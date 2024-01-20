В субботу, 20 января, в Украине идет 6965-й день войны.

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20 января

09:05 Так сейчас выглядит Бахмут, бои за который закончились в мае минувшего года.

08:48 Ночью по Украине запустили семь "Шахедов", сообщает Генштаб ВСУ.

Сбито из них было четыре. Как уточнили в Силах обороны Юга - один из них над Одесской областью.

08:17 Последствия удара по центру Горловки (неподконтрольная Украине территория Донецкой области).

Пострадало несколько жилых домов.

08:05 Вчера вечером армия РФ ударила по Никополському району. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Поздним вечером российская армия дважды ударила по Никопольщине. В общей сложности направила туда полдесятка артснарядов. Они попали по самому Никополю и одному из сел Марганецкой общины", - написал Лысак.

Обошлось без погибших и раненых.

08:00 За минувшие сутки РФ совершила 119 обстрелов Херсонской области, выпустив 664 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 30 снарядов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объект критической инфраструктуры и церкви в Херсонском районе", - написал он.

В результате российских обстрелов один человек погиб, еще 3 - получили ранения, из них - 1 ребенок.