Анализируем ситуацию на 698-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

Американские и украинские военные эксперты сообщают, что российские войска все же вошли в Авдеевку с южной стороны (относительно чего еще на выходных были определенные сомнения).

На кадрах, которые идентифицировал американский Институт изучения войны, видно, что российские войска продвигались в районе ресторана "Царская Охота" вдоль улицы Соборной и вдоль линии деревьев к юго-западу от Авдеевки.

Одновременно украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска продвигались по улицам Колосова и Лермонтова - то есть уже в самой Авдеевке.

Российские военные паблики пишут о контратаке ВСУ в районе улицы Соборной (утверждается, что атака была отбита).

Также они сообщают о продвижении РФ под Бахмутом (до центра Богдановки) и к югу от Кисловки и Котляровки на Купянском направлении. Украина этого не подтверждала. Ранее в этом районе было захвачено село Крахмальное.

К обстрелам. Экс-нардеп Игорь Мосийчук заявляет, что в Мирнограде Донецкой области в результате ракетного удара в ночь с 20 на 21 января погибли 16 украинских военных, более 20 находятся под завалами.

Он обвиняет командование 110 ОМБр в халатности. "Скопление личного состава запрещено в боевой зоне. Там были бойцы после ранения и ограниченно годные. В здании скапливать личный состав в таком количестве запрещено!", - пишет Мосийчук и публикует видео.

В официальных сводках ВСУ о таком ударе не сообщалось. Полиция в воскресенье, 21 января, упоминала о ночном ударе ракетами, но без подробностей.

"После полуночи Россия обстреляла ракетами Мирноград, Селидово и Константиновку. Повреждены объекты социальной инфраструктуры, админздание, складское помещение, магазин, частные дома, автомобили. Предварительно - мирные жители не пострадали", - писала полиция.

Тем временем СБУ задержала в Одессе блогера, который в ТикТоке утверждал, что в гостинице в Харькове, которая попала под обстрел 2 января, было много военных.

Блогера зовут Евгений Левченко. Ранее он записал видео, где оспаривал официальные заявления о том, что в гостинице, попавшей под удар в Харькове, были только гражданские - утверждая, что лично ранее видел там много военных.

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Продолжились удары по территориям "ДНР".

Ночью беспилотники атаковали Донецк и Макеевку, оба города частично остались без света. В Донецке был прилет в какой-то конкретный объект - судя по столбу дыма.

Также уже несколько дней обстрелам подвергается прифронтовая Горловка. Судя по кадрам, удары идут по многоэтажной жилой застройке.

Напомним, вчера после удара по рынку в Донецке погибли 28 человек.

Россия обвинила в ударе Украину и запросила заседание СБ ООН, которое началось сегодня вечером.

Украина отрицает, что удар был со стороны ВСУ. "Ответственно заявляем, что силы, которые находятся в подчинении ОСГВ "Таврия", в этом случае боевой работы средствами поражения не вели", - говорится в заявлении Оперативно-стратегической группировки войск ВСУ "Таврия".

Генсек ООН Гутерреш уже осудил этот удар, но не назвал виновных.

Военные перспективы

Польский премьер Туск впервые в этом статусе прибыл в Киев и сообщил о выделении нового пакета военной помощи. Его объем и содержимое пока неизвестны.

Также Польша выделит Украине кредит, который пойдет на закупку оружия для ВСУ. Обсудили Зеленский и Туск также перспективу совместного производства вооружений.

Украина же сегодня сделала шаг, который в РФ назвали "территориальными претензиями на российские земли".

Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации".

Такими территориями в указе называются "Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ".

Заявлено, что РФ "веками угнетает и уничтожает" национальную идентичность украинцев, проживающих в том числе на этой территории, а потому необходимо обеспечить их "права на получение образования на украинском языке и его свободное использование, гражданских, социальных, культурных и религиозных прав, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание".

Как это сделать, поручено придумать Кабмину. С упором на "развенчании российских мифов об Украине" и "развитии взаимодействия между украинцами и порабощенными Россией народами".

В России этот указ уже назвали "посягательством на чужую территорию" - так выразился губернатор Курской области Роман Старовойт.

Впрочем, пока данный указ носит сугубо декларативный характер. И в основном имеет информационное значение - в условиях отсутствия успехов прошлогоднего контрнаступления и общей тяжелой ситуации на фронте, украинские власти хотя бы таким образом пытаются продемонстрировать "наступательную позицию" в отношениях с РФ.

Тем временем в РФ сегодня заявили, что переговоры с Зеленским для них неприемлемы. Глава МИД Сергей Лавров сказал, что Россия готова к переговорам по Украине, "но не о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти".

"Мы всегда сохраняли готовность к переговорам. Но не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям. А о преодолении наследия, разрушительного 10-летнего разграбления страны. Об устранении причин трагической для Украины ситуации", - заявил Лавров.

Он говорит, что украинские мирные планы "к миру не имеют никакого отношения". "Все эти формулы - путь в никуда, чем раньше в США и Евросоюзе это осознают, тем лучше", - сказал Лавров.

Он также отрицает планы РФ нападать на другие страны, о чем в последнее время все чаще заявляют на Западе, обосновывая необходимость выделять новую помощь для Украины.

После Лаврова на заседании Совбеза ООН выступил представитель Китая и призвал к "скорейшему возобновлению переговоров по мирному урегулированию конфликта в Украине". А представитель США призвал "не прислушиваться к словам, которые исходят от РФ, а смотреть на ее действия" и обвинил Путина в желании уничтожить Украину и поработить ее народ.

Также в России сегодня снова заговорили о необходимости готовиться к ядерной войне.

Философ Александр Дугин в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1", заявил, что противоречия и эскалация конфликтов в мире нарастают, и обвинил в этом "глобалистов", которые "настаивают на своей доминантности".

По его словам, "хорошо было бы, чтоб эти противоречия разрешились мирно, но безответственно уповать на то, что все это само устроится. Едва ли. И я думаю, что надо готовиться к очень серьезному конфликту, может быть, к мировой войне с полной ответственностью.

Чем больше мы будем готовы к полноценной прямой ядерной войне с глобалистским Западом, тем больше шансов этой войны избежать".

Отметим, что в России уже не в первый раз идут разговоры о вероятности ядерной войны.

Однако в последние месяцы тему эту в РФ не поднимали. И у Путина в целом сейчас риторика "примирительно-миротворческая". Недавно, например, он заявил, что Россия не собирается нападать на НАТО.

Но то, что в главной политической программе на российском ТВ вновь зазвучали призывы готовиться к ядерной войне, показательно.

Как уже писала "Страна", одним из возможных (хотя пока и маловероятных) вариантов развития событий является ультиматум Москвы странам Запада с требованием прекратить военную помощь Украине. Также в РФ дают понять, что могут применить ядерное оружие в случае, если в войну на стороне Украины вступит какая-либо из стран НАТО.

Мобилизация

Чехия сегодня заявила, что не будет высылать украинцев на родину для службы в армии, заявил министр иностранных дел Ян Липавский.

"Таких механизмов не существует, и они, конечно, не будут соответствовать международному праву и обязательствам, которые Чешская Республика имеет в международной сфере", - сказал он.

В стране проживает около 200 тысяч украинских мужчин с различными типами виз. Для их продления необходим действующий украинский паспорт. Оформить новый можно в отделении миграционной службы.

"Его выдача может быть обусловлена наличием действующего военного билета. Это позволило бы выявить тех, кто скрывается за рубежом от мобилизации", - пишет издание.

При этом в Германии, где живет много украинцев, уже обсуждают другую идею - принимать на службу в Бундесвер людей без немецкого гражданства.

Идею озвучил министр обороны Писториус, его поддержала глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. "Солдаты без немецкого паспорта могли быстрее получить его благодаря службе в бундесвере", - заявила она.

Минобороны ФРГ хочет довести численность армии до 203 тысяч человек. Сейчас в бундесвере служат 181 600 человек. Обсуждается даже возможность возврата ко всеобщей воинской обязанности.

Отметим, что в Германии сейчас проживают порядка 190 тысяч украинских мужчин призывного возраста.

То есть в перспективе не исключено, что та же Германия, а за ней, возможно, и другие страны ЕС начнут предлагать украинцам военную службу - в обмен на льготы по натурализации. Тем более что, судя по опросам, само население этих стран не испытывает желания воевать даже в случае внешней агрессии.

В самой же Украине продолжается дискуссия о том, как могут изменить правила мобилизации.

Нацполиция продолжает свое публичное "бодание" с военными, которые, судя по всему, хотят возложить на нее обязанности по раздаче повесток. Глава ведомства Иван Выговский в очередной раз подчеркнул, что полицейских на это физически не хватит.

"Вручение повесток, совместные наряды – это дополнительная нагрузка, и у нас нет такого ресурса, чтобы поставить возле каждого работника ТЦК полицейского. Мы готовы помогать, но, лично, физически полицейские ходить раздавать повестки не будут. По крайней мере, до того, пока законом не будет установлена такая норма и это не будет определено нашим функционалом", - заявил Выговский.

"У нас сегодня недостаточно ресурса для того, чтобы мы еще и ходили и раздавали повестки", - добавил глава полиции.

Также он высказался против снятия брони по мобилизации с полицейских.

"Мы готовы к мобилизации, если будет принято такое решение, но с первого дня войны полицейские уже воюют, выполняют боевые распоряжения. Это и "Лють", и объединенные отряды из всех областей. Если мы мобилизуем еще полицейских, у нас возникнет проблема с комплектацией и это может сказаться на криминогенной ситуации", - сказал он.

Выговский говорит, что в полицию стараются набирать людей в возрасте 18-25 лет, которые еще не подпадают под мобилизацию, чтобы не использовать "мобилизационный ресурс".

По его словам, сейчас в полиции служат 98 тысяч людей - как и до войны. Некомплект - больше 20%.

Сам факт этих заявлений - а их глава Нацполиции делает не в первый раз - говорит о том, что власти всерьез рассматривают возможность начать мобилизовывать полицию и возложить на нее функции вручения повесток.