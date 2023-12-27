Анализируем итоги 672-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Авдеевка является направлением главного удара армии РФ, заявил командующий этого направления Александр Тарнавский. По его мнению, бои за Новомихайловку около Марьинки - это отвлекающие маневры россиян.

Тарнавский говорит, что обстановка там постоянно меняется – "как в положительную, так и в отрицательную сторону".

Напомним, вчера главком Залужный допустил, что на захват Авдеевки у россиян может уйти два-три месяца.

По ситуации на "земле" - изменений украинские паблики не фиксировали. Они пишут о попытках россиян наступать в Степном к северу от Авдеевки, в районе авдеевских дач и южнее - у Северного и Первомайского.

На других участках восточного фронта ситуация остается "сложной", РФ значительно увеличила применение бронетехники и дронов-камикадзе. Об этом сегодня сообщил командующий этим направлением Александр Сырский.

По его словам, армия РФ продолжает интенсивные наступательные действия на Купянском, Лиманском, Северском и Бахмутском направлениях.

На Купянском направлении россияне пытаются "любой ценой" захватить Синьковку и создать условия для блокирования Купянска. После понесенных потерь РФ ведет перегруппировку, перекидывая туда силы с других направлений.

На Лиманском РФ возобновила интенсивное наступление для вытеснения ВСУ из района Серебрянского лесничества и расширения Торского выступа, идет попытка захвата села Терны и выхода к реке Черный Жеребец. Это подтверждают и военные паблики.

Под Бахмутом РФ пытается захватить Богдановку, восстановить утраченное положение в районах Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки. Сюда переброшены силы, в том числе, с южного направления.

Украинские паблики сообщают, что россияне захватили посадку и кладбище под Богдановкой, также им удалось продвинуться восточнее Ивановского.

Паблик Deep State пишет о "критической ситуации" на Запорожском направлении, западнее Работино - там противник наращивает присутствие артиллерии и увеличил активность применения КАБов.

Отвечающий за этот участок генерал Тарнавский заявил, что российская армия научилась бороться с украинским высокоточным оружием.

"Противник, зная наши возможности относительно дальности поражения, разместил свои артиллерийские подразделения на критическом расстоянии – там, где мы не можем влиять на его действия. Очень быстро он развивает средства радиоэлектронной борьбы, что делает невозможным применение нами высокоточного оружия на большой дальности. То есть, мы сегодня имеем проблемы в наведении дальнобойных боеприпасов во время ведения контрбатарейной борьбы", - сообщил командующий юго-восточного направления в интервью ВВС.

Судя по всему, Тарнавский говорит о ракетах для "Хаймарс" и артиллерийских снарядах "Эскалибур". Ранее уже западные СМИ писали, что россияне научились сбивать их с курса.

Впрочем, судя по тому, как вчера был потоплен ракетным ударом десантный корабль РФ "Новочеркасск" в порту Феодосии, украинские силы могут при определенной подготовке наносить россиянам крайне чувствительные удары.

Правда, судя по всему, такие операции вряд ли были бы возможны без помощи западных разведок. Военный эксперт немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке сегодня заявил, что украинские ракеты, которые бьют по Крыму, наводят самолеты-разведчики стран НАТО.

"Географическое положение Крыма позволяет самолётам-разведчикам НАТО над Чёрным морем фиксировать каждое передвижение и радиосообщение ВС РФ на полуострове и передавать эту информацию ВСУ", - считает аналитик.

"Запад не одобряет украинские удары по территории РФ, но разрешает бить по Крыму, ведь не признает его аннексию", - добавил Рёпке.

Россияне же вчера мощно обстреляли Херсон. Вечером они ударили по жд-вокзалу (погиб полицейский), а ночью был поврежден торговый центр и многоквартирные дома. Также был прилет в складские помещения научно-исследовательского учреждения.

МВД отмечает, что обстрел области в минувшие сутки был одним из самых сильных за все время.

Также дроны ночью атаковали Одессу. Прилеты власти официально не подтверждают, но говорят о двух погибших и трех раненых после падения сбитых беспилотников на частный сектор в пригороде.

Законопроект о мобилизации. Продолжение

В Украине продолжают обсуждать ставший скандальным законопроект о мобилизации.

Владимир Зеленский вчера упомянул его в своем вечернем обращении и сообщил, что началась "дискуссия". И назвал нынешнюю версию документа "неокончательной". То есть он постарался дистанцироваться от этого скандального документа. Также как вчера это сделал главком ВСУ Залужный, заявив, что Генштаб не инициировал внесение подобного законопроекта. И по итогу выходит, что ответственными за него сделают двух весьма далеких от военного дела людей - министра обороны Умерова и премьер-министра Шмыгаля (который формально внес проект в Раду от имени Кабмина).

Тем временем, законопроект о мобилизации начали открыто критиковать уже и "Слуги народа".

Глава Комитета Рады по экономическому развитию из президентской фракции Дмитрий Наталуха заявил, что возможный негативный эффект для экономики в случае принятия законопроекта "будет трудно переоценить".

"Если финальная версия законопроекта, который будет проголосован в январе, заставит значительную часть населения оборвать какие-либо связи с государством, чтобы оно не могло их вычислить, найти и призвать, негативный эффект для экономики будет трудно переоценить", - заявил Наталуха.

Среди возможных последствий он называет прекращение работы населения с государственными банками, которые занимают большую часть рынка, массовое снятие наличных, переход на серое трудоустройство, как следствие – снижение налоговых поступлений (за счет которых обеспечиваются, в том числе, и ВСУ), эмиграция трудоспособных женщин, снижение внутренней логистики, а значит – снижение экономической активности и т.д.

"Если в 2022-м часть населения убегала от вражеского государства, то при ошибочном решении (то есть при принятии законопроекта о мобилизации в нынешней редакции - Ред.) в 2024-м появится риск, что украинцы начнут убегать уже от своего", – сказал Наталуха.

Одним из основных критиков законопроекта из рядов оппозиции стала глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она назвала документ неконституционным и сказала, что "Батькивщина" за него голосовать не будет.

Тимошенко также предложила отправить на фронт половину всех силовиков - из полиции, прокуратуры, БЭБа и других правоохранительных ведомств. Говорит, их сотни тысяч, они подготовлены, умеют пользоваться оружием и вообще "умеют воевать". Тимошенко считает, что это лучше, чем снижать возрастную планку мобилизации с 27 до 25 лет.

Очень скептически относительно планов по расширению мобилизации прозвучал комментарий министра финансов Марченко.

Он заявил, что не знает, откуда взять деньги на мобилизацию полумиллиона человек. "Искусственно увеличить расходы не получится, средств для этого просто нет", - сказал Марченко. И добавил, что на сегодняшний день внутренний потенциал финансирования военных потребностей армии исчерпан.

При этом он фактически прямо намекнул на высокий уровень коррупции, выразив удивление, почему украинские военные до сих пор покупают себе вещи на фронт за свои деньги или через волонтеров, в то время как, по его словам, государство ежедневно тратит на сектор безопасности и обороны 5 млрд грн.

"Мне трудно комментировать вещи, которые я сам не понимаю", - сказал министр.

Но есть в Украине и те, кто считает, что мобилизация полмиллиона человек - это мало. Воевать должны все 40 млн украинцев, считает глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он считает, что "чем больше мы мобилизуем, тем скорее Путин сдастся".

"Если Путин увидит, что в армию в Украине пришло не 500 тысяч человек, а 2 млн добровольцев, то он скажет - "ой, блин, а что мне делать?", - говорит Ким.

Тем временем сами украинцы уже бросились не записываться добровольцами в ВСУ, а перестраховаться на случай возможного принятия законопроекта.

В Европе второй день наблюдаются очереди украинских беженцев, желающих получить консульские услуги до применения возможных санкций по новому законопроекту о мобилизации. Очереди сформировались в Германии, Польше, Чехии, Испании и других странах.

По новому законопроекту украинцам за границей, которые не встали на воинский учет, не будут выдавать загранпаспорта и будут ограничивать банковские операции. То есть, многие пытаются сделать новые загранники, действительные на десять лет.

Также украинцы массово пошли к нотариусам переписывать свое имущество, автомобили и другие активы на "жен, матерей, любовниц" после появления нового законопроекта о мобилизации, сообщает журналист Егор Чечеринда.

Напомним, законопроект вводит для нарушителей порядка воинского учета запрет на проведение любых операций с собственностью.

Финансовые проблемы

В продолжении поднятой министром финансов Марченко темы финансовых проблем, выссказалась и министр экономики Юлия Свириденко. В комментарии Financial Times она заявила, что если Украина не получит западной помощи, то 10 млн пенсионеров не получат вовремя пенсии, а 500 тыс. чиновников и 1,4 млн учителей - зарплаты.

По словам Свириденко деньги нужны "срочно" - 37 млрд долл. внешней поддержки на год.

Министр надеется, что ЕС все-таки одобрит поддержку в феврале и даст деньги до конца марта, но этого все равно будет недостаточно.

Украина, по ее словам, уже испытывает дефицит средств, а около $5 млрд в виде выплат от международных доноров и кредиторов в декабре "будет недостаточно" для покрытия потребностей в расходах.

По словам Свириденко, приоритетом правительства в любом случае будет оборона и обслуживание долга, а потому "существует огромный риск недофинансирования определенных социальных секторов".

Попытка временно обеспечивать себя самостоятельно за счет внутренних займов или денежного финансирования Нацбанком может спровоцировать инфляцию, подорвать финансовую стабильность и в итоге сделать Украину еще более зависимой, считает министр финансов.

Перспективы и переговоры

На фоне тяжелой ситуации на фронте, проблем с пополнением армии личным составом, с финансами, а также из-за общественного шока после появления законопроекта о мобилизации, в Украине все чаще раздаются призывы глобально переосмыслить стратегию в нынешней ситуации.

Реакция на законопроект показала, что очень значительная часть общества не готова к "тотальной войне", которая может длиться годами с большими жертвами. А с такими настроениями под огромным вопросом выполнение любых планов по мобилизации. Положение на фронте также не предвещает пока скорой военной победы над Россией. Нарастают финансовые проблемы (из-за проблем с поступлением западной помощи) и в условиях, когда уже стоит вопрос о масштабной нехватки средств в бюджете, опять же, не очень понятно откуда взять деньги на увеличение армии. Все в совокупности это дает дополнительные аргументы тем, кто считает более разумным для Украины прекращение войны путем перемирия по линии фронта.

Впрочем, из тех политиков и общественных деятелей, которые находятся в Украине, подобные мысли прямо никто высказывать не решается.

Однако тема о том, что необходимо переосмысление стратегии страны в войне, звучит все громче.

Так, Юлия Тимошенко призвала Владимира Зеленского предоставить украинцам "план Б" по выходу из нынешнего "сложного, достаточно трагического положения".

"Я хочу обратиться к президенту и попросить его. Да, мы сегодня все за победу, за Украину, за территориальную целостность. Но лоб в лоб, как сегодня идет этот бой, Украине будет очень трудно вести долговременные затяжные войны. И потому я прошу президента: предложите стране план Б нашей победы. Предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения. Проявите свое лидерство. Мы должны действовать четко, рационально, стратегически и победно. А не идти в глухой угол, если кому-то это нравится", - заявила Тимошенко.

Какой именно "план Б" может быть, Тимошенко не сказала.

Но, как известно, нынешняя официальная позиция Зеленского ("план А") заключается в продолжении войны до выхода на границы 1991 года и отказа до этого момента от любых переговоров с Россией о прекращении огня.

Но подобный подход все чаще подвергается сомнениям и на Западе, о чем в последнее время пишут европейские и американские СМИ.

В Германии "усталость от войны оказывает давление на политиков, заставляя задуматься о мирных переговорах". Об этом пишет "Немецкая волна" в статье о внешней политике Берлина в 2024 году.

Несмотря на военную поддержку Запада, за почти два года войны Украине не удалось вернуть захваченные Россией территории.

"Готовность и далее оказывать Украине военную помощь снижается не только среди европейских стран, но и у США", - говорится в статье.

"Я думаю, что перемирие и потом сложные дипломатические переговоры о территориальных изменениях Украины, ее нейтралитете - все это должно обсуждаться", - заявил "Немецкой волне" Йоханнес Варвик, профессор из Университета в Галле, занимающийся международными отношениями и европейской политикой.

При этом часть политического спектра Германии обвиняет Запад в недостаточной поддержке Украины. "Контрнаступлению ВСУ, целью которого было освобождение оккупированных РФ территорий, препятствовал сам Запад - тем, что поставлял слишком мало вооружений и делал это слишком поздно", - заявил депутат бундестага от оппозиционного ХДС Родерих Кизеветтер.

Он призвал усилить поставки оружия Киеву.

Но не все в ХДС так считают. Премьер немецкой Саксонии Михаэль Кречмер из той же партии предложил Украине временно отказаться от захваченных Россией территорий ради перемирия.

"Возможно, в случае прекращения огня Украине сначала придется признать, что определенные территории временно недоступны для Украины", - заявил он в интервью газетам медиагруппы Funke.

Он призвал власти ФРГ не только поставлять оружие в Украину, но и проявить "дипломатические инициативы", "оказать влияние" на Путина и "сделать возможным прекращение огня".

"К сожалению, основная позиция федерального правительства такова: мы не хотим переговоров, мы хотим поставок оружия. Американцы продвинулись дальше. Они поняли, что таким путем войну выиграть невозможно. Россия – наш сосед. Опасный и непредсказуемый сосед. Идея ослабить Россию в военном, политическом и экономическом отношении, чтобы она больше не могла представлять для нас угрозу, — это позиция, зародившаяся в XIX веке. Это закладывает основу для дальнейших конфликтов", - заявил Кречмер.

Впрочем, судя по сообщениям западных СМИ, определенные перемены в позиции ведущих западных стран относительно ситуации в Украине намечаются.

Администрация Байдена "незаметно меняет свою стратегию в Украине", пишет Politico со ссылкой на источники в Белом доме. По данным издания, американские и европейские чиновники "переключают свое внимание с поддержки цели Украины по полной победе над Россией и освобождения всех территорий на улучшение позиции Киева в возможных переговорах о прекращении войны" с сохранением за РФ контроля над частью Украины.

Хотя публично Штаты заявляют, что официальных изменений в политике администрации не произошло.

Но непублично с властями Украины уже идут переговоры о переходе в оборону.

Представитель администрации сообщил журналу Politico Magazine, что большая часть этого стратегического перехода к обороне направлена на укрепление позиции Украины на любых будущих переговорах. Однако он добавил, что никаких переговоров пока не планируется и что украинские силы все еще продолжают наступление в отдельных местах.

Для Байдена вести почти двухлетнюю войну в разгар трудной избирательной кампании, когда бывший президент Дональд Трамп и другие кандидаты-республиканцы открыто высмеивают его усилия, в лучшем случае окажется непростой задачей.

"Эти дискуссии [о мирных переговорах] начинаются, но [администрация] не может публично отступить из-за политического риска", - сказал представитель Конгресса.