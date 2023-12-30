Подозреваемый в убийстве Амины Окуевой смог уехать из Украины в начале российского вторжения.

Об этом сообщил начальник управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.

Проходящий по уголовному делу уроженец дагестанского Каспийска Игорь Редькин сейчас находится в Венгрии, откуда полиция пыталась добиться его экстрадиции. Однако Будапешт ответил украинским правоохранителям отказом.

"Венгерский суд отказал в его экстрадиции из-за войны в Украине", - сообщил Небытов.

Выезд Редькина в первые дни вторжения подтвердил и бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

Напомним, что Окуева была участницей добровольческого батальона имени Джохара Дудаева, состоящего из выходцев из Чечни, которые воевали на Донбассе на стороне Украины.

В октябре 2017 года автомобиль, в котором ехали Окуева и её муж Адам Осмаев, был обстрелян на окраине Киева. Амина Окуева погибла, Осмаев был ранен, но остался жив.

Редькина и ещё трёх подозреваемых задержали в 2020 году. Организаторами убийства, по версии следствия, являются власти РФ.

Ранее в полиции рассказали, как подозреваемый в убийстве Акуевой незаконно получил украинский паспорт.

Как сообщала "Страна", группировку Редькина собирались судить за убийство не только Окуевой, но также директора "Капарола" и главного рекламщика метро Киева.