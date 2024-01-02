Анализируем ситуацию на 678-й день войны в Украине.

Рекордный удар "Кинжалами"

Сегодня Россия нанесла по Украине новый массированный ракетный удар. Хотя ракет были выпущены снова десятки - как и 29 декабря - на этот раз основное их количество было направлено на Киев. Также был атакован Харьков.

Всего, по заявлению ВСУ, из 99 ракет были уничтожены 72. Из них около 60 в районе Киева.

Из них, по официальной версии, были подбиты все десять сверхзвуковых ракет "Кинжал". Это считается крупнейшей атакой этим типом боеприпасов на всю историю войны.

Залужный заявил, что "Кинжалы" сбили с помощью системы ПВО Patriot AD. "Если бы ракеты поразили свои цели, последствия были бы катастрофическими", - говорит главком ВСУ. О каких целях идет речь, Залужный не уточнил.

При этом не сбитой оказалась часть более старых крылатых ракет (их пускали со стратегических бомбардировщиков), 12 баллистических "Искандеров" и С-400, а также четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Украинские военные аналитики уже высказали предположение, что крылатые ракеты Х-101 были модифицированы Россией и теперь выпускают тепловые ловушки, которые сбивают с курса системы ПВО. Также они имеют более совершенные системы наведения, идентичные тем, что стоят на американских "Томагавках".

Главком ВСУ Залужный заявил, что целью атаки стала "гражданская и критическая инфраструктура, промышленные и военные объекты".

А вот в Офисе президента акцентировали внимание только на гражданском секторе.

"Никакого стратегического значения для фронта ракетный обстрел не имел. Разрушенные жилые дома лишь усилят желание украинцев победить Россию", - заявил глава ОП Ермак.

Домов пострадало действительно немало. Однако, судя по кадрам ударов, которые, вопреки запретам, массово выкладывали в Сеть, были очевидные попадания не только по домам (где во многих случая, по заявлению военных администраций, падали обломки сбитых ракет), но и по объектам, где что-то сильно горело и дымилось.

В Киеве погибли два человека, 49 пострадали. Основное место, где пострадали жители - многоэтажный дом в Соломенском районе, рядом с которым ракета, судя по воронке, врезалась в землю.

Также горели склады в Подольском и Печерском районах. А в Шевченковском обломки упали около посольства США.

Судя по публиковавшимся в Сети видео, несколько сильных прилетов - один за другим - было по Оболони. Попадания, по всей видимости, были сильные. Городские власти указали только, что пострадали нежилые строения, а также подтвердили пожары в автосалонах.

Еще двое людей погибли в Киевской области. В столичном регионе, а также в Киеве до вечера были перебои со светом (обесточено было 260 тысяч домохозяйств), а в первые часы после обстрела - и с водой.

В Харькове на данный момент один погибший и 52 пострадавших, повреждено около 40 зданий. Власти подтвердил, что одной из целей был промышленный объект.

На видеороликах, публикуемых жителями города, рвалось и горело в самом центре - например, недалеко от здания Госпрома.

Всего по итогам атаки - пять погибших и более сотни пострадавших.

Сразу после российской атаки по Украине сработала ПВО в Белгороде. Там начались прилеты. Российские военные сообщили о перехвате нескольких залпов РСЗО "Ольха". По данным белгородского губернатора есть погибший и четверо пострадавших.

Что означает новая ракетная атака?

Комментируя сегодняшнюю атаку по Украине, минобороны РФ заявило, что атаковало "предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и его пригородах", а также "места хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых западными странами".

Утверждается, что предприятия выполняли заказы по производству ракет, беспилотников и ремонту вооружения и военной техники.

Одновременно в российских телеграм-каналах раскручивается тема "мести за Белгород", где 30 декабря погибли 25 человек. Однако, если такой мотив и присутствует у российского руководства, то сам же Залужный сегодня подтвердил, что удар имел и военное назначение - целью были военные объекты и предприятия ВПК.

Среди военных объектов особое место занимают системы ПВО, которые сегодня пыталась поразить Россия (вспомним упоминание о четырех не сбитых ВСУ противорадиолокационных ракетах Х-31П).

И такая конфигурация ракетного удара имеет свою военную логику, которая не факт что вообще как-то связана с понятиями "возмездия".

Как мы уже писали, основа стратегии Украины на нынешний год, после того как не удалось достичь быстрой победы в 2023 году, - переход в стратегическую оборону, накопление сил, восстановление экономики и наращивание производства вооружений.

Но выполнение этой стратегии возможно только в случае, если небо как минимум над крупнейшими украинскими городами надежно защищено и можно развивать производство тех же дронов или боеприпасов, не опасаясь, что по ним прилетит ракета или ударный беспилотник.

Россияне же за счет массированных ракетных атак пытаются эту защиту пробить. В том числе и путем истощения систем ПВО, побуждая их использовать много боеприпасов. И, как пишут западные СМИ, Украина может столкнуться с их нехваткой.

Поэтому ключевой вопрос нынешней "битвы за небеса" - сколько ракет в состоянии еще запустить по Украине РФ. И какие запасы противоракет есть в Украине - а также, сколько их еще в ближайшее время смогут предоставить западные союзники.

Военные перспективы

Главной военной целью Украины в 2024 году является "изоляция Крыма". Об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью The Economist.

Издание отмечает, что "г-н Зеленский мало что говорит о том, чего Украина может достичь в 2024 году". Однако "Крым и связанное с ним сражение в Черном море станут центром тяжести войны".

Изоляция Крыма и деградация там военного потенциала России "чрезвычайно важна для нас, потому что это способ уменьшить количество атак из этого региона", сказал Зеленский. Он говорит, что успешная операция станет "примером для всего мира" и имела бы "большой эффект" внутри России.

Будет ли это сухопутная операция или же планируется продолжать действия на Черном море и против Крымского моста - президент Украины не уточнил. The Economist пишет, что Зеленский в целом "менее откровенен в отношении своих целей на востоке и юге".

"Заявленные стратегические амбиции Украины по возвращению Украины в ее первоначальные границы не изменились и не изменятся, но он (Зеленский - Ред.) больше не устанавливает временные рамки и не дает никаких обещаний относительно того, какую территорию Украина может освободить в следующем году", – говорится в статье.

"Его ближайшей задачей в сухопутной войне будет "защитить восток, спасти эти очень важные города Украины, восток и юг, Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев" а также защитить критически важную инфраструктуру своей страны", – добавляет The Economist.

То есть, исходя из этого вывода, основная стратегия ВСУ на 2024-й год - оборонительная. Что же до Крыма, то, судя по словам Зеленского, который заявил о необходимости предоставить Украине немецкие дальнобойные ракеты Taurus, чтобы добивать до Керченского моста, речь может идти о комбинации воздушных ударов и работы морских дронов против флота РФ на Черном море.

В тоже время, без перерезания сухопутного коридора в Крым (то есть, главной цели неудавшегося украинского наступления в 2023 году) решить задачу "изоляции" полуострова невозможно. Потому что его снабжения даже в случае постоянных атак на Крымский мост может быть организована через подконтрольный РФ юг Украины.

Поэтому, судя из заявления Зеленского, планы Украины по новому наступлению на Токмак и Мелитополь с выходом на границы Крыма по-прежнему в силе. Другой вопрос, что при нынешнем соотношении сил их осуществить пока не более реально, чем в прошлом году. Но, вероятно, Киев намерен накопить силы на новую попытку прорыва. Если, безусловно, будет решена главная (и пока еще не решенная) проблема в виде провала планов по мобилизации, что приводит к тому, что пополнение ВСУ идет не быстрыми темпами. Да и перспективы увеличения поставок оружия западными партнерами (без чего успешное наступление нереально) также под вопросом. Упомянутые выше ракеты Taurus, например, Германия пока передавать не торопится. А дальнобойные американские ракеты пока поставляются в незначительных объемах.

Возвращаясь к интервью Зеленского "Экономисту" - издание констатирует, что мир уже не столь внимательно прислушивается к его словам, а самому президенту уже не удается "столь искусно контролировать ход событий".

Сам же Зеленский говорит изданию, что Запад утратил "ощущение срочности" (sense of urgency) поддержки Украины, а многие украинцы потеряли "чувство экзистенциальной угрозы".

Сейчас он пытается возродить и то, и другое, добавляет издание. В этом контексте президент заявил, что альтернативы усилению мобилизации в Украине нет. Как пишет журнал - "несмотря на то, что это не пользуется популярностью в Украине".

Президент заявил, что "мобилизации украинского общества и мира" сегодня нет, "это нужно изменить".

"Мобилизация – это не только вопрос отправки солдат на фронт. Это касается всех нас. Это мобилизация всех усилий. Это единственный способ защитить наше государство и деоккупировать нашу землю", - сказал Зеленский.

При этом законопроект о мобилизации, который резко ужесточает набор в армию, вызвал новые разногласия в украинском руководстве, пишет Financial Times. Издание заявило о новом конфликте Зеленского и Залужного по этому поводу.

"Ни одна из сторон, похоже, не желает брать на себя полную ответственность за призыв сотен тысяч, возможно, сопротивляющихся украинцев служить в мрачной, изнурительной войне", - пишет FT.

Издание пишет, что Зеленский пытался переложить ответственность за такое решение на Генштаб. Но и Залужный не взял ответственность на себя. Он впервые с февраля 2022 года вышел на пресс-конференцию и заявил, что "мы армия, и мы должны воевать, а не вмешиваться в жизнь мирных жителей".

"Учитывая риск общественной реакции, задача подготовки людей для вооруженных сил стала в Киеве чем-то вроде горячей картошки, которую перебрасывают друг другу политические лидеры Украины и ее высшие военные командиры. Массовый призыв для войны на истощение всегда будет трудной задачей. Стремление Зеленского разделить с высшим военным командованием бремя ответственности за новую вербовочную кампанию показывает, что 2024 год будет более трудным как в тылу, так и на линии фронта", - комментирует FT.

И отмечает, что "некоторые в окружении Зеленского" видят в Залужном потенциального политического соперника.

К слову, о законопроекте по мобилизации.

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что Верховная Рада не будет выносить на голосование законопроект в его первоначальной редакции. По ее словам, на этой неделе в парламенте начнет работу межведомственная рабочая группа, которая наработает компромиссный вариант документа.

Кравчук отметила, что к законопроекту есть претензии у омбудсмена (который назвал его противоречащим Конституции), а также есть опасения относительно повышения коррупционных рисков.

В тоже время, мобилизация по факту усиливается и без принятия специальных законов.

Из различных регионов поступает информация о том, что появляются блок-посты, на которых будут вручать повестки. Об этом, например, заявили в Киевской области.

А в Одессе и в области сегодня от имени областной военной администрации абонентам на мобильные телефоны рассылают сообщения с призывом вступать в ВСУ.