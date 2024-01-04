Анализируем итоги 680-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ резко активизировала штурмовые действия на юго-восточном направлении, заявил сегодня командующий Александр Тарнавский. По его словам, количество боестолкновений увеличилось за сутки почти вдвое - до 47.

Под Авдеевкой, которая входит в зону ответственности генерала, основные бои продолжаются вокруг Степного. Это село россияне обходят севернее и заняли две посадки у Бердычей, сообщает военный паблик Deep State.

К югу от Авдеевки идут попытки россиян закрепиться в Первомайском, а к западу от Марьинки - войти в село Георгиевка.

Под Бахмутом была потеряна часть позиций ВСУ южнее Богдановки, сообщает Deep State. Также у Андреевки к югу от Бахмута россиянам удалось улучшить тактическое положение у железной дороги.

Вместе с тем паблик отмечает снижение интенсивности боевых действий за время праздников. Но указывает, что это, вероятно, не надолго, поскольку противник подтягивает подкрепления.

Западные СМИ снова активно пишут о нехватке боеприпасов у ВСУ. Испанская El Pais рассказывает об этом на примере 47-й бригады, воюющей под Авдеевкой.

"47 бригада, как и многие другие, сидит на диете боеприпасов. Их арсеналы исчерпаны. Они воюют тем, что у них есть, и не всегда тем, что лучше всего подходит для поражения цели", - говорится в материале.

Западное оружие, переданное ВСУ, "перегружено" на многих участках фронта, в том числе и под Авдеевкой. "У России нет лучшего оружия, но у нее больше материалов. И их стратегия заключается в том, чтобы бросить в бой все", - говорит один из бойцов 47-й бригады Евгений.

El Pais пишет, что РФ удалось нарастить производство оружия в условиях санкций: "на хлебных заводах делают ракеты, на тракторных заводах собирают боеприпасы".

Заменить снаряды Украина пытается дронами. Это самый дешевый вариант поражения, хотя и не самый мощный, заявил журналу Spiegel Федерико Борсари из Центра анализа европейской политики в Вашингтоне.

Снаряженный взрывчаткой беспилотник с функцией FPV, стоит по 700–900 евро за штуку. "Это намного дешевле" западного артиллерийского снаряда, который обычно стоит от 2500 до 4000 евро.

Однако, предупреждает эксперт, полноценной заменой артиллерии FPV-дроны стать не могут - артиллерийский снаряд несет гораздо больше взрывчатого вещества.

Поэтому дроны FPV не могут достичь такой разрушительной силы, но могут в некоторой степени компенсировать ее за счет высокой точности.

"Но, когда дело доходит до атаки нескольких целей на открытом воздухе, военных объектов или аэродромов, артиллерия по-прежнему остается наиболее эффективным средством", - резюмирует Борсари.

Отметим, что военные паблики с начала декабря пишут о том, что ВСУ пытаются компенсировать нехватку снарядов беспилотниками.

Ранее Зеленский заявил, что в наступившем году Украина произведет миллион FPV-дронов.

Но Spiegel пишет, что сейчас преимущество по этому типу вооружений на стороне РФ. О превосходстве россиян в числе дронов на линии фронта часто заявляют и украинские военные.

И, судя по всему, РФ сейчас уделяют этому вопросу большое внимание. По российскому телевидению показали сюжет о новой модификации дронов-камикадзе "Ланцет". По утверждению их разработчиков, они рассчитаны на работу "роями", которыми управляет нейросеть, распределяющая между дронами цели для ударов.

Ранее о том, что россияне могут начать применять технологию ударов "роями дронов", заявляла известный волонтер Мария Берлинская. По ее словам, это большая угроза для ВСУ. "Когда на нас будут лететь тысячи беспилотников, мы будем отступать на десятки километров за считанные недели", - заявляла Берлинская.

Именно из-за российских дронов танки "Абрамс" пока не проявили себя в ходе войны в Украине, хотя прошло уже два месяца с момента их поставки, пишет Forbes.

Их отсутствие на поле боя связывают с тем, что американские танки уязвимы для FPV-дронов сверху и сбоку. Там у М1 наиболее тонкая броня.

"FPV даже со старым противотанковым зарядом может пробить это место, убив или ранив члена экипажа. Он может повредить различные электронные компоненты внутри башни или поджечь ее и заставить экипаж эвакуироваться", - говорится в статье.

Да и боковая защита танка устарела, считают авторы. Ее покрывают "устаревшие бортовые юбки из композитной брони".

Поэтому в статье звучит рекомендация сперва усилить броню "Абрамса" дополнительной антидроновой защитой, и только после этого передавать танки воюющим подразделениям.

Обстрелы

Сегодня вечером ракеты атаковали Севастополь и Евпаторию. "Губернатор" Севастополя заявил, что это была самая массовая атака и она отбита. Москва утверждает, что средствами ПВО уничтожено 10 украинских ракет.

В Севастополе упали обломки, также есть видео с дымом, который поднимается над городом.

Украинские паблики сообщают, что попало по воинской части ПВО близ Уютного (Сакский район).

Косвенно это подтвердил командующий Воздушными силами Николай Олещук, опубликовав скриншот из телеграм-канала и поблагодарив свои войска за работу. Затем Стратком ВСУ заявил о поражении командного пункта РФ.

Сегодня весь день шли единичные ракетные удары по Кропивницкому, Кривому Рогу и Полтавской области. Везде были прилеты, среди которых детальные комментарии поступили только по Кропивницкому.

Там оказался поврежден объект "Кировоградоблэнерго", ранены восемь рабочих, один погиб. Атака производилась ракетой Х-59. Без света остались жители города и железная дорога (что, вероятно, также было целью удара).

Ночью под удар попало Курахово в Донецкой области, обстрелы которого стали чаще после захвата россиянами Марьинки. Город атаковали пятью ракетами С-300.

Также накануне вечером ракетами С-300 был атакован Харьков, подробностей об ударе почти нет.

Продолжается обсуждение последствий недавних ударов по Киеву. Во время ракетной атаки 29 декабря были поражены военные предприятия "Луч" и "Артема", погибли их работники, заявил экс-нардеп Игорь Мосийчук со ссылкой на источники.

Отметим, что и завод "Артема", и КБ "Луч" находятся рядом со станцией метро "Лукьяновская", которая пострадала от прилетов.

А во время атаки 2 января, по данным Мосийчука, были поражены: завод производству электротехники "Квазар", ремонтный завод военной техники и завод "Маяк".

Журналистка издания "Цензор.нет" Татьяна Николаенко пишет, что во время атаки 29 декабря далеко не все объекты удалось спасти от удара. И, по ее данным, по военным предприятиям прилетает постоянно.

"Летом этого года были уничтожены мощности одного из частных производителей дронов, которые должны были полететь на 40 км", - заявила она. По ее словам, информацию о местонахождении многих украинских производителей оружия можно легко найти в открытом доступе (и о том же заявляет Мосийчук).

Отметим, что все это официально не подтверждалось. Командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил, что во время ракетной атаки 2 января "наша эффективность составила около 90%".

По его оценке, россияне "хотят истощить нашу систему ПВО". Наев уточнил, что боеприпасов для переносных комплексов Киеву хватит еще на несколько таких атак, но потом придется обращаться к западным союзникам.

К слову, Россия, как пишут западные СМИ, в последние недели получила от КНДР несколько десятков баллистических ракет (этот тип ракет перехватывать системам ПВО особенно трудно).

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, уже весной РФ может начать закупку баллистических ракет малой дальности у Ирана. Переговоры "активно продвигаются". Это расширит возможности Москвы по нанесению ударов по инфраструктуре Украины, считает издание.

Военные перспективы

Сегодня главный дипломат ЕС Боррель согласился с министром иностранных дел Польши Сикорским, что Украине нужно передать больше дальнобойных и зенитных ракет - в ответ на массированные обстрелы РФ.

Об этом Боррель сообщил после разговора с Радославом Сикорским.

"Мы разделили растущую обеспокоенность по поводу усиления российских воздушных атак на гражданскую инфраструктуру Украины. Мы согласились с необходимостью усилить нашу военную поддержку Украины, в том числе с помощью ракет большой дальности и зенитных ракет", - написал Боррель.

Отметим, что руководство ЕС не решает вопросов поставок оружия - это прерогатива конкретных стран. Напомним, в Германии вчера заявили, что еще не готовы поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Впрочем, решающих шагов ждут сейчас от США, где Конгресс после каникул должен вернуться к вопросу о выделении помощи Украине.

Напомним, что республиканцы увязали свое согласие по Украине с мерами по защите от нелегальной миграции. Это стало главной причиной, по которой Конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю.

Палата представителей, от которой Белый дом ждет соответствующего решения, вернется к работе только 9 января. Но республиканцы, которые составляют в ней большинство, уже дали понять, что без ужесточение мер по борьбе с миграцией помощь Украине одобрена не будет.

Вчера спикер Палаты представителей Майк Джонсон во главе группы законодателей посетил южную границу США в Техасе. Там он обвинил Байдена в "предательстве" из-за отказа вводить жесткие меры против нелегальной миграции.

"Это безумие, только одно слово мне приходит на ум, или предательство, я не знаю. Надеюсь, это прекратится. Мы здесь, чтобы так и случилось", - заявил Джонсон.

Несмотря на угрожающие тенденции, Украина не имеет плана Б на случай сокращения западной помощи, заявил в интервью CNN министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"У нас нет плана "Б". Мы уверены в плане "А", - ответил Кулеба на вопрос, что Киев будет делать в случае дефицита военной помощи. При этом он добавил, что "Украина всегда будет бороться с имеющимися у нее ресурсами".

Кулеба уверен в том, что помощь не остановится, поскольку это "инвестиция в защиту НАТО, а также в защиту процветания американского народа".

Переговоры с Россией

Госдеп США вчера опроверг информацию газеты Politico, согласно которой Вашингтон изменил свой подход к войне в Украине, и делают ставку не на победу Киева, а на усиление украинской позиции на потенциальных переговорах с Россией.

Как сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, такая трактовка позиции США является неправильной.

Хотя понятно, что если даже подобные перемены и начались в администрации Байдена, то о них никто официально говорить не будет.

Тем не менее, западные аналитические структуры считают, что Россия не против переговоров. Но Путин хочет вести переговоры не с Украиной, а с Западом, считают эксперты Института изучения войны.

Так они расценили недавнее заявление Путина о том, что "сама Украина для нас не враг".

Напомним, 1 января российский президент заявил, что врагами России являются те западные субъекты, "которые хотят уничтожить российскую государственность" и добиться "стратегического поражения России на поле боя", используя при этом Украину.

Эксперты ISW считают, что таким образом Путин намеренно исключает Украину из декларируемых противников, чтобы рано или поздно начать переговоры с западными государствами в обход Украины.

"Голодные игры" Милованова

Экс-министр экономики Тимофей Милованов предлагает рассмотреть вариант мобилизации "через лотерею или жеребьевку".

"Большинство моих читателей пишут, что правильный подход к мобилизации – через лотерею или жеребьевку. Государство случайно извлекает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни мобилизуются, другие нет. И так поступает для каждой волны мобилизации", – написал он.

Его идею уже тотально раскритиковали комментаторы.

Однако, как оказалось, это предложение имеет прямые исторические параллели. Так отбирали, среди прочего на войну во Вьетнаме, которая была непопулярна в США.

Из-за обвинений в адрес призывных комиссий в предвзятости и в том, что они забирали в армию больше бедных, чем обеспеченных (а также больше "цветных", чем белых), в Америке ввели "призывные лотереи". Первая состоялась в декабре 1969 года, ее показывали по телевизору в прямом эфире (на видео). Как предложил и Милованов, там выбирали призывников по дню рождения.

Из барабана доставалась капсула с датой, и далее призыву подлежали родившиеся в этот день мужчины. Первой такой датой стало 14 сентября. Далее по тому же принципу выбирали другие критерии: например, букву, с которой начинается имя (первой выпала J).

Система сразу напоролась на критику - организаторов лотереи упрекали в том, что они плохо встряхивают барабан, и поэтому определенные месяцы имеют больше шансов быть мобилизованными, чем другие.

По этому поводу шли судебные процессы, и алгоритм лотереи на следующий год решили поменять, для чего привлекли математиков, которые определили порядок выборки случайных чисел. Через лотереи призывали таким образом до 1975 года - то есть, до конца войны во Вьетнаме.

Есть примеры жеребьевки не только из новейшей истории - но и также из "параллельной реальности". Именно так отбирали людей для участия в "Голодных играх" - известной антиутопии, где жителей бедных районов заставляли принимать участие в смертельных играх на выживание. Процесс отбора путем жребия назывался "Жатва". В нем были обязаны участвовать все дети, юноши и девушки возрастом от 12 до 18 лет.

Пока власти Украины никак не реагировали на данные предложения. Но сам факт обсуждений темы в таком ключе говорит о том, что претензии к процессу мобилизации в обществе крайне серьезные. Но вот поможет ли их решить жеребьевка в стиле "Голодных игр" - большой вопрос. Скорее это может вызвать еще больший негатив (что видно и по комментариям к посту Милованова).

Тем временем в Комитете Рады по нацбезопасности и обороны уже началось обсуждение скандального законопроекта о мобилизации. Оно будет идти три дня в закрытом режиме. После чего документ в том или ином виде должны вынести на голосование в Раду.

На заседании комитета присутствовали главком ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров. Они заявили, что усиление мобилизации - это "объективная составляющая войны".