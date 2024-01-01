В понедельник, 1 января, в Украине идет 677-й день войны с РФ

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1 января

08.33 Ночью в Донецке сообщили о четыре погибших и 13 раненых после удара по центру города.

На кадрах - снаряд РСЗО на площади Ленина, рядом с памятником.

08.30 Воздушные силы заявляют о рекордном количестве сбитых дронов за эту ночь - 87 единиц.

Всего Россия запустила 90 "Шахедов", сообщают ВСУ.

08.25 Последствия ночной атаки дронов по Украине.

В Одессе власти заявили о гибели человека после падения обломков сбитых дронов. Ещё трое в больнице. Также подтвердили пожары в жилых домах.

Кроме того сообщается об ударе в объект портовой инфраструктуры.

Во Львове обломки дрона упали на здание музея Шухевича и на общежитие одного из вузов в Дублянах недалеко от Львова. Там загорелась крыша (оба инцидента - на фото).

Генштаб сообщает, что с полуночи Украину атаковало 26 дронов (сбито 21). А за минувшие сутки было запущено 96 "Шахидов" - при 66 сбитых.

08.00 В ГСЧС сообщают о 35 пострадавших в Киеве после атаки рф 29 декабря. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

07.45 После ракетного удара по Киеву 29 декабря спасатели обнаружили еще 4 тела погибших из-под завалов. Общее количество погибших уже – 27.

Пострадавших – 30 человек.

Об этом сообщает КГВА.

Поисково-спасательная операция продолжается. Сегодня в столице официально объявлен День траура.