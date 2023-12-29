Сегодня россияне нанесли по Украине первый за долгое время массированный ракетный удар.

Под него попали многие областные центры и столица - Киев.

Собрали главные факты о массированной атаке.

158 целей по Украине

Атака была разнесенной по времени и комбинированной. Вечером и ночью полетели "Шахиды" и баллистические ракеты. С утра начались удары авиационными ракетами.

Всего по Украине выпустили 122 ракеты и 36 "Шахидов". Сбить, по заявлению командования, удалось 87 ракет и 27 дронов. Итого из 158 воздушных целей удалось сбить 114, как сообщил главком Залужный.

Все уничтоженные ракеты - это были модели Х-101/Х-555/Х-55, которые запускаются со стратегических бомбардировщиков.

Те ракеты, которые сбить не удалось - это Х-22/Х-32 (тоже с дальних бомбардировщиков), пять "Кинжалов", которые пустили из-под Астрахани, четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П и одна авиаракета Х-59.

Также не удалось сбить баллистические ракеты С-300/С-400/Искандер-М - всего 14 единиц.

География прилетов и пострадавшие

Под удар попал Киев и крупнейшие областные центры - Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса, Львов.

Погибших по всей стране 21, количество раненых приближается к 80. Больше всего смертей в Запорожье - шесть человек в Днепре - пять, по трое погибли в Киеве, Одессе и Харькове, один во Львове.

Раненых больше всего в Киеве и Днепре - более 20 человек. 15 человек в Одессе и Днепре, десять пострадавших в Запорожье. Все цифры, вероятно, не окончательные.

Куда были основные прилеты?

В Киеве под обстрелы попали Святошинский, Подольский и Шевченковский районы. Повреждена гражданская инфраструктура, автомобили, складские помещения. На Святошино прилет был по дому - есть видео, как ракета, уже горящая в воздухе, врезается в крышу многоэтажки.

В Шевченковском районе под удар попал склад, бизнес-центр и метро "Лукьяновская" (рядом с которой расположен военный завод "Артем", уже обстреливавшийся россиянами неоднократно).

В Подольском районе также удар по складу. Власти говорят о падении обломков на эти объекты.

В Днепре от обстрелов пострадали торговый центр и роддом (там, к счастью, никто не погиб, ракета, по заявлению мэра, "прошла по касательной". По данным местных пабликов, она могла лететь на стоящий по соседству машиностроительный завод).

Роддом в Днепре

Погибшие, судя по всему, были в результате прилета по торговому центру в Днепре.

Во Львове ракетами поврежден многоквартирный дом и объект инфраструктуры (туда еще ночью попали "Шахиды").

В Одесской области повреждены несколько многоэтажек - как пишут паблики, на Молдаванке.

Людей доставали из-под завалов. Также пострадала одна из школ.

В Харькове было не менее 20 прилетов. Разрушены и повреждены склады, производства, транспортное депо, предприятия, медучреждение и автомобиль скорой помощи.

В Запорожье были ракетные удары по инфраструктурным объектам. На фото видны развалины какого-то предприятия.

Также пострадали жилые дома и трамваи.

Также власти Ивано-Франковской области подтвердили прилет по "инфраструктурному объекту" в районе Дрогобыча. Там, напомним, расположен крупный НПЗ, но, по нему ли наносился удар, не уточняется.

Это не окончательные данные по жертвам и разрушениям, и в течение дня они еще будут обновляться.

Выводы и последствия

Итак, россияне впервые с прошлой зимы нанесли мощный ракетный удар.

По данным Банковой и областных администраций, Россия сегодня наносила удары по гражданским объектам и инфраструктуре, а также по жилым домам (в российских пабликах традиционно обвиняют в прилетах по домам украинскую ПВО).

При этом главком Залужный заявил, что "атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты".

И действительно, судя по многим данным, эта ракетная атака была направлена в первую очередь по военным предприятиям и складам. Либо по другой инфраструктуре. При этом, в отличие от прошлогодних массированных ударов, нынешняя атака не концентрировалась на объектах энергетики.

По количеству ракет и дронов нынешний удар приближается к одному из самых массовых. Но самым масштабным не является, вопреки тому, что писали сегодня в телеграм-каналах.

Самой массовой была атака 10 октября 2022 года, когда Россия выпустила по Украине более 200 ракет. И били они в основном по объектам энергетики.

Тому налету предшествовал подрыв Крымского моста 8 октября, и ракетная атака по Украине двумя днями позже была официально подана Кремлем как "удар возмездия".

Нынешнему обстрелу предшествовали два чувствительных для России события - сбитие сразу нескольких самолетов РФ на фронте и потопление большого десантного корабля "Новочеркасск" в Крыму.

То есть, с одной стороны, новый массированный удар мог являться "ответом за Новочеркасск". То есть имел информационно-политическую цель.

С другой - о том, что Россия готовится к новым масштабным воздушным атакам, давно предупреждали и украинские власти, и западные СМИ. При этом они прогнозировали, что Москва, как и в предыдущий раз, начнет атаки по энергетике. Чего мы по нынешнему обстрелу пока не видим.

Судя по местам ударом, основными целями были склады и военные предприятия.

Украинский специалист по РЭБ и дронам Сергей Бескрестнов на днях в эфире одного из YouTube-каналов заявлял, что "Россия активно выслеживает наши оборонные предприятия", и среди их работников есть много информаторов РФ.

"У нас, к сожалению, предателей очень много, пенсионеры (работники заводов - Ред.) сливают, где, что, куда отправляется... На одном производственном предприятии был уничтожен ангар с готовой продукцией, очень большой ущерб понесли. Когда начали контрики разбираться, оказалось, что дедушка, который там был главным инженером, за десятку долларов (10 тысяч - Ред.) сообщил, когда надо было это сделать (нанести удар)", - заявил Бескрестнов.

"Охота" на предприятия - прогнозируемая стратегия РФ в свете того, что Украина объявила о намерениях развивать военное производство на своей территории и нарастить выпуск дронов и боеприпасов, а также мощности по ремонту бронетехники.

Поэтому, вероятно, украинское командование попытается в ближайшее время максимально прикрыть важные объекты оборонки дополнительными системами ПВО. Хотя тут большую роль будет играть возможность союзников поставить их в необходимых объемах. А также возможности России и далее наращивать интенсивность ударов.

Также наверняка будут новые попытки атаковать Крым и территорию РФ, что будет подаваться как ответ на нынешних обстрел.