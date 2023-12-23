В субботу, 23 декабря, в Украине идет 668-й день войны с Россией.

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23 декабря

10:25 Тревогу объявили в Одессе. Сообщают о пуске авиаракет.

10:19 Взрывы в Кропивницком.

10:18 Ракетная угроза для Кропивницкого.

Мониторинговые паблики пишут о двух ракетах С-400, которые летят на город.

09:58 Сообщают о взрывах в Кривом Роге.

После этих сообщений в регионе объявили тревогу.

09:50 Крымский мост перекрыли для движения.

09:22 Власти Херсона сообщают о взрывах в городе и призывают идти в укрытия.

08:42 Вчера на украино-российской границе Киев и Москва обменялись письмами и посылками для пленных.

Об этом сообщают омбудсмены Украины и РФ Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова.

Указывается, что такая акция прошла впервые. Лубинец добавил, что в ней принимал участие Красный крест.

08:09 Под Одессой вследствие атаки дрона пострадало здание школы, сообщил Офис генпрокурора.

По его данным, это произошло 22 декабря (не уточняется, этой ночью или предыдущей).

За эту ночь ВСУ, как сообщает командование Воздушных сил, сбило все 9 запущенных "Шахедов".

08:00 За прошедшие сутки произошло 75 боевых столкновений. Всего РФ нанесла 1 ракетный и 40 авиационных ударов, совершила 57 обстрелов из РЗСО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 16 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Бахмутском направлении отразили 8 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Силы обороны отразили 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 17 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении отбиты 4 атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили все атаки противника западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Россияне совершили 17 безуспешных штурмовых действий, получили отпор и с потерями отступил.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, противовоздушной обороной уничтожены 3 истребителя-бомбардировщика Су-34.

Подразделения ракетных войск поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 2 пункта управления противника.