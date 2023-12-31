В воскресенье, 31 декабря, в Украине идет 676-й день войны с РФ

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31 декабря

09:00 Утренние, а также ночные кадры из Харькова, куда вечером Россия нанесла ракетный удар.

По сегодняшним данным областной военной администрации, число пострадавших возросло до 28. Повреждены жилые дома, здания гостиниц и несколько больниц: областная клиническая, стоматология, две городские больницы.

Также ночью был удар по Харькову "Шахедами". Повреждены отделения банка, "Институт метрологии", жилые дома, административные здания, кафе.

08:50 В ГСЧС сообщили, что из-под завалов в Киеве достали ещё одного человека. Таким образом уже 19 погибших в результате массированной атака РФ 29 декабря.

"Перемещено и вывезено 1400 куб. разрушенных строительных конструкций, с начала работ 1765 м куб. Аварийно-спасательные работы продолжаются в круглосуточном режиме. Привлечены 91 человек и 34 ед. техники" - говорится в сообщении.

Спасатели продолжают разбирать завалы.

08:30 Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что частично разрушены административные здания, здание коммунального предприятия и банка в Киевском районе города.

В ГСЧС сообщили, что ночью 31 декабря РФ нанесла четыре удара беспилотниками по центральной части города Харькова.

"Зафиксированы разрушения и повреждения административных, жилых и других построек. Произошло 4 пожара. Общая их площадь составила около 1000 кв", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

08:00 Сегодня ночью россияне атаковали Харьков беспилотниками. Повреждены здания в центре города и коммуникации.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"В результате ночной атаки российских беспилотников на Харьков, повреждения получили здания в центре города.

Это не военные объекты, а кафе, жилые дома и офисы", - написал он.

07:50 В Киеве уже 18 погибших после ракетной атаки в пятницу.

Тело еще одного человека извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе.

Спасатели продолжают разбирать завалы, сообщил мэр Виталий Кличко.