос пойдут ли женщины служить, если им будет угрожать потеря украинского гражданства за уклонение от мобилизации.

К слову, Безуглая провела опрос и среди мужчин - готовы ли они потерять гражданство ради того, чтоб не идти служить.

Оказалось, что более 70% готовы гражданства лишиться.

Но пока вопрос - будет ли все сказанное Безуглой относительно мобилизации женщин детально прописано в законопроекте о мобилизации (который до сих пор так и не представлен), либо от греха подальше эту идею "забудут" в силу ее "взрывоопасности" для настроений в стране.

Которые и так уже меняются в худшую для властей сторону.

По данные опроса Киевского международного института социологии, все больше украинцев считают, что дела в стране развиваются в неправильном направлении.

С мая 2022 года доля сомневающихся удвоилась - с 16% до 32%.

С тем, что события развиваются в правильном направлении, сейчас согласны 54% опрошенных. Полтора года назад таких было 68%.

Доля тех, для кого события развиваются в неправильном направлении, выше всего на востоке Украины (37%).

Военные планы России

В России сегодня Путин и Шойгу выступали в министерстве обороны и комментировали войну в Украине.

Президент РФ повторил, что Москва "не собирается отказываться" от своих целей войны в Украине. Также он заявил, что Россия "владеет инициативой" на фронте. "Мы делаем то что нужно и то что хотим", - добавил Путин.

Кроме того он сказал, что Запад продолжает поставлять оружие Украине (видимо, комментируя разговоры о том, что США и Европа уменьшают помощь Киеву). В этом контексте он упомянул самолеты F-16.

По его словам, поставки техники в российскую армию за год увеличились втрое.

Шойгу, в свою очередь, озвучил данные, что боевой опыт в Украине получили 650 тысяч российских военных. Он сказал это в контексте того, что российская армия стала опытнее.

Напомним, недавно Путин заявил, что сейчас в Украине воюет 617 тысяч российских военных.

ГУР же заявляет, что российских военных в Украине на данный момент меньше - 473 тысячи человек.

Также Шойгу рассказал, сколько укреплений и минных полей Россия построила в Украине. По его словам, заминированы семь тысяч квадратных километров - при протяженности линии фронта в две тысячи километров.

Глубина минных полей составляет до 600 метров, что "вдвое больше стандарта". Кроме того установлено полтора миллиона "зубов дракона", две тысячи километров противотанковых рвов, 12 тысяч сборных железобетонных сооружений, три тысячи взводных опорных пунктов, 45 тысяч блиндажей и более 150-ти тысяч укрытий для техники.

Война или переговоры? Позиция Запада

Сегодня посол США Бриджет Бринк озвучила главные приоритеты Штатов по Украине.

"Защита энергетической инфраструктуры Украины зимой и максимизация экспорта через порты и границы являются главными приоритетами США. Продуктивная дискуссия о том, как помочь Украине защититься от атак России и ускорить восстановление ее экономики", - заявила Бринк.

Отметим, что поставки тяжёлой техники и снарядов там не значатся. А 30 декабря исчерпаются последние 1,07 млрд долларов, которые имеются у Пентагона на поддержку Украины, сообщил Bloomberg.

Пока новая помощь остается под вопросом. Конгресс так и не смог договорится о выделении Украине помощи и вопрос перетекает на следующий год. А решение о предоставлении Украине 50 млрд евро ЕС будет рассматривать только 1 февраля 2024 года.

В связи с чем на Западе продолжают звучать достаточно пессимистические оценки.

Президент Чехии Петр Павел считает, что в 2024 году произойдут значительные сдвиги не в пользу Киева.

"Нам предстоит многое сделать, потому что развитие конфликта в Украине показывает, что в следующем году мы, скорее всего, увидим значительные сдвиги. И пока что все указывает на то, что это будет не в лучшем смысле этого слова, как нам хотелось бы. Возникнет новая ситуация, с которой нам придется иметь дело", - подчеркнул Павел.

Он напомнил, что в 2024 году в США и России пройдут президентские выборы. И если в России без особых сюрпризов победит Путин, то в США исход не такой однозначный.

"И можно ожидать, что ожидание выборов также приведет к определенным изменениям на поле боя. Ведь президент Путин совершенно ясно дал понять, что ни о каких мирных переговорах не может быть и речи до тех пор, пока не станет ясен исход выборов в Соединенных Штатах", - добавил президент Чехии.

По его мнению, сейчас Путин надеется на победу экс-президента США Дональда Трампа в выборах, потому что "с ним можно будет поладить независимо от того, что думает Украина или остальная Европа". Путин хочет компромисса, который вернет России статус ключевого игрока, а остальным придется с этим смириться.

Также проблемы с выделением западной помощи Украине заставляют ее союзников размышлять о том, что Путин может победить, и Киеву придется пойти на переговоры с Москвой.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Европе.

По мнению неназванных европейских чиновников, не имея возможности защитить себя, Украина может быть вынуждена принять соглашение о прекращении огня на условиях России.

"Некоторые европейские союзники начали спокойно рассматривать последствия провала НАТО в крупнейшем конфликте в Европе со времен Второй мировой войны. Они переоценивают риски, которые осмелевшая Россия может представлять для членов альянса на востоке", - пишет издание.

Тем временем страны Балтии и Финляндия готовятся к возможности войны с РФ. А "некоторые европейские страны" могут попытаться укрепить свои связи с РФ или Китаем, чтобы меньше зависеть от "ненадежных" США.

Необходимость усилить восточный фланг НАТО может заставить Вашингтон выбирать между ним и Тайванем.

Другое издание - The Hill - публикует мнение, согласно которому Запад должен начать неофициальные переговоры с РФ с целью построения "нового мира в Европе". Так считает Брюс Дейтон, завкафедрой Школы международного обучения в Брэттлборо, штат Вермонт.

"На форумах под руководством частных лиц можно обсуждать и проверять стратегии деэскалации. Идеи, которые кажутся осуществимыми, затем могут быть переданы официальным дипломатическим представителям", - считает он.

Среди возможных переговорщиков со стороны Запада он называет экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая "признана главным партнером Путина по переговорам".

Также это могут быть сотрудники транснациональных корпораций, у которых есть "общие финансовые цели".

Приводится высказывание Байдена, который сравнил дипломатию с семейными отношениями: "эмоциональный интеллект применительно к людям с именами, которые иногда трудно произнести".

"Неблагополучный семейный взгляд Байдена на внешнюю политику означает, что иногда нужна доверенная тетя или дядя, чтобы вмешаться в драку, когда ссорятся кузены. Этот момент настал для третьих сторон, чтобы помочь нам найти новый мир для Европы", - пишет Дейтон.

О том, почему на Западе все чаще говорят о возможности поражения Украины и как это связано с темой возможного возобновления переговоров с РФ и заключения мира/перемирия мы подробно писали здесь.