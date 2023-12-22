Компания Hyperloop One, которая строила вакуумные поезда по идее американского бизнесмена Илона Маска, закрывается.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Компания уже уволила большую часть своих сотрудников, закрыла офис в Лос-Анджелесе и пытается продать оставшиеся активы.

Конкретные причины закрытия не называются, но указано, что компания так и не выиграла контракт на строительство работающего гиперлупа. Хотя был построен небольшой испытательный трек недалеко от Лас-Вегаса. Он сейчас тоже продается.

Напомним, в 2018 году тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что Hyperloop появится в Украине через пять лет, а стоить будет дешевле, чем самолет и поезд. А потом сказал, что разработка Hyperloop в Украине прекратилась после победы Владимира Зеленского.

Ранее мы писали, что в ноябре прошлого года компания американского бизнесмена Илона Маска The Boring Company заявила о старте полномасштабных испытаний системы сверхскоростных поездов Hyperloop. Hyperloop - система труб для перемещения капсулы с пассажирами - представляет собой гибрид вакуумного поезда и Маглева (то есть поезда на магнитной подушке).