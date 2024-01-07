В воскресенье, 7 января, в Украине идет 683-й день войны.
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7 января
09:53 Тревога объявлена по всей Украине. Взлет МиГ 31К, который может нести "Кинжалы".
09:53 В Киеве и области тревога.
09:09 Еще кадры последствий вчерашних прилетов по Днепру.
Власти сообщали об ударе беспилотников по зданию учебного заведения, общежитию и админзданию.
09:06 Видео работ на месте ракетных ударов по Покровскому району Донецкой области.
Спасатели вчера вечером сообщили, что найдено новое тело - погибшей женщины. Также "Суспильне" сообщает об извлечении тела ребенка.
Накануне сообщалось, что 11 человек погибли и 10 ранены. Среди погибших – 5 детей от 3 до 17 лет.
08:11 В Николаевской области ночью был прилет "Шахеда" по базе отдыха.
О пострадавших не сообщается. В ОВА говорят, что база была законсервированной.
08:07 В Днепре после вчерашнего удара БПЛА повреждены сразу несколько зданий.
Это образовательное учреждение и общежитие при нем, две многоэтажки и админздание.
Уничтожены 4 автомобиля, 12 – повреждены, сообщает ОВА.
08:00 Сегодня ночью Украину атаковали 28 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" и три зенитные управляемые ракеты С-300. Основные направления удара – юг и восток.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
"21 вражеский БПЛА уничтожен силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.
Противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областей.