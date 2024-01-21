Утром 21 января от остановки сердца умер известный одессит, бывший участник команды КВН Одесского госуниверситета, сценарист юмористических проектов "Джентльмен-шоу" и "Голые и смешные" Евгений Хаит.

Об этом сообщил шоумен и депутат Одесского горсовета Олег Филимонов на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня утром ушел из жизни наш друг, писатель-сатирик, драматург, поэт, блогер, продюсер, человек, с которым мы дружили и работали с 1986 года Женя Хаит. Сердце остановилось... Женька, умница, очень тонкий и талантливый человек. Замечательные стихи, прекрасные и глубокие эссе. Мастер формулировок и наш бессменный коммерческий директор. Как он любил жизнь", - написал Филимонов.

По его словам, прощание с Евгением Хаитом будет проходить в фойе Одесской киностудии 23 января с 12:00. Сценариста похоронят на Таировском кладбище.

Практически вся семья Хаитов имеет отношение к юмору. Отец покойного, Валерий Хаит, был капитаном команды Одесского КВН 1967-1970 годов. А брат Ростислав - один из основателей комического театра "Квартет И".

Ранее мы писали, что в 2021 году умерла одесситка Ирина Токарчук - актриса театра, кино и юмористической передачи "Джентльмен-шоу", в котором она играла колоритную Симу. Ей было 60 лет.

А в 2018 году "Страна" писала о гибели в ДТП актрисы Марины Поплавской - одной из главных звезд украинского юмористической программы "Дизель-шоу".