Анализируем 687-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

По данным Института изучения войны (США), российские войска за минувшие сутки совершили ряд подтвержденных видеокадрами продвижений.

Во-первых, к юго-западу от Бахмута, в районе Ивановского. Также российские паблики заявляют о захвате кладбища южнее Богдановки. Украина этого не подтверждала.

Во-вторых - к северо-востоку от Новомихайловки (к юго-западу от Донецка), где после захвата Марьинки начались интенсивные бои.

Также "российские войска совершили подтвержденное наступление на восточном берегу Херсонской области". На кадрах с геопривязкой видно, что россияне продвинулись к юго-западу от Крынок.

Российские паблики пишут о двоякой ситуации в Запорожской области: они говорят о своем продвижении к западу от Работино и украинском - севернее Новопрокоповки.

Украина тем временем активно возводит оборонительные линии. На севере Украины их показал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Строятся траншеи, "зубы дракона" и колючая проволока. Работы ведутся как строительной техникой, так и лопатами.

А Reuters публикует репортаж со строительства оборонительных линий ВСУ под Купянском.

"Ряды белых бетонных баррикад и мотки бритвенной проволоки тянутся по открытому полю более чем на километр. Под покровом темноты роются траншеи с простейшими жилыми помещениями. Неподалеку грохочет артиллерия", - описывает картину издание.

Военный инженер с позывным Ящерица рассказал, что обычно сначала сбрасываются "зубы дракона", затем катушки колючей проволоки, а затем мины, если они их используют. Другой военнослужащий, Линкс, добавил, что Украина пытается использовать как можно меньше мин, чтобы не оставлять опасные боеприпасы на своей территории.

В нескольких сотнях метров за "зубами дракона" идут работы по расширению сети траншей для личного состава, укрепленных деревянными балками, где расположены жилые помещения и деревянные двухъярусные кровати.

"Я считаю, что большинство этих барьеров следовало построить гораздо раньше, возможно, весной. Это занимает слишком много времени", - сказал он.

Такие строительные работы Украина активизировала в последние месяцы, "переводя свои военные операции против России на более оборонительную основу".

Старший научный сотрудник по наземным войнам в Королевском институте вооруженных сил Британии Джек Уотлинг считает, что Россия вернула себе инициативу на поле боя и может выбирать, куда атаковать. А поскольку запасы артиллерийских боеприпасов у ВСУ сокращаются, уровень российских потерь снижается. Это облегчает Москве создание новых подразделений, которые со временем смогут позволить ей открыть новые направления атаки.

Уже сейчас большинство российских дрон-атак сконцентрировано на поражении украинских укреплений - "до тех пор, пока не останется ничего, что можно было бы защищать".

"А вскоре вы замечаете, что позиция находится под контролем России. Это реальность использования дронов. Не так сексуально, как удар по танку", - пишет OSINT-аналитик Andrew Perpetua.

Военный блогер публикует нарезку видео с российскими ударами по украинским позициям. Он считает, что это "рациональный способ использования дронов для России".

"У Украины нет боеприпасов, чтобы отразить атаки только артиллерией, ей нужны хорошо оборудованные оборонительные позиции. Если вы это разрушите, Украина будет вынуждена уйти", - добавляет он.

Блогер описывает случай, когда Россия неделями била по одной позиции дронами и, по итогу, окончательно её разрушила, "а когда украинские солдаты начали отходить, им устроили засаду и они были взяты в плен".

Помимо ударов по военным на фронте, РФ продолжает наносить удары по городам. Вчера вечером ракеты С-300 атаковали очередную гостиницу в Харькове. Пострадали 13 человек, в том числе турецкие журналисты.

Первый прилет был по фасадной части здания, второй - со стороны внутреннего двора.

Зенитными ракетами Россия бьет по Харькову регулярно, и Украине "не хватит никаких средств", чтобы их сбивать, заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Понятно, что сбивать тысячи ракет С-300, которые имеет Россия сейчас на складах, у нас не хватит никаких средств. Поэтому лучший метод - это уничтожение этих пусковых установок на территории, откуда запускают ракеты. Нужно иметь достаточно высокоточное мощное вооружение, чтобы уменьшить количество тех батарей, дивизионов С-300, которые сегодня Россия расположила по передней линии", - заявил Игнат.

Военные перспективы

Владимир Зеленский продолжает свое турне по странам Балтии. Сегодня в Эстонии он подтвердил применение Россией северокорейских баллистических ракет, о чем ранее сообщали США.

Об этом он заявил, говоря о том, как Россия пытается восполнить свои арсеналы - в том числе с помощью других стран.

"Идут большие закупки по Ирану дронов и "Шахедов", а также они договариваются о ракетах, пока договоренности они не достигли. Также они получили более миллиона артснарядов от Северной Кореи, а также мы видели примеры некоторых ракет", - сказал президент.

В связи с этими поставками он считает, что у РФ есть дефицит оружия, а потому пауза в войне пойдет на пользу Москве, а не Украине.

"Потому что мы понимаем объемы, сколько всего они производят сегодня дронов, артиллерии в сутки. Мы видим, чего им не хватает, мы видим большой дефицит дронов, и с артиллерией, и с ракетами. Они не успевают. Да, вы правы, мир тоже не успевает наполнять склады Украины. Но мир сегодня помогает Украине, а у России есть дефицит. Дать паузу, рискнуть, дать 2-3 года России - она потом может переехать нас, мы бы так не рисковали. И слава Богу, что все это решается в Украине. И поэтому пауз в пользу России точно не будет", - рассказал Зеленский.

Отметим, что на днях глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил несколько иное - что Россия не хочет никаких пауз и планирует наступать (хотя ранее все представители Киева придерживались тезисов, озвученных Зеленским - что РФ нужна передышка).

Вероятно, эту разноголосицу можно объяснить аудиторией, в которой выступал президент. Зеленский, видимо, пытался торпедировать вредную, с точки зрения Украины, идею о необходимости переговоров с Москвой - идею, которая на экспертом и медийном уровне на Западе обсуждается все активнее.

Собственно, это признал и сам президент. "Есть разные голоса, я в медиа их слышал, читал, и знаю – есть разные голоса, есть разные обсуждения. Я думаю, что пока партнеры официально не готовы нам давать соответствующие сигналы (о заморозке конфликта - Ред.). По крайней мере, я не слышал их лично", - сказал вчера Зеленский.

"Нет, никакого давления нет в отношении замораживания конфликта. Пока нет", – многозначительно уточнил Зеленский.

То есть президент, судя по этой цитате, дает понять, что такая вероятность на самом деле есть - хотя ранее такой мысли на официальном уровне даже не допускалось.

Очевидно, что эта ситуация беспокоит не только Киев - но и те западные круги, которые выступают за прежнюю стратегию военного поражения РФ. Они стали чаще призывать передать Украине более дальнобойные ракеты. И снять запрет на удары западным оружием по российской территории.

Сегодня к этому призвал президент Эстонии Алар Карис.

"Не должно быть никаких ограничений на те вооружения, которые передаются Украине", - заявил он.

Раздаются похожие призывы и в американской прессе. Обозреватель Washington Post Ли Хокстейдер говорит, что Украине нужно предоставить оружие, которым она сможет разрушить Крымский мост. А пока этого не происходит, "Путин чувствует, что победа близка".

"Он переоборудовал российскую экономику, чтобы поддерживать войну на неопределенный срок, будучи уверен, что терпение Запада на исходе. В этом году на оборону пойдет треть российского бюджета, что почти втрое превышает долю бюджета США. Военные расходы Кремля в этом году, скорее всего, достигнут 6 процентов российского экономического производства, что более чем в два раза превышает долю, запланированную большинством стран НАТО", - пишет журналист.

По его мнению, "Запад колебался, и наступление Украины сошло на нет". "Это изменило ситуацию на поле боя, вынудив киевские войска занять оборонительную позицию", - добавил обозреватель.

"Ярким примером колебаний Запада" стал отказ предоставлять оружие, способное поразить Крымский мост. Журналист объясняет "страхом" отказ канцлера Германии поставить Украине подходящую для этих целей ракету "Таурус".

Шольц "обеспокоен тем, что Путин расценит доставку ракеты в Киев как провокацию; что канцлер боится, что это может спровоцировать эскалацию ситуации".

Правда, оговаривается автор, "ни одно оружие или нападение не сможет переломить ход войны". Но, по его мнению, "разрушение моста станет громким символическим сигналом Кремлю и россиянам".

Отметим, что США пока также не предоставили Украине оружия, способного наносить удары по Крымскому мосту. Дальность ракет ATACMS, поставленных Украине летом, ограничена 165 километрами.

Однако сейчас Украина оказалась в более сложной военно-стратегической ситуации, чем летом. И непонятно, когда и как она достигнет своих целей. Россия же, как пишут западные аналитики, перехватывает инициативу на фронте, и что столь же важно - активно развивает тыл, наладив приток оружия и личного состава.

В такой ситуации одни силы на Западе призывают начать переговоры с Москвой, говоря о наступившем тупике либо об угрозе проигрыша Киева. Но есть и другие - они предлагают повысить ставки, позволив Украине нанести РФ чувствительные с имиджевой точки зрения удары - поразив, к примеру, Крымский мост.

Либо, как предлагал выше спикер Воздушных сил Игнат - обстрелять западными ракетами пусковые установки С-300, которые бьют по Харькову из Белгородской области.

В Москве эту тенденцию уже уловили и вновь начали угрожать ядерной войной.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сегодня заявил, что попытки Украины уничтожить западными ракетами пусковые установки на территории РФ будут для Москвы основанием для использования ядерного оружия - согласно пункту "г" статьи 19 ядерной доктрины РФ.

Этот пункт дает такое основание для применения Россией ядерного оружия: "агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

Перед этим Медведев многозначительно заявил, что РФ "пока" не использовала против Украины ядерное оружие.

То есть, исходя из слов зама Путина в Совбезе, удар западными ракетами по территории России будет основанием для ядерного удара РФ.

Отметим, что западные ракеты уже давно применяются ВСУ для ударов по захваченным россиянами территориям Украины. Но при этом западные лидеры неоднократно говорили, что запрещают украинской армии наносить удары по территории РФ в границах 1991 года.

В то же время очевидно, что кардинальным образом на способность России вести войну украинские удары по сопредельным территориям РФ не окажут. То есть речь может идти о тактическом изменении ситуации - в том числе с Крымским мостом, который сейчас не является единственным логистическим путем в Крым, так как есть еще и сухопутный коридор на полуостров.

Поэтому вопрос общей стратегии Украины по этой войне не теряет своей актуальности. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, США хотят получить от Зеленского в Давосе "более четкий план войны".

Эту тему перед президентом Украины поднимет советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.

"Усилия Вашингтона являются последним признаком разногласий между Украиной и ее самым важным союзником. Чиновники в Вашингтоне обеспокоены тем, что разногласия между Зеленским и главнокомандующим его армией Валерием Залужным замедляют усилия по кристаллизации новой стратегии", - пишет издание.

По словам одного из источников, украинские военные сейчас разрабатывают планы на 2024 год, и на рассмотрении находится "полный спектр вариантов". США хотят понять, как они могут помочь. Американцы считают, что решающий прорыв в ближайшие месяцы маловероятен, поэтому нужна стратегия, позволяющая защитить текущие позиции, а затем прорвать российскую оборону.

Напомним, Зеленский в конце декабря заявлял, что военная стратегия на 2024 год уже утверждена. О том, что определит ход событий в этом году, мы писали здесь.

Ужесточение мобилизации отложили

Сегодня скандальный законопроект о мобилизации вернули в Кабмин - вместе с наработанными в Верховной Раде предложениями.

Решение было принято по итогам закрытого совещания с военным командованием и нардепами.

При этом руководство президентской фракции "Слуга народа" фактически возложило ответственность за жесткие нормы законопроекта на военное командование, а себя представило "защитниками прав человека".

"Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию. Но все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации. По результатам совещания, законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения наработанные на комитете и в рабочих группах", - пишет Арахамия.

Случившееся показательно с разных точек зрения.

Прежде всего, очевидно, что в ближайшее время законопроект принят не будет.

Напомним, накануне многие наблюдатели предполагали, что Рада проголосует за него в первом чтении, а затем будет дорабатывать ко второму. И это бы означало, что власти решили ускорить принятие закона, несмотря на негативный общественный резонанс.

Но, как видим, депутаты (а если быть точнее, то президентская фракция "Слуга народа", без которой никакие решения в Раде не проходят) избрали другой вариант не торопиться с принятием.

Теперь законопроект возвращен в Кабмин, где его некоторое время будут дорабатывать и, по курсирующим слухам, изымут оттуда некоторые наиболее жесткие нормы (например - по блокировке счетов).

То есть принятие законопроекта (с учетом его доработки, нового внесения в Раду, рассмотрения профильными комитетами, голосования в первом и во втором чтении) переносится на неопределенный срок. Как минимум на февраль.

И то, что "слуги народа" решили не идти "по ускоренному варианту", говорит о том, что на Банковой не решаются настаивать на принятии ставшего сверхскандальным законопроекта.

За него никто, по сути, не хочет брать на себя ответственность - ни политическое руководство во главе с президентом, ни военное командование, ни депутаты Рады.

А значит, и ужесточение мер по мобилизации откладывается, несмотря на то что командование уже неоднократно заявляло об обостряющейся проблеме нехватки людей на фронте.

Но готовности к принятию непопулярных решений у властей, похоже, пока нет. Более того, судя по заявлению Арахамии, политическое руководство страны продолжает прежнюю линию, фактически делая "крайним" за непопулярные нормы командование ВСУ, что, вероятно, является еще одним отголоском конфликта Банковой и Залужного.

Что касается мероприятий РФ по пополнению личного состава, то сегодня Дмитрий Медведев заявил, что в 2023 году для участия в войне в Украине в российскую армию были привлечены более 500 тысяч новобранцев. В среднем это получается более 40 тысяч человек в месяц.

Официально в РФ сейчас мобилизация не проводится и для войны в Украине привлекаются контрактники (зачастую это солдаты-срочники, которые заключили контракты, проходя службу в армии), а также завербованные заключённые.

Отметим, что эксперты ставят под сомнения называемые официально Москвой цифры в 500 тысяч за год. По их мнению, она может быть завышена на 200-250 тысяч человек. По оценкам ГУР Украины, в месяц в РФ набирают для войны в Украине по 20 тысяч человек - или 240 тысяч в годовом измерении. Но это тоже довольно большая численность, если сравнивать с темпами мобилизации в Украине.

Нардеп Марьяна Безуглая заявляла, что план мобилизации в Украине предусматривал набор 20 тысяч человек в месяц. Но, как неоднократно заявляли военкомы, эти планы хронически не выполняются. В ряде регионов процент выполнения плана составляет всего 8-13%.