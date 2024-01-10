В среду, 10 января, в Украине идет 686-й день войны.
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10 января
10.18 Армия РФ начала использовать «Шахиды» с камерами ночного видения, заявил глава Никопольской районной администрации Евгений Евтушенко.
По его словам, такие дроны были замечены сначала на фронте, а теперь ими ударили по Никополю.
"Вечерняя атака БпЛА свидетельствует об использовании россиянами новых дронов с камерами ночного видения. Подобные дроны уже долгое время используются на фронте, но на территории района это первый случай", - пишет Евтушенко.
09.48 Очередное видео «транспортной» мобилизации в Одессе.
Военкомы нагрянули в маршрутку на остановке.
09.37 В Белом доме снова заявили о применении Россией северокорейских баллистических ракет по Украине.
Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что они зафиксировали новые пуски 6 января, передает "Голос Америки".
"Мы до сих пор оцениваем последствия этих ударов, но можем подтвердить, что по меньшей мере одна из них попала по Харькову", – сказал Кирби.
СМИ публикуют инфографику с характеристиками северокорейских ракет, которые могла получить РФ.
08.50 Комитет Рады по нацбезопасности предложил ряд правок в законопроект о мобилизации.
Их перечисляет нардеп Алексей Гончаренко:
- предоставление отсрочки соискателям образования при условии ее последовательного получения без учета специальности (профессии);
- предоставление отсрочки лицам, зачисленным на обучение в интернатуру;
- предоставление отсрочки для ученых и преподавателей при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки (а не на полную ставку, как было в правительственном законопроекте);
- исключить повестки через электронную почту;
- ввести основание для увольнения с военной службы военнослужащих, родственники которых погибли при участии в АТО;
- сократить сроки увольнения срочников.
08.20 Харьковская ОВА опубликовала фото детского лагеря после ракетного удара РФ вечером 9 января.
08.03 Тревога по всей Украине.
Причина - взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область).
07.50 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро.
В течение минувших суток произошло 77 боевых столкновений.
Всего враг нанес 5 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 53 обстрела из РСЗО.
На Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.
На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 5 атак восточнее Тернов и Веселого Донецкой области.
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а Бахмутском направлении ВСУ отразили 3 атаки противника у Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 атак врага неподалеку от Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 13 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 15 атак.
На Шахтерском направлении ВСУ отразили атаку противника возле Старомайорского Донецкой области.
На Запорожском направлении ВСУ отбили 2 атаки западнее Вербового Запорожской области.
На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действия на позиции Сил обороны.
07.34 В Харькове после ракетного удара зафиксированы повреждения детского оздоровительного центра.
Об этом сообщил губернатор Олег Синегубов.
Информация о пострадавших не поступала - в помещениях на момент атаки никого не было.
Ночью глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил ракетный удар по Харькову, по его словам – из ЗРК С-300 со стороны Белгорода.