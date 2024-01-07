В воскресенье, 7 января, в Украине идет 683-й день войны.

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7 января

09:53 Тревога объявлена по всей Украине. Взлет МиГ 31К, который может нести "Кинжалы".

09:53 В Киеве и области тревога.

09:09 Еще кадры последствий вчерашних прилетов по Днепру.

Власти сообщали об ударе беспилотников по зданию учебного заведения, общежитию и админзданию.

09:06 Видео работ на месте ракетных ударов по Покровскому району Донецкой области.

Спасатели вчера вечером сообщили, что найдено новое тело - погибшей женщины. Также "Суспильне" сообщает об извлечении тела ребенка.

Накануне сообщалось, что 11 человек погибли и 10 ранены. Среди погибших – 5 детей от 3 до 17 лет.

08:11 В Николаевской области ночью был прилет "Шахеда" по базе отдыха.

О пострадавших не сообщается. В ОВА говорят, что база была законсервированной.

08:07 В Днепре после вчерашнего удара БПЛА повреждены сразу несколько зданий.

Это образовательное учреждение и общежитие при нем, две многоэтажки и админздание.

Уничтожены 4 автомобиля, 12 – повреждены, сообщает ОВА.

08:00 Сегодня ночью Украину атаковали 28 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" и три зенитные управляемые ракеты С-300. Основные направления удара – юг и восток.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"21 вражеский БПЛА уничтожен силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областей.