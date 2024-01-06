В субботу, 6 января, в Украине идет 682-й день войны.

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6 января

08:00 Сегодня ночью россияне дважды обстреляли Покровск Донецкой области. Зафиксировано попадание в админздание, горят гараж и автомобили.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По предварительной информации, под завалами людей нет, однако есть пострадавшие.

"Точные последствия ударов устанавливаем", - написал он.