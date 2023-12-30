В субботу, 30 декабря, в Украине идет 675-й день войны с РФ
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30 декабря
10:52 В Киеве уже 13 погибших после вчерашней ракетной атаки.
Еще два тела извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе.
10:51 В Черниговской области возле Нежина открыли 60-метровый путепровод, взорванный во время вторжения РФ.
Фото публикует глава Госсвосстановления Мустафа Найем.
10:36 В Киеве число погибших в результате атаки утром 29 декабря возросло до 11 человек. Ранее сообщалось о девяти жертвах.
"Тела еще двоих погибших извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе", - сообщил мэр Кличко.
32 человека пострадали. В настоящее время 17 из них находятся в больницах.
Итого число жертв по Украине - 33 человека.
10:32 Тревога уже по всей Украине.
Зафиксирован взлет носителя "Кинжалов" - МиГ-31К.
10:31 В Киеве объявили тревогу.
10:30 В Запорожье уже девять погибших от вчерашней ракетной атаки, сообщил начальник ОВА Юрий Малашко.
Таким образом всего после того обстрела погиб 31 человек.
Отметим, что в Днепре, Запорожской и Одесской областях сегодня объявили день траура.
09:57 Фото и видео с места удара дрона по админзданию в Херсоне.
Сообщается, что это офис компании "Херсонлифт", которая обслуживает лифты в городе.
Также губернатор Александр Прокудин заявлял о прилете по объекту инфраструктуры.
09:15 Последствия ночных ударов по Херсону.
После артобстрела загорелось админздание и автомобиль.
08:00 В России заявляют о масштабной атаке беспилотников.
Минобороны РФ сообщило, что перехвачены 32 украинских дрона над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями.
08:13 За минувшие сутки россияне совершили 108 обстрелов Херсонской области, выпустив 536 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, авиации и БПЛА, из них – 8 "Shahed". По городу Херсон враг выпустил 24 снаряда.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; гуманитарный штаб в Бериславском районе; объект критической инфраструктуры, общежитие и организацию обслуживания лифтов в Херсоне", - написал он.
Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.