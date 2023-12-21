Анализируем итоги 666-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке заявил сегодня об оставлении Украиной села Степного к северу от Авдеевки. Он утверждает, что ВСУ отошли на запад в Бердычи, а Степное и окрестности стали серой зоной.

Украинские телеграмм-каналы, однако, отход украинских войск из Степного опровергают.

Степное и Бердычи являются одними из ключевых населенных пунктов с точки зрения контроля над путями снабжения украинского гарнизона в Авдеевке. В случае захвата этих сел эти коммуникации окажутся под огневым контролем россиян.

Deep State также продолжает писать о близкой к критической ситуации в Новомихайловке около Марьинки, где россияне продолжают атаки с южной стороны.

Под Бахмутом российские войска продвинулись у Хромово и восточнее Ивановского. При этом украинские паблики опровергают потерю ВСУ ключевой высоты под Клещеевкой.

Тем временем, на фронте устанавливают фортификационные сооружения, ранее обещанные президентом. Фото публикует Генштаб ВСУ.

Воздушные силы утром заявили о сбитии 34-х российских дронов их 35-ти. В Киевской области ночью были прилеты по складу. Произошло разрушение конструкций, возник пожар на площади 1500 кв. м. Уничтожены два легковых автомобиля и внедорожник.

В Торецке Донецкой области от российских авиаударов погибли три человека, пятеро ранены. Были прилеты по объектам гражданской инфраструктуры, чьи сотрудники пострадали.

Третий день подряд под сильными обстрелами Донецк. Вчера вечером был очередной удар по Киевскому району и по троллейбусному депо, а сегодня сообщили о прилете по одному из корпусов Технического университета. В здании начался пожар.

Звучали взрывы и в Крыму. Минобороны РФ заявляет, что над Азовским морем была сбита ракета. Ранее паблики сообщали о взрывах в Керчи, Севастополе и Джанкое.

Военные перспективы

Сегодня одним из главных ньюмейкеров стал министр обороны Рустем Умеров, который дал интервью пулу немецких СМИ.

В нем прозвучало несколько противоречивых заявлений, которые министерство обороны Украины позже вынуждено было опровергать.

Во-первых, Умеров, как это подала газета Bild, заявил, что Крым может быть освобожден в следующем году. "Я уверен на 100%. Это наша стратегическая цель", - сказал министр.

Это не первое обещание со стороны официального Киева вернуть полуостров с указанием конкретных сроков. В октябре прошлого года глава ГУР Буданов прогнозировал, что Украина освободит Крым к лету. А в августе он признал, что прогноз не оправдался.

Поэтому слова Умерова вызвали у многих скепсис - особенно на фоне того, что наступление ВСУ, имевшее целью блокировать Крым, закончилось неудачей.

Но позже в Минобороны Украины заявили, что Bild извратил слова министра. По словам спикера МО Иллариона Павлюка, который присутствовал на интервью, Умеров только сказал, что Крым "на 100%" будет освобожден, но не говорил, что это произойдет в следующем году. И вообще не называл никаких сроков.

Второе скандальное заявление Умерова - о возвращении мужчин из-за границы для службы в армии.

Также Bild со ссылкой на министра сообщил, что уехавших из Украины мужчин, годных к военной службе, в следующем году хотят "попросить" явиться в призывные пункты.

В противном случае, дал понять Умеров, к отказникам могут быть применены и некие санкции. "Мы все еще обсуждаем, что произойдет, если они не придут добровольно", - сказал он.

Но позже упомянутый представитель МО Павлюк заявил, что Bild "сместил акцент" в словах Умерова. По его словам, министр "в целом говорил журналистам о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии".

А никаких обсуждений механизмов призыва в ряды ВСУ из-за рубежа, по его словам, на повестке дня нет. При этом цитату, в которой Умеров рассуждает, что обсуждаются меры против тех, кто не придет добровольно, в Минобороны не опровергли.

В этом контексте интересен скандал, который сегодня разразился вокруг Рустема Умерова сразу после его заявления о желании привлечь к службе в армии уехавших за границу россиян.

В декларации Умерова обнаружили, что его дети находятся в США, где в 2022 году им выдали паспорта.

Позже Министерство обороны официально подтвердило, что семья Умерова, включая детей, живет в США. Причем ещё с 2016 года. Заявляется, что она вынуждена была уехать "из-за покушений и угроз вследствие деятельности Умерова относительно деоккупации Крыма".

В заявлении говорится, что дети министра - украинские граждане, но паспорта получили в посольстве Украины в США.

То есть, дети министра обороны, который хочет мобилизовать в армию живущих за границей украинцев, сами живут за пределами Украины.

В то же время на Западе активно говорят о том, что с личным составом у ВСУ действительно проблемы. Центры по обучению танкистов для "Леопардов" заполнены украинцами только наполовину, заявил немецкий журналист Пауль Ронцхаймер, который находится в Киеве.

"Мы слышали, к примеру, из Германии, что центры обучения для танкистов "Леопард 2" на данный момент заняты только наполовину. Это говорит о нехватке тех, кого могут сейчас прислать на обучение. И если так продлится дальше, то это вызовет проблемы", - сказал Ронцхаймер.

По его словам, проблемы с набором в армию в Украине существуют "уже давно". Журналист напомнил, что Зеленский на недавней пресс-конференции "обвинил" Генштаб в необоснованности цифр по мобилизации полумиллиона человек.

"Но одновременно цифра в 500 тысяч показывает, насколько сложна ситуация для Украины. Россия мобилизует каждый месяц минимум по 30 тысяч человек", - сказал Ронцхаймер.

Немецкий телеканал ZDF также опубликовал пессимистический репортаж из Украины.

"Не хватает боеприпасов, не хватает и солдат. Многие солдаты здесь устали. Доверие к правительству существенно снизилось. Люди в страхе, беспокоятся из-за зимы, помня, как Россия уничтожала инфраструктуру. В то же время подвижек на фронте нет", – говорится в сюжете.

"Это, конечно, очень сильно беспокоит людей и не вызывает оптимизма и уверенности, что в ближайшее время что-нибудь изменится", – резюмирует журналистка.

Рецепт от властей Украины по поводу всех этих дефицитов один - усиление мобилизации.

Новые заявления от власти и военных о необходимости мобилизовать больше украинцев. Секретарь СНБО Данилов сегодня заявил, что в войне должны принимать участие все граждане Украины.

"То успокоение, когда определенное время считалось, что война - это сугубо дело военных, а остальная страна может жить своей жизнью... прошло, это надо заканчивать, так не работает… Все должны принимать в этой войне, а не выборочно – кто-то воюет, а кто-то фишками в казино кидается. Это не про справедливость", - сказал Данилов.

Экс-командир взвода батальона «Айдар» Евгений Дикий считает, что мобилизовать 500 тыс. человек, как предлагает Генштаб, нужно только в ближайшие месяцы - а потом еще больше.

"Это Генштаб озвучил самое скромное пожелание, какое только может быть. Я бы сказал, что по хорошему нам надо полмиллиона добавить за короткий период. Не растягивать на год, а за зиму", - заявил Дикий.

Он говорит, что для этого нужно изменить законодательство и призвать общество не сопротивляться мобилизации.

Тем временем, работа над законопроектом про усиление мобилизации продвигается.

Нардеп Безуглая опубликовала ответ Залужного на подгтовленный в комитете Рады проект закона. В целом главком его одобрил, однако с некоторыми пунктами не согласился:

- мобилизации женщин,

- установления четкого срока отпусков и ротаций с передовой бойцов ВСУ,

- освобождения от службы инвалидов 2-й группы (эта группа инвалидности дается, например, при потере зрения или слуха, при параличе или ампутации конечностей).

При этом по поводу еще одного нововведения, о котором ранее упоминала Безуглая - по поводу права на демобилизацию военных после 36 месяцев (3 года) службы, Залужный ничего не написал. То есть, надо полагать, эта норма выражений у него не вызвала.

Помощь Запада

В США, которые так до нового года и не смогли утвердить пакет помощи Украине (Конгресс ушел на каникулы), продолжаются споры о том, как помогать Украине и чего можно этим добиться.

Сенатор-республиканец от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс вчера назвал "фантастикой" предположения Запада о том, что Украина сможет отбросить Россию к границам 1991 года.

"Средний возраст солдата в их (украинской, – Ред.) армии – 43 года. Сейчас набирают стариков. Катастрофа не приближается – она уже здесь. Фундаментальная проблема войны в Украине заключается не в недостаточном финансировании или недостаточном количестве вооружений. Запад считал, что Украина может отбросить Россию к границам 1991 года. Это была фантазия 18 месяцев назад; сегодня это фантастика. Единственный вопрос заключается в том, сколько дальнейших разрушений мы навяжем Украине, прежде чем выступить за мир", – заявил Вэнс.

Демократы же отбрасывают эти аргументы и планируют продолжать помощь Киеву.

У партии Байдена есть "план Б" для продолжения финансирования Украины, заявил член Демпартии из Палаты представителей Майк Куигли.

"Если до этого дойдет, то есть некоторые процедурные методы. В частности, попытаться "освободить" законопроекты, имеющие ассигнования для Украины. Мы исследуем это. Петиция об "освобождении законопроекта" заставляет вынести его на голосование, освободив от рассмотрения комитетов. Также есть "законопроекты о чистом финансировании", которые финансируют Украину. Я бы настаивал на этом как на процедурной альтернативе", - заявил Куигли в интервью "Голосу Америки".

По его словам, есть и другие варианты, позволяющие выделить финансирование на три-четыре месяца.

"Это ужасный "план Б", он далеко не так хорош, как первый. Но очень важно избежать пробелов в оказании помощи", - сказал конгрессмен. Также он допустил использование некой "вариации" закона о ленд-лизе.

Но пока демократы надеются договориться с республиканцами и получить их голоса в рамках сделки "граница в обмен на помощь Киеву". В то же время, как заявил глава демократов Сената Чак Шумер, этой сделке может помешать Трамп.

"Он представляет собой огромную политическую силу в этой (Республиканской - Ред.) партии. И вопрос в том… поступят ли они правильно, даже несмотря на то, что знают, что Дональд Трамп самым отвратительным и злобным образом нападет на них?", - заявил Шумер, напомним о смещении спикера Палаты представителей Маккарти, которой сняли за согласие поставить на голосование помощь Киеву.

Он рассчитывает, что около пяти республиканцев в Сенате поддержат сделку, 15 проголосуют против, а на остальных может повлиять Трамп, поскольку президентские праймериз официально стартуют в следующем месяце.

"Они знают, что это правильно — передать помощь Украине. И они знают, что нам нужно что-то сделать на границе. И мы готовы встретить их на приличной части пути. Но у них также есть призрак Дональда Трампа", - считает Шумер.

Впрочем, если Сенат и проголосует за законопроект, то не факт, что он пройдет Палату представителей, где у республиканцев большинство.

На европейском направлении пока тоже подвижек нет. Сегодня Украина получила последние 1,5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи ЕС на 18 млрд евро. Дальше нужно ждать голосования за 50-миллиардный пакет, которое состоится в феврале.

Наложивший на это решение вето премьер Венгрии Орбан заявил, что ЕС на этот раз может обойти запрет Будапешта, пишет Bloomberg.

"Не стоит сомневаться, что волю Венгрии можно обойти во многих областях. У других есть такая возможность и в этой области", - заявил Орбан.

По информации Bloomberg, деньги Украине предлагают передать вне бюджетного процесса ЕС. То есть через прямые договоренности стран Евросоюза. Но в Украине ранее этот вариант называли негативным, поскольку он сулит меньше денег в более растянутые сроки.

План окончания войны от американских аналитиков

Американский "Центр Стимсона" проанализировал, как могли бы выглядеть мирные договоренности Украины, России и Запада.

Авторами материала о договоренностях выступили два известных американских эксперта: Сэмуель Чарап, старший политолог корпорации Rand, которая занимается в том числе анализом для Пентагона, и Джереми Шапиро, директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям.

Они пишут о том, что пока "перспективы немедленных переговоров кажутся туманными". Но предлагают подумать над ними уже сейчас, "чтобы политики были готовы, когда придет время".

Чарап и Шапиро спрогнозировали, какой может быть "реалистичный результат" таких переговоров, если они начнутся.

1. На первом этапе Украина и Россия могли бы договориться о прекращении огня, разведении войск и создании контактной группы по мониторингу договоренностей (без введения миротворцев, так как ни Киев, ни Москва на это, скорее всего, не пойдут, да и огромная линия фронта не позволит это сделать).

При этом авторы предлагают остановить бои по линии фронта.

2. На втором этапе предполагается решение ключевого для России вопроса о военном взаимодействии Украины с Западом, то есть членстве в НАТО. Указывается, что Москва с высокой вероятностью продолжит воевать до тех пор, пока именно этот вопрос не будет урегулирован.

Здесь эксперты перечисляют все известные на сегодня модели:

- отказ Украины от Альянса, в том числе по Стамбульской формуле (с гарантиями безопасности крупных держав, включая Россию), либо по модели Израиля (то есть с гарантиями поставок оружия от Запада, но без обязательства воевать за Украину);

- "частичное" присоединение к НАТО по модели Западной Германии, когда гарантии Альянса не распространяются на ситуацию, если Украина попытается военным путем вернуть захваченные территории. Также упоминается норвежская модель, когда Норвегия, будучи членом Альянса, давала соседнему с ней СССР гарантии неразмещения ядерного оружия, иностранных войск и отсутствия учений. Либо может быть некий микс.

При обсуждении любых гарантий Украине, пишут авторы, необходимо добиться, чтобы война не повторилась. Это возможно только при условии консультаций с российскими властями и получении как минимум "неявного согласия" России на любой финальный вариант.

На этом же этапе должны быть заключены соглашения о восстановлении Украины (в основном за счет Запада), выплаты ей ущерба (вероятно, за счет уже замороженных на Западе активов РФ) и "частичном смягчении западных санкций" против России, которое может быть увязано с соблюдением Москвой мирных договоренностей.

При этом авторы полагают, что вопрос о границах перенесут на потом и соглашения будут заключены на основе сохранения и Украиной, и Россией контроля над теми территориями, которые они де-факто будут контролировать на момент прекращения огня. Авторы считают, что долгосрочной "теорией победы" для обеих сторон, вероятно, станет схема Германии - когда в итоге победит более привлекательная модель, за которую люди "проголосуют ногами". Но не исключают, что может сложиться ситуация и как в Корее - заморозка на неопределённое время.

3. Третий этап - это создание новой системы регионального порядка в Европе и механизма урегулирования конфликтов для достижения прочного мира, поскольку "сама война выросла из споров между Россией, Западом и странами, расположенными между ними, по поводу регионального порядка".

Ключевой здесь будет та модель безопасности, которую изберут на втором этапе для Украины.

Еще два элемента региональной стабилизации - разрядка между РФ и НАТО, которые могут договориться о новых мерах по контролю вооружений, а также возобновление части связей Запада и России (авиарейсы, либерализация виз и экономических связей).

"Нет никакого способа вернуться к нормальным отношениям с Россией после того, как она нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины. Но все еще можно представить себе управление конкуренцией с Россией и выработку региональных договоренностей, которые уменьшат вероятность будущих конфликтов и будут способствовать региональной и глобальной стабильности", - пишут авторы.