Анализируем 692-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

На фронте наиболее динамичная ситуация - на Марьинском направлении и южнее, в районе Новомихайловки. Это село россияне собираются захватить, заявил представитель ВСУ Александр Штупун. По его словам, это ближайшая российская цель на Донбассе.

"Враг наиболее активен на Марьинском и Авдеевском направлениях. В частности, пытается окружить Авдеевку, и сейчас у него появилась цель – пытается зайти в Новомихайловку, чтобы полностью ее взять", – сказал Штупун.

Новомихайловка представляет собой выступ линии фронта к юго-западу от Донецка, который россияне усиленно штурмуют еще с конца прошлого года.

Институт изучения войны заявляет, что российские войска продвинулись к западу от Марьинки - на восточную окраину Георгиевки.

Российские паблики утверждают, что под Бахмутом их войска расширили зону контроля в лесополосе северо-западнее Богдановки. А также продвинулись южнее, в районе Клещеевки. Украина этого не подтверждала.

Этой ночью восемь беспилотников были перехвачены над Воронежской областью и четыре - над Белгородской, заявляет Минобороны РФ. Паблики Воронежа ночью сообщали о взрывах и попадании в жилой дом, где начался пожар в квартире. Пострадали стекла в 30 квартирах, ранена девочка.

Мобилизация

Сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №10062 о создании электронного реестра военнообязанных.

Минобороны, презентуя документ, сделало главный акцент на защите от киберугроз и цифровизации работы военных структур. Также заявлено, что законопроект позволит размещать военные ИТ-системы на территории стран - членов НАТО, где дата-центры будут недоступны для российских ракет. Последний момент уже вызвал возмущение у нардепа Романа Костенко. Он заявил, что нельзя размещать данные о военных на зарубежных серверах.

"Это пример "простых решений", которые могут привести к катастрофическим последствиям, исправить которые будет невозможно", - считает Костенко.

Но наиболее скандальные нормы, которые заложены в этот документ, касаются создания реестра военнообязанных.

Положение о том, что реестр будет собирать всевозможные данные на граждан без всякого их на то согласия, раскритиковало даже Главное научно-экспертное управление Рады. Оно заявило, что сведения, которые собирались органами государственной власти на цели, известные гражданам, теперь будут по умолчанию обрабатываться другими органами - от ТЦК до СБУ - для реализации других целей, о которых граждан при сборе данных никто не предупреждал.

Что это за данные?

Помимо стандартной информации вроде ФИО, адреса и места работы, на всех военнообязанных от 17 до 60 лет будет собираться следующее досье:

номера телефонов, адреса электронной почты;

сведения о владении иностранными языками;

информация о праве на владение оружием;

наличие водительского удостоверения;

данные о родителях военнообязанного;

реквизиты внутреннего и заграничного паспортов, ИНН;

данные о выезде за границу;

информация о судимостях.

В реестре будет также цифровое изображение военнообязанных. То есть лица оцифруют и впредь смогут идентифицировать в том числе через уличные камеры.

Очевидно, это делается для того, чтобы впоследствии упростить поиск военнообязанных или введение против них каких-либо санкций, которые были ранее предложены в законопроекте о мобилизации.

Что касается этого документа, он еще на стадии доработки в Кабмине. Вчера в Минобороны заявили, что в Раде он появится вновь в течение не дней, но недель. То есть, судя по всему, не очень скоро.

Тем временем сегодня стало известно, что из документа хотят убрать норму о демобилизации после 36 месяцев службы, которая изначально преподносилась как одна из главных новаций и как ответ на многочисленные требования родственников военных обозначить срок, когда они смогут вернуться домой.

Как заявляет нардеп Гончаренко, таким образом хотят снизить потребность в новых мобилизованных. Но он считает, что это в корне неправильный подход.

"Люди не рабы. Они имеют право на конечный срок службы. Если кто думает, что можно всех переиграть, убрать демобилизацию после 36 месяцев и тогда не нужна будет мобилизация - он ошибается", - заявил Гончаренко.

Впрочем, то, что норма о возможности демобилизации может исчезнуть из законопроекта, было понятно с самого начала. Еще когда в отношении нее довольно скептически высказался Залужный, заявив, что реализация такого права зависит от ситуации с личным составом в армии. А его сейчас, как признают сами военные, катастрофически не хватает. Поэтому и вероятность получения давно воюющими права уволиться со службы до окончания войны крайне незначительна. По тем же причинам под вопросом и другая норма законопроекта - об обязательной ротации бойцов после полугода пребывания на "передке". Ее также в свое время критиковал Залужный.

Но есть и некоторые послабления в мобилизации. Кабмин сегодня снял ограничения на количество забронированных от призыва работников военно-промышленного комплекса. Им будут давать бронь независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

Изменение касается предприятий, учреждений и организаций, определенных Минстратегпромом как критически важные. Как считают в правительстве, это должно помочь предприятиям ВПК нарастить объемы военного производства.

Напомним, что именно такая стратегическая цель была заявлена украинским руководством на 2024 год. И именно с объектами ВПК эксперты связывают новые массированные ракетные удары России по Украине, которые возобновились с декабря.

В то же время найти работников-мужчин на любое предприятие в Украине до сих пор огромная проблема, так как люди не хотят официально трудоустраиваться, понимая, что информация о них тут же после этого поступит в военкомат.

Зеленский в Давосе

Зеленский и Ермак сегодня в Давосе встретились с американцами. Сначала глава ОП провел личную встречу с советником Байдена по нацбезопасности Салливаном.

"Обсудили ситуацию на фронте, оборонные потребности Украины, работу по украинской формуле мира", - сообщил Ермак.

Затем президент и Ермак встретились с госсекретарем США Блинкеном (на встрече тоже присутствовал Салливан). Блинкен пообещал, что Вашингтон будет продолжать поддерживать Киев.

"Мы решительно настроены сохранить поддержку Украины, и мы тесно работаем с Конгрессом (для согласования нового пакета помощи Киеву)", - заявил Блинкен. Он добавил, что европейские страны придерживаются такого же подхода и "сделают то же самое".

Затем Зеленский выступил на форуме в Давосе и обвинил Запад в том, что тот своим стремлением "не эскалировать ситуацию" играет на руку России.

"Мы постоянно слышали, что не нужно допускать эскалации, и это забрало у нас много времени. И из-за этого мы потеряли много наших очень опытных бойцов, которые воевали с 2014 года", - заявил Зеленский.

При этом президент считает, что ЕС и США одобрят выделение средств Украине в ближайшие недели.

"Я думаю, это вопрос недель. У меня есть положительные сигналы, что Европа поддерживает нас, именно в странах Европейского Союза. И также я уверен, что решится вопрос помощи в Конгрессе", - заявил Зеленский.

Впрочем, пока этот вопрос далек от решения (к этому мы еще вернемся ниже). Касательно того, о чем говорили Зеленский, Салливан и Блинкен в Давосе, колумнист Bloomberg Андреас Клут выдвинул свою версию цели этой встречи. По его мнению, Белый дом хочет, чтобы Украина сменила стратегию с наступления на оборону - и такое послание от Байдена Зеленскому на форуме в Давосе передаст Салливан.

"Зеленский понимает, почему это имеет смысл, хотя ему не хотелось бы говорить об этом публично", - считает автор. Ради поддержания морального духа в Украине "Зеленский чувствует, что должен продолжать отрицать военный тупик".

Андреас Клут пишет, что "тупиковой" стала и встреча, организованная Украиной в Давосе, чтобы сплотить как можно больше стран вокруг формулы мира Зеленского.

"Но Россию не пригласили, и Китай не появился, так что все знают, что это тупик", - считает Клут.

По его мнению, после провала контрнаступления и высоких потерь "и речи быть не может" о наступлении ВСУ. Но и Россия, считает автор, до президентских выборов США сосредоточится в основном на удержании захваченных территорий "в надежде, что Дональд Трамп вернется в Белый дом".

При этом он указывает на разность потенциалов Украины и РФ.

"Путин превратил российское общество в военную экономику. Кремль потратит 8% ВВП на свою армию в 2024 году, превысив социальные расходы впервые после распада Советского Союза. Российские заводы производят патроны и бомбы, а их партнеры Иран и Северная Корея отправляют еще больше. У Украины меньше ресурсов", - пишет Клут.

"Самое шокирующее здесь то, насколько сильно Запад уже предал Киев", - добавляет автор. Поэтому, полагает он, Зеленский должен поставить Салливану условие для перехода в оборону: усиленные поставок оружия, которые сейчас зависли.

Тут стоит отметить, что украинская армия и так уже с ноября фактически перешла к обороне по всей линии фронта и без всяких писем от Байдена. Просто исходя из объективной ситуации и соотношения сил. И наверняка это хорошо известно в Вашингтоне. Поэтому не совсем понятно, в чем смысл послания от президента США, если Салливан действительно передал его Зеленскому.

К слову, сами аналитики Давосского форума дают довольно пессимистический прогноз об Украине. По их мнению, война в Украине в ближайшие два года "может периодически сменяться то обострением, то замораживанием", говорится в докладе форума в Давосе по оценке глобальных рисков на 2024 год.

"Если конфликт усилится, то, скорее всего, это произойдет с помощью обычных, а не ядерных средств, но он может распространиться и на соседние страны. Хотя постконфликтные сценарии для Украины и России трудно предсказать, война может "заморозиться" в затяжной, спорадический конфликт, который может длиться годы или даже десятилетия", - считают западные эксперты.

Они прогнозируют, что РФ даже под санкциями продолжит получать прибыль от экспорта энергоносителей и сырья. Возможно, ее прибыль даже возрастет, если конфликт на Ближнем Востоке расширится. Поддержка Украины в ЕС может упасть из-за распространения "пророссийских или нейтральных настроений", а в США - из-за внутреннего давления, других международных приоритетов или смены правительства. А завоевание поддержки стран "глобального мира" может осложниться из-за нового ближневосточного конфликта.

Киев и Москва о переговорах

Также Зеленский в Давосе, а затем и Путин в Москве сегодня высказались о переговорах об окончании войны.

Зеленский в очередной раз выступил против заключения перемирия и "заморозки войны". Он назвал Путина "хищником, которого не устраивают замороженные продукты".

"После 2014 года были попытки заморозить войну на Донбассе. Были очень и очень влиятельные гаранты, как канцлер Германии и президент Франции. Но Путин — хищник, которого не устраивают замороженные продукты", - заявил президент Украины.

А Путин сегодня назвал власти Украины "придурками" и заявил, что если бы они не отказались от мирных договоренностей, согласованных в Стамбуле в марте 2022 года, то война бы уже давно закончилась.

"Украина тогда (после переговоров в Стамбуле - Ред.) отказалась от договоренностей с Россией. Придурки, все могло бы закончиться ещё полтора года назад", - заявил Путин.

Он также сказал, что "формула мира" Зеленского, которая предусматривает вывод всех российских войск на границы 1991 года, - это "запретительные требования для переговоров".

"Это попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние полтора года - но это невозможно. Все понимают, что это невозможно! И они, эти правящие круги в Украине, это понимают. И западные элиты понимают. Все понимают. Просто эти так называемые формулы мира, о которых говорят на Западе или в Украине, - это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса. Не хотят? Не надо. Просто если дальше будет продолжаться то, что сейчас имеет место быть, то украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар. Но это их зона ответственности. Это будет тогда результатом их политики, их правления", - сказал Путин.

Напомним, РФ заявляет, что готова к переговорам об окончании войны, но "с учетом реалий на земле", то есть с сохранением контроля над захваченными территориями Украины.

По сути, позиции относительно переговоров у обеих сторон не изменились и кардинально не совпадают.

И поменять эту ситуацию может разве что резкое ухудшение положения одной из воюющих сторон на поле боя или отношений с союзниками, что может побудить ее пересмотреть свое отношение к условиям начала переговоров.

Американская помощь и Трамп

Пока Зеленский и Блинкен излучают уверенность в том, что помощь будет предоставлена, от других представителей Украины звучат более пессимистические сигналы.

Глава МИД Кулеба заявил, что Украина будет "воевать лопатами", если поток западной помощи иссякнет.

"Даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами, потому что на кону для Украины стоит существование этой нации", - сказал министр в интервью ABC News.

Очевидно, что такую метафору Кулеба использовал в качестве риторического приема - чтобы показать западным партнерам всю серьезность положения. Но понятно, что прибегать к таким приемам не понадобилось бы, будь ситуация с помощью менее напряженной.

Bloomberg сегодня написал, что спикер Палаты представителей США Джонсон сделает все, чтобы заблокировать законопроект Сената о выделении денег на границу и Украину.

В этом уверен глава судебного комитета Палаты представителей Джим Джордан.

"Мы должны увидеть план, но судя по тому, что уже стало известно, я ни за что не пойду на это. Спикер Джонсон ни за что не пойдет на это", - сказал республиканец.

Накануне Джонсон так прокомментировал в Х вероятность утверждения сенатского соглашения в Палате представителей: "Абсолютно нет".

Консерваторы из числа республиканцев тоже раскритиковали этот план, а некоторые даже пригрозили Джонсону отставкой, если он попытается его протолкнуть.

Напомним, что демократы также отвергли условие спикера Джонсона по выделению помощи Украине (он призвал Белый дом согласиться на достройку стены на границе с Мексикой и резко ужесточить миграционную политику).

То есть на текущий момент пока не видно даже намеков на то, что в Палате представителей есть почва для компромисса. А с учетом того, что главным кандидатом от этой партии на выборах очевидно становится Трамп, то выйти на сделку с Белым домом стороннику Трампа Майку Джонсону (недавно прочившему экс-президенту победу на будущих выборах) будет крайне сложно.

То, что Трамп становится главным кандидатом республиканцев, показали первые республиканские кокусы (внутрипартийные праймериз) в Айове. Там Дональд Трамп победил с большим отрывом, набрав 51%. На втором месте - губернатор Флориды Рон Десантис с 21%. Чуть более 19% у Никки Хейли. То, что ни один из этих двух основных соперников Трампа внутри Республиканской партии не смог сильно оторваться друг от друга, тоже дает преимущество экс-президенту, так как снижает вероятность консолидации его противников вокруг одной фигуры.

При этом идет консолидация вокруг самого Трампа. После праймериз в Айове свою кандидатуру снял занявший четвертое место Вивек Рамасвами. Он фактически поддержал Трампа.

Сам Трамп после победы в Айове снова пообещал "очень быстро" закончить войну в Украине. Он заявил, что "прекрасно ладит" с Путиным и "хорошо знает" Зеленского, дав понять, что намерен устроить их переговоры.

"Мы с Путиным прекрасно ладим. Мы очень хорошо ладим. Это хорошо, а не плохо. Ситуация с Украиной настолько ужасна... И мы собираемся решить это, мы собираемся решить это очень быстро. Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю Зеленского, я могу привлечь его, мы решим это очень быстро. Этого (войны) никогда не должно было произойти", – заявил Трамп в Айове.