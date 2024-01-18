Анализируем итоги 694-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Минобороны РФ заявило сегодня о взятии под контроль Веселого в Донецкой области. Где оно расположено - не уточнялось, но вариант лишь один: в последнее время шли бои за населенный пункт с таким названием к югу от Северска.

Украина захвата Веселого не подтверждала. Украинский телеграм-канал Deep State пишет, что за последние дни противник имел частичный успех у Белогоровки Луганской области. Это к востоку от Северска.

То есть мы видим определенную активизацию российской армии на Северском выступе - с восточной и южной стороны, где, как утверждает РФ, было захвачено Веселое.

От Веселого в четырех километрах на запад - еще одно прифронтовое село Раздоловка, которое примыкает к железной дороге, которая ведет в Северск. Также открывается путь на север - в сторону села Выемка, от которого "железка" через поля ведет напрямую в Северск.

Движение на Выемку может создать угрозу флангового охвата и для Раздоловки, и для Спорного, за которые также идут бои.

Но главная возможная цель наступления россиян - село Свято-Покровское к юго-западу от Северска, по которому проходит одна из основных дорог снабжения города, а рядом находятся высоты, с которых можно контролировать все пути к западу от Северска.

Впрочем, бои на Северском направлении идут уже давно - с позапрошлого года. Но видно, что сейчас РФ активизировалась на этом участке, и ВСУ вынуждены будут перебрасывать на него подкрепления.

По данным Украины, армия РФ вчера вдвое увеличила количество авиаударов на юго-восточном направлении - до 41. Как сообщил командующий группировкой "Таврия" Тарнавский, до этого почти неделю ежесуточное их количество не опускалось ниже 20.

Deep State пишет, что активность РФ вдоль всего участка фронта постепенно растет. График количества боевых столкновений, составленный по данным Генштаба ВСУ, свидетельствует об окончании спада активности, которая имела место на новогодние праздники.

Россияне, по данным паблика, продолжают накопление сил на многих участках. Имеющиеся силы, средства и количество личного состава "угрожающие".

При этом не подтвердилась вчерашняя информация российских пабликов о продвижении россиян в Крынках.

Сегодня телеграм-каналы РФ сообщили, что это не соответствует действительности. И предполагают, что слухи возникли на фоне нарушения снабжения плацдарма ВСУ вследствие замерзания Днепра. При этом они утверждают, что число украинских военных на плацдарме уменьшилось с нескольких сотен человек до менее ста.

Судя по видео, которые публикуются из Крынок, от деревни мало что осталось.

Французская Le Figaro публикует большой репортаж из Работино, на котором летом застопорилось украинское контрнаступление на Запорожском фронте.

Издание пишет, что некоторые офицеры на местах "сожалеют об ошибках, допущенных Генеральным штабом".

"Я не думал, что мы будем серьезно атаковать здесь, со всеми этими российскими линиями обороны. Русские ждали нас с большим количеством противотанковых средств. 47-я дивизия пыталась прорвать линию обороны с помощью "Леопардов" и "Брэдли". Но, когда мы начали наступление, русские уничтожили нашу саперную машину, и на этом все закончилось. Мы были похожи на быка, пытающегося пробить стену. Ничего не получалось", - сетует командир батальона Тарас Мыхальчук.

От Работино ничего не осталось. РФ ведет здесь ежедневные штурмы, ежедневно теряя от 3 до 8 солдат, но их заменяют новые. В небе постоянно кружат дроны.

"У нас не осталось достаточно людей, чтобы провести крупную атаку. Никто не знает, что произойдет через неделю, через месяц", - говорит командир роты "Сайгон", добавляя, что в ходе последнего контрнаступления он потерял 30% своих бойцов убитыми и ранеными.

Расстояние между позициями РФ и ВСУ здесь - около 100 метров. Из-за близости позиций разминирование невозможно, говорят бойцы. "Сайгон" описывает ситуацию на фронте как "трудную", хотя и не считает ее "отчаянной".

"У нас нет достаточного количества беспилотников, чтобы противостоять русским, у нас нет достаточного количества боеприпасов и у нас нет достаточного количества людей", - говорит боец Михаил.

«У россиян много беспилотников, особенно FPV. Дисбаланс огромен по сравнению с нами», - сказал военный с позывным «Сегар».

Издание пишет, что украинские войска сейчас укрепляют оборонительные позиции вокруг Орехова, копая траншеи и строя бункеры, чтобы не допустить попытку российского прорыва на север.

Военные жалуются, что до апреля волонтеры каждый день приносили еду и помощь на фронт, а теперь это происходит все реже и реже. А также негодуют, что в городах вдали от фронта продолжается мирная жизнь, а коррупция не позволяет стране перейти к военной экономике.

Телемарафон они сравнивают с «унитазом, переполненным дерьмом, в котором может утонуть вся Украина».

Дроны долетели до Питера

Этой ночью ПВО впервые сработала под Санкт-Петербургом. Минобороны РФ заявило, что в Ленинградской был перехвачен беспилотники.

Российские телеграм-каналы сообщили, что ВСУ пытались атаковать нефтяной терминал на берегу Финского залива. Паблики сообщили, что дронов было два, но питерские СМИ не согласились с этой версией.

О повреждениях и попаданиях ничего не известно. Тем не менее в российских пабликах идет дискуссия о том, как украинские беспилотники (если это были они) смогли долететь до Санкт-Петербурга.

Кратчайшее расстояние от границы Украины до северной столицы РФ, если не залетать в Беларусь - 851 километр по прямой.

У ВСУ, как ранее заявляла корпорация "Укроборонпром", есть дроны, способные преодолевать такие расстояния. При этом, естественно, чем длиннее путь, тем выше вероятность перехвата беспилотника системами ПВО по дороге к цели.

Кроме того, дрон должен маневрировать, чтобы обходить районы противовоздушной обороны. Поэтому, скорее всего, беспилотник, если он запускался из Украины, преодолел еще большее расстояние (что также не повышает вероятность добраться до цели).

В российских телеграм-каналах по этому поводу уже звучат предположения, что дроны были запущены с территории соседних Финляндии или Эстонии, либо с борта судна из нейтральных вод Балтики.

Паблики пишут, что порт, который был, предположительно, атакован дронами, находится к западу от Санкт-Петербурга, на берегу Финского залива. Также телеграм-каналы сообщают, что на льду залива были найдены обломки беспилотника.

Однако проверить эту версию не представляется возможным.

Украинские СМИ сегодня написали, что ГУР взяло на себя ответственность за запуск беспилотников. Но откуда они были запущены, не уточнили.

Напомним, что подобные дискуссии уже были, когда дроны атаковали военный аэродром в Пскове.

Тогда глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что эти удары наносились с территории России. Но президент Зеленский в то же время заявил о применении украинского дальнобойного оружия по цели в 700 км. От Украины до Пскова как раз столько.

Российские дроны наносили сегодня ночью удары по Украине. Было сбито 22 из 33 "Шахидов". Куда попали десять несбитых дронов - не сообщалось. Но есть информация о падении обломков в Сумской области, где было повреждено техническое помещение и грузовой транспорт.

Также были запущены две ракеты С-300 по Харьковской области. Удар был по Чугуеву, где погибла женщина и три человека пострадали. Повреждены здания школы.

Позже под обстрел попал жилой дом в Купянске, где погибла 57-летняя женщина, ранены двое мужчин.

Что дадут французские бомбы

Сегодня в Париже состоялось заседание "артиллерийской коалиции", где Франция пообещала Украине крупные поставки вооружений.

А именно - каждый месяц по 3000 артиллерийских снарядов и 50 управляемых авиабомб AASM Hammer до конца года. Кроме того, разово французы предоставят 40 дальнобойных ракет SCALP и произведут для Украины 78 САУ Caesar.

То есть все, кроме САУ, будет передано в ближайшее время.

Как заявил министр обороны Себастьян Лекорню, по производству снарядов Париж уже вышел на 3000 в месяц (по данным из открытых источников, это меньше, чем ВСУ выстреливает за сутки, при том что интенсивность огня у украинской армии сейчас значительно ниже, чем у российской, что признал и министр обороны Украины Умеров).

Новое оружие, которое передается Киеву - французские авиабомбы. Они имеют среднюю дальность поражения около 70 км и могут запускаться с советской авиации.

AASM похожа на ранее переданные американцами JDAM. Это бомба с хвостом, твердотопливным реактивным двигателем и носовой системой наведения (тепловизионная/лазерная), что значительно увеличивает дальность полета и точность бомбы.

Напомним, что управляемые авиабомбы в последние полгода крайне активно применяет российская армия - как в ноябре заявлял спикер Воздушных сил Юрий Игнат, иногда их количество доходит до ста единиц в сутки.

Исходя из обещаний французов - 50 бомб в месяц и 600 в год - можно сделать вывод, что преимущество РФ по этому типу вооружений будет сохраняться. Кроме того, бомбометание производится с самолетов, которых у россиян также ощутимо больше, как и средств ПВО.

Есть еще одно крупное препятствие для применения авиабомб Украиной - российская система РЭБ. Ранее западные СМИ сообщали, что именно она сделала неэффективным применение американских бомб JDAM. Но будут ли россияне столь же успешно глушить AASM - вопрос открытый.

Тем временем в бундестаге ФРГ провалился вопрос по отправке в Украину дальнобойных ракет Taurus. Как сообщает Deutsche Welle, за проект резолюции, поданной оппозиционным блоком ХДС/ХСС, из 666 депутатов "за" проголосовали 178, 485 - "против", трое - воздержались.

И, хотя правящая коалиция проголосовала против резолюции преимущественно по политическим причинам (чтоб не давать очки оппозиции, которая инициировала вопрос) и даже если б ее и приняли, то она носила бы чисто декларативный характер - правительство не обязано ей следовать - сам факт ее провала достаточно показателен. В последнее время давление на Германию по вопросу поставок этих ракет значительно выросло - считается, что они могут разрушить Крымский мост.

Но если вспомнить опыт предыдущих поставок из Германии, то Берлин всегда принимал такие решения только после аналогичных шагов со стороны Вашингтона. Однако США даже публично пока не обсуждают передачу Киеву ракет, которые добили бы до моста.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что "разочарован" решением бундестага. Также в комментарии Bild он сообщил о "безумном дефиците" боеприпасов и нехватке людей в ВСУ.

"Уже несколько месяцев наблюдается безумный, огромный дефицит боеприпасов. Боеприпасы — вопрос номер один, когда говоришь с солдатами на передовой. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и послать сигнал Германии: мы защищаем нашу страну, но мы также защищаем весь Евросоюз. Никогда не следует недооценивать Россию. Путин заходит настолько далеко, насколько мы ему позволяем", - заявил мэр Киева.

По его словам, для Украины наступило "трудное время", на нее оказывается "невероятное давление с российской стороны".

Проблемы с западной помощью

В Давосе тем временем продолжились призывы вооружать Украину и усиливать давление на Россию.

Сегодня утром там прошел традиционный украинский завтрак. В соцсетях многие обратили внимание на необычный логотип этого мероприятия - как будто многократно перечеркнутая фраза Stand with Ukraine (на заглавном фото к материалу).

Организатор завтрака Виктор Пинчук объяснил, что это картина украинского художника Микиты Кадана, написанная в апреле прошлого года. Фраза Stand with Ukraine на ней написана столько раз, что ее уже сложно прочитать.

"Заявление было сделано столько раз, что в конце концов стало почти ничего не значить. Эта работа апреля 2023 объясняет нашу ситуацию сегодня. В войне не важно, сделал ли ты много. В войне важно лишь, сделал ли ты достаточно - для победы. Украине дают слишком мало оружия для победы, а время уходит", - заявил Пинчук.

Собственно, недостаточная помощь, а также неэффективное санкционное давление на Россию стали основной темой спикеров украинского завтрака.

Глава МИД Дмитрий Кулеба упрекнул союзников за наличие западных комплектующих в российских вооружениях, которые бьют по Украине.

"Почти во всем вооружении, в российских ракетах, которые мы сбиваем или перехватываем за последние два года, которые были произведены в России, много западных запчастей. Некоторые даже говорят, что 95% современного российского оружия приходит с Запада. У Запада лучшая бизнес-разведка в мире. Я не верю, что у Запада нет возможности отследить эти схемы и перекрыть", - сказал Кулеба.

В Давосе выступили также представители ГУР Минобороны. По их словам, РФ прогрессирует в производстве оружия.

"Враг учится, учится довольно таки быстро. Я вам просто приведу пример: крылатые ракеты Х-101 - совсем другие, чем те, что применяли в 2022 году. Это ракета уже с активной системой радиоэлектронной борьбы, с активной защитой, тепловыми ловушками и т.д.", - рассказал представитель разведки Вадим Скибицкий.

В первую очередь призывы о продолжении помощи обращены сейчас к американцам. Конгресс США никак не может согласовать пакет финансирования поддержки Украины.

Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил вчера, что Украина в отсутствие американской помощи уже приближается к истощению некоторых видов вооружений. Некоторых из них ВСУ хватит на 2-3 месяца.

О том же заявил глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер. "Ситуация в Украине уже меняется к худшему, и если США быстро не предоставят Киеву помощь, то все может поменяться необратимо", – сказал он.

Шумер и другие руководители Конгресса вчера были на приеме у Байдена, где обсуждались "стратегические последствия бездействия для Украины Соединенных Штатов и всего мира".

"Бездействие Конгресса ставит под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, Альянс НАТО и весь остальной свободный мир. Президент призвал Конгресс быстро предоставить дополнительное финансирование для поддержки Украины и послать мощный сигнал о решимости США", - говорится в сообщении Белого дома по итогам встречи.

Судя по этому призыву, к соглашению на аудиенции у Байдена прийти не удалось. Это подтвердил позже и спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон. Его цитирует New York Times, которая делает вывод, что встреча в Белом доме "мало что сделала для выхода из тупика в вопросе помощи Украине".

"Я сказал президенту то, о чем говорил уже много месяцев, а именно, что нам необходимы перемены на границе, существенные изменения в политике. Мы должны настаивать, должны настаивать - на том, чтобы граница была главным приоритетом", - заявил Джонсон после встречи.

Отметим, что Байден, как сообщил Белый дом после встречи, "выразил свою приверженность достижению соглашения по границе". Однако, судя по комментарию Джонсона, не в тех параметрах, на которых настаивают республиканцы.

После встречи у Байдена Трамп выступил против компромиссного соглашения по границе, от которого зависит выделение денег Украине.

"Я считаю, что нам не следует заключать соглашение о границе вообще, если мы не получим ВСЕ, что необходимо для прекращения проблем на границе. Также я не сомневаюсь, что наш замечательный спикер Палаты представителей Майк Джонсон заключит соглашение, которое будет идеальным по границе", - написал Трамп в своей соцсети.

Правда, представители республиканцев в Сенате говорят, что компромиссный законопроект может быть вынесен на голосование уже на следующей неделе. Но, судя по реакции Джонсона и Трампа, не факт, что он устроит республиканское большинство в Палате представителей.