Новое правительство Польши отменяет подачу иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России по делу об авиакатастрофе 2010 года, в которой погиб президент Лех Качиньский.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Подача иска, у которого даже теоретически нет шансов на успех, подвергает государство и налогоплательщиков неоправданным расходам", - написал Сикорский.

Сообщается, что Варшава готова в одностороннем порядке расторгнуть соглашения о намерениях по этому иску.

Напомним, что вскоре после прихода к власти правительство Дональда Туска распустило комиссию по расследованию авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском, заявив, что она "пыталась уничтожить" версию о том, что случившееся - ошибка пилота, а не действия России.

Как сообщалось, 10 апреля 2010 года самолет Ту-154М президента Польши разбился при заходе на посадку под российским Смоленском. Все 96 человек, находившихся на борту, в том числе польский лидер Лех Качиньский и его жена Мария, погибли.

Ранее мы писали, что несколько лет назад Национальная прокуратура Польши подала в варшавский окружной суд ходатайство об аресте российских диспетчеров, работавших в 2010 году на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения лайнера с президентом Лехом Качиньским.

Однако в РФ заявили, что не будут выдавать диспетчеров, поскольку Россия не выдает своих граждан иностранным государствам.