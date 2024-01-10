В среду, 10 января, в Украине идет 686-й день войны.

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10 января

10.18 Армия РФ начала использовать «Шахиды» с камерами ночного видения, заявил глава Никопольской районной администрации Евгений Евтушенко.

По его словам, такие дроны были замечены сначала на фронте, а теперь ими ударили по Никополю.

"Вечерняя атака БпЛА свидетельствует об использовании россиянами новых дронов с камерами ночного видения. Подобные дроны уже долгое время используются на фронте, но на территории района это первый случай", - пишет Евтушенко.

09.48 Очередное видео «транспортной» мобилизации в Одессе.

Военкомы нагрянули в маршрутку на остановке.

09.37 В Белом доме снова заявили о применении Россией северокорейских баллистических ракет по Украине.

Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что они зафиксировали новые пуски 6 января, передает "Голос Америки".

"Мы до сих пор оцениваем последствия этих ударов, но можем подтвердить, что по меньшей мере одна из них попала по Харькову", – сказал Кирби.

СМИ публикуют инфографику с характеристиками северокорейских ракет, которые могла получить РФ.

08.50 Комитет Рады по нацбезопасности предложил ряд правок в законопроект о мобилизации.

Их перечисляет нардеп Алексей Гончаренко:

- предоставление отсрочки соискателям образования при условии ее последовательного получения без учета специальности (профессии);

- предоставление отсрочки лицам, зачисленным на обучение в интернатуру;

- предоставление отсрочки для ученых и преподавателей при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки (а не на полную ставку, как было в правительственном законопроекте);

- исключить повестки через электронную почту;

- ввести основание для увольнения с военной службы военнослужащих, родственники которых погибли при участии в АТО;

- сократить сроки увольнения срочников.

08.20 Харьковская ОВА опубликовала фото детского лагеря после ракетного удара РФ вечером 9 января.

08.03 Тревога по всей Украине.

Причина - взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область).

07.50 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро.

В течение минувших суток произошло 77 боевых столкновений.

Всего враг нанес 5 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 53 обстрела из РСЗО.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 5 атак восточнее Тернов и Веселого Донецкой области.

Н

а Бахмутском направлении ВСУ отразили 3 атаки противника у Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 атак врага неподалеку от Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 13 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 15 атак.

На Шахтерском направлении ВСУ отразили атаку противника возле Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении ВСУ отбили 2 атаки западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действия на позиции Сил обороны.

07.34 В Харькове после ракетного удара зафиксированы повреждения детского оздоровительного центра.

Об этом сообщил губернатор Олег Синегубов.

Информация о пострадавших не поступала - в помещениях на момент атаки никого не было.

Ночью глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил ракетный удар по Харькову, по его словам – из ЗРК С-300 со стороны Белгорода.